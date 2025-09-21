Ultima ora
21 sept. 2025 | 14:05
de Daoud Andra

Ce se pune în varul pentru pomi ca să reziste mai mult pe scoarță. Cum se prepară corect soluția folosită de pomicultori

Toamna este anotimpul în care gospodarii pregătesc terenurile pentru iarnă, iar livada de pomi nu face excepție. Una dintre cele mai vechi și eficiente metode de protecție este vopsirea trunchiului cu var. Deși pare o practică simplă, există câteva detalii esențiale care fac diferența între un strat de var care se spală la prima ploaie și unul care rezistă luni întregi, protejând scoarța arborilor.

De ce se folosește varul la pomi

Varul aplicat pe trunchiul pomilor are un rol multiplu. În primul rând, protejează scoarța de razele soarelui din timpul iernii și primăverii, când diferențele mari de temperatură pot provoca fisuri. În al doilea rând, stratul de var acționează ca o barieră împotriva unor dăunători și agenți patogeni, reducând riscul de boli. Nu în ultimul rând, soluția împiedică insectele să ierneze în crăpăturile scoarței.

Varul simplu, amestecat doar cu apă, nu aderă suficient de bine și se spală repede. De aceea, pomicultorii experimentați recomandă să se adauge câteva ingrediente care îi sporesc rezistența. Rețeta clasică este următoarea:

  • 2-3 kg de var stins (hidratat)
  • 10 litri de apă
  • 500 g de aracet sau clei de tâmplărie (pentru aderență)
  • 200 g de sare sau sulfat de cupru (pentru efect antifungic și antibacterian)

Toate ingredientele se amestecă până se obține o pastă omogenă, nici prea lichidă, nici prea groasă. Soluția se aplică uniform pe trunchiul pomilor, de la nivelul solului până la primele ramuri, folosind o pensulă lată sau un trafalet.

Când și cum se aplică varul

Momentul optim pentru vopsirea pomilor este toamna târziu, după căderea frunzelor, dar înainte de venirea înghețului puternic. Astfel, scoarța este protejată pe toată perioada rece. În unele gospodării, varul se reaplică și la începutul primăverii, pentru un plus de protecție. Este important ca înainte de aplicare trunchiul să fie curățat de mușchi, licheni și scoarța uscată, pentru ca soluția să adere bine.

Pe lângă văruire, toamna este perioada ideală pentru a administra tratamente fitosanitare preventive. Printre cele mai folosite se numără:

  • Stropirile cu zeamă bordeleză sau alte soluții cu cupru, care reduc riscul de boli fungice.
  • Îndepărtarea frunzelor căzute și a fructelor putrezite, pentru a limita sursele de infecție.
  • Tăierile de igienizare, prin care se elimină ramurile uscate sau afectate.
  • Fertilizarea de toamnă, cu îngrășăminte pe bază de fosfor și potasiu, care ajută pomii să intre mai rezistenți în iarnă.
  • Pentru a proteja rădăcinile de îngheț, mulți gospodari aplică un strat de mulci pe pământ, odată cu scăderea semnificativă a temperaturilor.
