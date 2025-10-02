Ce se întâmplă în weekendul 3–5 octombrie 2025 la București: festivaluri, artă digitală și distracție pentru familie

Weekendul 3-5 octombrie 2025 aduce la București o serie de evenimente diverse: de la festivaluri dedicate cafelei, la expoziții interactive pentru copii și spectacole de muzică live. Fie că vrei să ieși cu prietenii, să mergi cu familia sau pur și simplu să te relaxezi, agenda culturală din Capitală îți oferă opțiuni pentru toate gusturile.

Festival de cafea la romexpo: Slow Coffee Festival 2025

Una dintre cele mai importante manifestări din acest weekend este Slow Coffee Festival 2025, care se desfășoară în perioada 3–5 octombrie la Romexpo, Pavilion A.

Această ediție promite să fie una specială: spațiul rezervat evenimentului este de aproximativ de zece ori mai mare decât la edițiile precedente, pentru a permite mai multor expozanți, experți și vizitatori să exploreze atmosfera.

La festival vei găsi:

standuri cu cafea de specialitate din țară și din străinătate

zone tematice care explorează culturi și gusturi variate

activități și prezentări pe tema sustenabilității în industria cafelei

demonstrații și ateliere interactive

Prețurile pentru bilet sunt:

acces pe zi: aproximativ 37 de lei

abonament pentru cele trei zile (pentru acces complet): aproximativ 69 de lei

Dacă ești pasionat(ă) de cafea, sau dacă vrei să experimentezi atmosfera slow living, merită să mergi acolo.

Experiențe digitale pentru copii: RADAR Kids la Casa Presei Libere

Pe segmentul dedicat copiilor, un eveniment interesant este RADAR Kids 2025, care se desfășoară tot între 3 și 5 octombrie la Scânteia+ (Casa Presei Libere), în paralel cu Festivalul RADAR.

RADAR Kids aduce în prim-plan:

instalații interactive multimedia care îmbină lumină și sunet

ateliere de robotică cu LEGO, codare, agricultură verticală și creativitate

acces inclus la expoziția principală RADAR, cu 12 instalații internaționale de artă digitală

Programul este generos: vineri între orele 14:00–00:00; sâmbătă între 11:00–00:00; duminică între 11:00–21:00.

Tarifele de acces sunt:

adulți: aproximativ 70 de lei

copii: aproximativ 60 de lei

studenți: aproximativ 55 de lei

pachete familiale (de exemplu 2 adulți + 2 copii): aproximativ 240 de lei

Este o opțiune excelentă dacă vrei să petreci timp de calitate cu cei mici și să stimulezi curiozitatea lor în domenii creative și tehnice.

Concerte live și spectacole de muzică

Pe scena concertelor, weekendul oferă câteva evenimente notabile:

3 octombrie : la Arenele Romane are loc concertul Iris – Primii 45 de ani (cu Cristi Minculescu, Valter & Boro).

: la Arenele Romane are loc concertul (cu Cristi Minculescu, Valter & Boro). 4 octombrie : tot la Arenele Romane se desfășoară concertul „ Fire Club: Where we all grew up! ”, care reunește trupe precum Coma, Vița de Vie, Altar, Zob & Crize.

: tot la Arenele Romane se desfășoară concertul „ ”, care reunește trupe precum Coma, Vița de Vie, Altar, Zob & Crize. 4 octombrie : la Teatrul de Vară Herăstrău are loc concertul Monica Anghel – Ne iubește cineva .

: la Teatrul de Vară Herăstrău are loc concertul . 5 octombrie: la Palatul Suțu, concertul „Ansamblul Sonorita – A Bird Fancyer’s Delight” are loc începând cu ora 15:00.

Aceste opțiuni muzicale sunt potrivite pentru gusturi variate — de la rock și pop la concert acustic sau compoziții mai rafinate. Dacă ai preferințe muzicale specifice, le poți alege în funcție de atmosfera dorită și de tipul de experiență pe care vrei să o ai.