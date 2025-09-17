Ce se întâmplă dacă pui antigel greșit în mașină. De ce ai putea ajunge în service, ce se strică

Antigelul este unul dintre lichidele esențiale pentru funcționarea optimă a unui motor, indiferent de sezon. Rolul său este să prevină înghețarea iarna, să asigure răcirea eficientă vara și să protejeze componentele metalice împotriva coroziunii. În 2025, când costurile pieselor și ale manoperei au crescut considerabil, o simplă greșeală la alegerea sau la folosirea antigelului poate genera reparații de mii de lei.

De la radiator și pompă de apă, până la garnitura de chiulasă, întreaga instalație de răcire depinde de alegerea corectă a lichidului. Un bidon nepotrivit sau un amestec greșit de substanțe poate duce la blocaje, scurgeri sau supraîncălziri care afectează grav motorul.

Ce riscuri apar dacă folosești antigel greșit

Un prim pericol apare atunci când se diluează incorect lichidul. Raportul recomandat este de 1:1, adică 50% apă distilată și 50% antigel. Dacă apa este prea multă, lubrifierea scade, pompa de apă se poate defecta, iar motorul riscă să se supraîncălzească. Dacă, în schimb, folosești doar antigel concentrat, lichidul devine prea vâscos și nu mai circulă corespunzător, ducând tot la supraîncălzire.

Nivelul greșit în vasul de expansiune este o altă problemă frecventă. Dacă umpli prea mult, surplusul va fi eliminat și poate coroda alte piese din compartimentul motor. Dacă pui prea puțin, eficiența răcirii scade și motorul ajunge să funcționeze la temperaturi periculoase. De asemenea, amestecarea tipurilor diferite de antigel (G11, G12, G13) poate produce depuneri solide care înfundă instalația și reduc drastic performanța.

Reparații și costuri în 2025

Consecințele folosirii unui antigel greșit se traduc direct în service. Furtunurile crăpate sau colierele slăbite pot fi remediate relativ simplu, cu costuri între 150 și 300 de lei. Dacă vasul de expansiune cedează, o piesă nouă costă în jur de 250–400 de lei.

Situațiile mai grave implică radiatorul, care, odată fisurat, necesită înlocuire completă – o cheltuială de peste 1.000 de lei. Pompa de apă, expusă la uzură și lipsă de lubrifiere, costă 500–700 de lei cu tot cu manoperă. Cel mai scump scenariu este cedarea garniturii de chiulasă, reparație ce poate depăși 5.000 de lei, în funcție de modelul automobilului și complexitatea lucrării.

Astfel, o economie aparent banală la alegerea lichidului se poate transforma rapid într-o factură uriașă la service. Cel mai sigur este să respecți recomandările producătorului mașinii și să folosești exclusiv antigel compatibil.