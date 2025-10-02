Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 08:39
de Ozana Mazilu

Ce se întâmplă în weekendul 3–5 octombrie 2025 la București: festivaluri, artă digitală și distracție pentru familie

ENTERTAINMENT
Ce se întâmplă în weekendul 3–5 octombrie 2025 la București: festivaluri, artă digitală și distracție pentru familie
Ce se întâmplă în primul weekend din octombrie 2025 la București:

Weekendul 3-5 octombrie 2025 aduce la București o serie de evenimente diverse: de la festivaluri dedicate cafelei, la expoziții interactive pentru copii și spectacole de muzică live. Fie că vrei să ieși cu prietenii, să mergi cu familia sau pur și simplu să te relaxezi, agenda culturală din Capitală îți oferă opțiuni pentru toate gusturile.

Festival de cafea la romexpo: Slow Coffee Festival 2025

Una dintre cele mai importante manifestări din acest weekend este Slow Coffee Festival 2025, care se desfășoară în perioada 3–5 octombrie la Romexpo, Pavilion A.

Această ediție promite să fie una specială: spațiul rezervat evenimentului este de aproximativ de zece ori mai mare decât la edițiile precedente, pentru a permite mai multor expozanți, experți și vizitatori să exploreze atmosfera.

Vezi și:
Evenimente de neratat în București: ghid pentru weekendul 26–28 septembrie
Ghid de weekend în București: ce evenimente merită atenția ta în perioada 12–14 septembrie 2025

La festival vei găsi:

  • standuri cu cafea de specialitate din țară și din străinătate
  • zone tematice care explorează culturi și gusturi variate
  • activități și prezentări pe tema sustenabilității în industria cafelei
  • demonstrații și ateliere interactive

Prețurile pentru bilet sunt:

  • acces pe zi: aproximativ 37 de lei
  • abonament pentru cele trei zile (pentru acces complet): aproximativ 69 de lei

Dacă ești pasionat(ă) de cafea, sau dacă vrei să experimentezi atmosfera slow living, merită să mergi acolo.

Experiențe digitale pentru copii: RADAR Kids la Casa Presei Libere

Pe segmentul dedicat copiilor, un eveniment interesant este RADAR Kids 2025, care se desfășoară tot între 3 și 5 octombrie la Scânteia+ (Casa Presei Libere), în paralel cu Festivalul RADAR.

RADAR Kids aduce în prim-plan:

  • instalații interactive multimedia care îmbină lumină și sunet
  • ateliere de robotică cu LEGO, codare, agricultură verticală și creativitate
  • acces inclus la expoziția principală RADAR, cu 12 instalații internaționale de artă digitală

Programul este generos: vineri între orele 14:00–00:00; sâmbătă între 11:00–00:00; duminică între 11:00–21:00.

Tarifele de acces sunt:

  • adulți: aproximativ 70 de lei
  • copii: aproximativ 60 de lei
  • studenți: aproximativ 55 de lei
  • pachete familiale (de exemplu 2 adulți + 2 copii): aproximativ 240 de lei

Este o opțiune excelentă dacă vrei să petreci timp de calitate cu cei mici și să stimulezi curiozitatea lor în domenii creative și tehnice.

Concerte live și spectacole de muzică

Pe scena concertelor, weekendul oferă câteva evenimente notabile:

  • 3 octombrie: la Arenele Romane are loc concertul Iris – Primii 45 de ani (cu Cristi Minculescu, Valter & Boro).
  • 4 octombrie: tot la Arenele Romane se desfășoară concertul „Fire Club: Where we all grew up!”, care reunește trupe precum Coma, Vița de Vie, Altar, Zob & Crize.
  • 4 octombrie: la Teatrul de Vară Herăstrău are loc concertul Monica Anghel – Ne iubește cineva.
  • 5 octombrie: la Palatul Suțu, concertul „Ansamblul Sonorita – A Bird Fancyer’s Delight” are loc începând cu ora 15:00.

Aceste opțiuni muzicale sunt potrivite pentru gusturi variate — de la rock și pop la concert acustic sau compoziții mai rafinate. Dacă ai preferințe muzicale specifice, le poți alege în funcție de atmosfera dorită și de tipul de experiență pe care vrei să o ai.

O nouă avertizare meteo pentru Bucureşti şi Ilfov. Este cod portocaliu de vânt, recomandările ISU pentru populaţie
Recomandări
Veşti rele pentru Autostrada Moldovei. Din șase loturi, doar un tronson și jumătate va fi deschis traficului până în 2026
Veşti rele pentru Autostrada Moldovei. Din șase loturi, doar un tronson și jumătate va fi deschis traficului până în 2026
Gumball revine pe micile ecrane cu un nou serial plin de umor și năstrușnicii. De când vezi animația pe Cartoon Network
Gumball revine pe micile ecrane cu un nou serial plin de umor și năstrușnicii. De când vezi animația pe Cartoon Network
Funcțiile de la iPhone care te ajută să dormi mai bine. Așa îți transformi telefonul Apple dintr-o sursă de stres într-un aliat
Funcțiile de la iPhone care te ajută să dormi mai bine. Așa îți transformi telefonul Apple dintr-o sursă de stres într-un aliat
Câţi bani primeşti dacă faci stagiul militar, în România? Pregătirea durează patru luni
Câţi bani primeşti dacă faci stagiul militar, în România? Pregătirea durează patru luni
Vreme severă în România. Va fi şi mai frig, va ploua mult, iar ninsorile se înteţesc
Vreme severă în România. Va fi şi mai frig, va ploua mult, iar ninsorile se înteţesc
Netflix lansează trailerul oficial pentru Frankenstein, adaptarea lui Guillermo del Toro VIDEO
Netflix lansează trailerul oficial pentru Frankenstein, adaptarea lui Guillermo del Toro VIDEO
Pericol la centrala nucleară de la Cernobîl. Structura care izolează reactorul distrus în 1986 a rămas fără energie electrică, după un atac rusesc
Pericol la centrala nucleară de la Cernobîl. Structura care izolează reactorul distrus în 1986 a rămas fără energie electrică, după un atac rusesc
Noutăți de la PC Game Pass: jocuri noi, reduceri și acces anticipat la Call of Duty: Black Ops 7
Noutăți de la PC Game Pass: jocuri noi, reduceri și acces anticipat la Call of Duty: Black Ops 7
Revista presei
Adevarul
Latura monstruoasă a celui mai faimos revoluționar din istorie. Crimele și fanatismul marxist al celui devenit simbol al rebeliunii și libertății pentru tinerii din toată lumea
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 2 octombrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuieli
Playtech Știri
Cum arată acum Monica Gabor? S-a schimbat mult de când a plecat din România, a fost filmată de Irina Columbeanu
Playtech Știri
Marea actriţă de la Hollywood care uimeşte cu anunţul divorţului. Toţi au crezut că are un mariaj de vis, însă este separată de soţul ei de trei ani
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...