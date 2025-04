Ce se întâmplă, în România, după ce Trump a impus taxe vamale consistente pentru Uniunea Europeană! ”Recesiune economică”! Analiza unui profesor de economie

Victor Barbu, un reputat profesor de economie, acum pensionat, urmărește cu interes ceea ce se petrece în economia mondială. Iar despre taxele impuse de SUA Uniunii Europene și, implicit, România, profesorul spune că vor aduce probleme serioase omului de rând. PLAYTECH pune la dispoziția cititorilor săi părerile unor experți în economie cu privire la controversatele taxe vamale.

Anunțate ca simbol al ”Zilei eliberării” de americani, taxele vamale impuse de administrația Trump Uniunii Europene și celorlalți parteneri comerciali ai Statelor Unite. Evident, în agitația produsă de anunț, toată lumea vrea să știe, în fapt, cu ce ne afectează, direct, pe noi, oamenii obișnuiți războiul comercial. Iar PLAYTECH a discutat cu Victor Barbu și a consemnat și părerile altor specialiști în economie.

Radu Georgescu, un alt economist, vede decizia lui Trump ca cea a unui afacerist care vrea să își protejeze compania. El explică, în fapt, că Trump a acționat ca orice protecționist care vrea ca firma sa să supraviețuiască și să facă profituri mai mari, chiar dacă, în fapt, este vorba de un stat care decide mersul economiei mondiale.

”Scriu acest articol din perspectiva unui tip care lucrează zilnic cu Taxele Vamale de peste 20 de ani. Să începem:

1 Ce taxe plătești dacă imporți în România o mașină produsă în US?

Dacă aduci în Romania o mașină produsă în US vei plăti în Vama din România TVA de 19% și taxa vamală de 10%. Deci vei plăti taxe în valoare de 29% din valoarea mașinii. (…)

2 Ce taxe plătești dacă imporți în US o mașină produsă în România?

US nu are TVA. Deci nu plătești TVA. Taxa Vamală în US este de 2,5%. Deci vei plăti taxe în valoare de 2,5% din valoarea mașinii (…) În Romania plătești taxe de 29% și în US de 2,5%.

3. Bunurile produse în America sunt taxate mult mai mult în Europa decât taxarea pusă de US pentru bunurile din Europa. Asta face ca deficitul comercial dintre US și Europa să fie de 200 miliarde $. Adică Europa exportă bunuri în US în valoare de 200 miliarde $ mai mult decât importă. Cu alte cuvinte America finanțează Europa anual cu 200 miliarde $, doar prin relația comercială. (…)

4 Orice CEO sau CFO își protejează firma. În US a ajuns un tip care vrea să conducă ca un CEO. Orice CEO sau CFO de pe planeta Pământ își apără compania. Niciun CEO sau CFO de pe planeta Pământ nu își pune în pericol firma doar de dragul de a ajuta alte firme.

Aici vine întrebarea de 100 puncte:

5 Vrem să fim și noi conduși de un CEO pe baza principiilor economice?

Dacă Europa ( Romania) ar fi condusa de un CEO, probabil în prima zi, acest tip ar anula TVA-ul. Americanii nu au TVA deoarece spun că este o taxa stupida care duce la evaziune. Au dreptate. Acest CEO al Europei (României) ar pune taxa pe care o au americanii: sales tax. Este foarte ușor de calculat și nu există evaziune. Romania și-ar rezolva în câteva luni deficitul bugetar”, notează, pe contul său de socializare, Radu Georgescu.