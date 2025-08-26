Ce se întâmplă dacă un polițist îți face poză la buletin sau la permisul de conducere în România. Ce drepturi ai, încalcă GDPR

O situație aparent banală – un polițist care fotografiază buletinul sau permisul tău cu telefonul personal – a ajuns în atenția Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Concluzia oficială este clară: o asemenea practică nu respectă legislația privind protecția datelor și nu ar trebui să se întâmple.

Raportul de activitate al ANSPDCP pe 2024 a prezentat cazul unei persoane care, după ce a fost oprită și urma să primească o amendă, s-a trezit că polițistul i-a fotografiat documentele personale cu telefonul propriu, fără acordul său. Ulterior, autoritatea a investigat situația și a constatat că inspectoratul județean de poliție implicat nu avea reguli clare care să interzică utilizarea telefoanelor personale pentru astfel de scopuri.

De ce este o problemă să fie fotografiate documentele cu telefonul personal

Datele din actul de identitate sau din permis sunt date cu caracter personal, protejate de legislația europeană și națională (GDPR, Legea nr. 363/2018 și Legea nr. 190/2018). Atunci când un polițist folosește telefonul personal pentru a le fotografia, aceste date scapă de sub controlul instituției și există riscul să fie folosite în scopuri care nu au legătură cu atribuțiile de serviciu.

ANSPDCP a reținut că inspectoratul județean nu a implementat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta că datele colectate rămân securizate. În lipsa unor reguli interne clare, există riscul de abuz sau de scurgeri de informații.

Ce drepturi ai dacă ți se întâmplă

Dacă un polițist îți fotografiază documentele cu telefonul personal, ai dreptul:

să întrebi de ce este necesară acea acțiune și în baza cărei legi;

să refuzi explicit folosirea telefonului personal pentru fotografiere, atâta timp cât nu există temei legal pentru această practică;

să faci o plângere la ANSPDCP dacă consideri că datele tale au fost prelucrate ilegal;

să soliciți ca datele tale să fie gestionate exclusiv prin procedurile oficiale ale poliției, cu echipamente securizate.

ANSPDCP a aplicat o sancțiune contravențională inspectoratului respectiv, sub forma unui avertisment, și a dispus revizuirea procedurilor interne. Totodată, instituția a cerut instruirea regulată a personalului, astfel încât astfel de practici să nu mai fie folosite.

Concluzie: legea e de partea ta

Un polițist nu are voie să îți fotografieze documentele cu telefonul personal atunci când te oprește în trafic sau vrea să îți aplice o sancțiune. Această practică încalcă legislația GDPR și expune datele tale unor riscuri. În cazul în care ești pus într-o astfel de situație, ai dreptul să sesizezi autoritățile competente și să soliciți respectarea confidențialității informațiilor personale.