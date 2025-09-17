Ultima ora
Robert Redford, legenda filmului american, a murit la 89 de ani. L-ai văzut în Spy Game, All the President’s Men și The Sting
17 sept. 2025 | 06:00
de Alexandru Puiu

Ce se întâmplă dacă pui antigel greșit în mașină. De ce ai putea ajunge în service, ce se strică

AUTO
Ce se întâmplă dacă pui antigel greșit în mașină. De ce ai putea ajunge în service, ce se strică
Antigelul greșit te poate băga în service

Antigelul este unul dintre lichidele esențiale pentru funcționarea optimă a unui motor, indiferent de sezon. Rolul său este să prevină înghețarea iarna, să asigure răcirea eficientă vara și să protejeze componentele metalice împotriva coroziunii. În 2025, când costurile pieselor și ale manoperei au crescut considerabil, o simplă greșeală la alegerea sau la folosirea antigelului poate genera reparații de mii de lei.

De la radiator și pompă de apă, până la garnitura de chiulasă, întreaga instalație de răcire depinde de alegerea corectă a lichidului. Un bidon nepotrivit sau un amestec greșit de substanțe poate duce la blocaje, scurgeri sau supraîncălziri care afectează grav motorul.

Ce riscuri apar dacă folosești antigel greșit

Un prim pericol apare atunci când se diluează incorect lichidul. Raportul recomandat este de 1:1, adică 50% apă distilată și 50% antigel. Dacă apa este prea multă, lubrifierea scade, pompa de apă se poate defecta, iar motorul riscă să se supraîncălzească. Dacă, în schimb, folosești doar antigel concentrat, lichidul devine prea vâscos și nu mai circulă corespunzător, ducând tot la supraîncălzire.

Nivelul greșit în vasul de expansiune este o altă problemă frecventă. Dacă umpli prea mult, surplusul va fi eliminat și poate coroda alte piese din compartimentul motor. Dacă pui prea puțin, eficiența răcirii scade și motorul ajunge să funcționeze la temperaturi periculoase. De asemenea, amestecarea tipurilor diferite de antigel (G11, G12, G13) poate produce depuneri solide care înfundă instalația și reduc drastic performanța.

Reparații și costuri în 2025

Consecințele folosirii unui antigel greșit se traduc direct în service. Furtunurile crăpate sau colierele slăbite pot fi remediate relativ simplu, cu costuri între 150 și 300 de lei. Dacă vasul de expansiune cedează, o piesă nouă costă în jur de 250–400 de lei.

Situațiile mai grave implică radiatorul, care, odată fisurat, necesită înlocuire completă – o cheltuială de peste 1.000 de lei. Pompa de apă, expusă la uzură și lipsă de lubrifiere, costă 500–700 de lei cu tot cu manoperă. Cel mai scump scenariu este cedarea garniturii de chiulasă, reparație ce poate depăși 5.000 de lei, în funcție de modelul automobilului și complexitatea lucrării.

Astfel, o economie aparent banală la alegerea lichidului se poate transforma rapid într-o factură uriașă la service. Cel mai sigur este să respecți recomandările producătorului mașinii și să folosești exclusiv antigel compatibil.

Când vin primele ninsori în România. Meteorologii anunță că iarna 2025–2026 va fi diferită
Recomandări
Programul Rabla 2025 – noul ghid pentru românii persoane fizice care vor să se își schimbe mașina
Programul Rabla 2025 – noul ghid pentru românii persoane fizice care vor să se își schimbe mașina
REVIEW Serialul Tulsa King revine cu sezonul trei pe SkyShowtime: Stallone și Samuel L. Jackson aduc o nouă doză de adrenalină
SPECIAL
REVIEW Serialul Tulsa King revine cu sezonul trei pe SkyShowtime: Stallone și Samuel L. Jackson aduc o nouă doză de adrenalină
17 septembrie, o zi a marilor răscruci: de la tratate de pace și invazii militare la descoperiri științifice și premiere culturale
17 septembrie, o zi a marilor răscruci: de la tratate de pace și invazii militare la descoperiri științifice și premiere culturale
Fraza de trei cuvinte care captează atenția instant pe TikTok și alte rețele de socializare, conform unui expert în oratorie
Fraza de trei cuvinte care captează atenția instant pe TikTok și alte rețele de socializare, conform unui expert în oratorie
Noi polițiști cu camere de corp în România. Nici Poliția Locală nu scapă de bodycam pe străzi
Noi polițiști cu camere de corp în România. Nici Poliția Locală nu scapă de bodycam pe străzi
Cu trotineta electrică pe drumurile din România, conform Codului Rutier. Pe unde ai voie să circuli ca să eviți amenzi de 1600 de lei
Cu trotineta electrică pe drumurile din România, conform Codului Rutier. Pe unde ai voie să circuli ca să eviți amenzi de 1600 de lei
Bărbat înjunghiat într-un mall din București, după un conflict cu fostul partener al soției sale
Bărbat înjunghiat într-un mall din București, după un conflict cu fostul partener al soției sale
Tyler Robinson, acuzat oficial de uciderea lui Charlie Kirk. Procurorii din Utah cer pedeapsa cu moartea
Tyler Robinson, acuzat oficial de uciderea lui Charlie Kirk. Procurorii din Utah cer pedeapsa cu moartea
Revista presei
Adevarul
Ucrainenii au doborât drona grea Orion, capabilă să transporte rachete de croazieră, cu ajutorul unei drone interceptoare
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Secretele ouălor prăjite perfecte. Un ingredient banal face toată diferența
Playtech Știri
Doza zilnică de Omega-3 recomandată pentru o memorie mai bună, conform nutriționiștilor
Playtech Știri
Ioana State, fără secrete și diete minune. Cum a slăbit mai bine de 15 kilograme: „Acum am avut răbdare”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...