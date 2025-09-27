Ce se întâmplă dacă nu se fac actele de moştenire la timp? Avertismentul avocaţilor

Atunci când o persoană decedează, moștenitorii au responsabilitatea de a demara procedura de succesiune, astfel încât drepturile asupra bunurilor să fie transmise legal. Însă în realitate, mulți amână acest demers, fără să conștientizeze riscurile juridice și financiare care pot apărea. Avocați specializați atrag atenția că neîndeplinirea formalităților la timp poate duce la pierderea dreptului de moștenire, blocarea patrimoniului sau impunerea unor impozite serioase.

Termene legale și efectele renunțării tacite

Potrivit codului de procedură succesorală, moștenitorii au la dispoziție un an de la deces pentru a decide dacă acceptă sau renunță la moștenire. Dacă nu își exercită opțiunea în acest interval, se prezumă că au renunțat la moștenire — ceea ce poate duce la pierderea definitivă a dreptului de a intra în posesia bunurilor.

Chiar dacă procedura succesorală poate fi inițiată ulterior, legea fiscală stabilește o diferență majoră dacă succesiunea nu este finalizată în termen de doi ani de la deces. În acest caz, moștenitorii devin obligați să plătească un impozit de 1 % pe valoarea masei succesorale.

Bunuri blocat, tranzacții imposibile

Un alt efect direct al neîndeplinirii succesiunii la timp este că proprietățile moștenite rămân neînregistrate oficial. În lipsa certificatului de moștenitor sau a unei hotărâri probate, moștenitorii nu pot vinde, închiria, ipoteca sau transfera proprietățile.

Acest lucru înseamnă că bunurile „stau blocate” într-o stare juridică incertă, iar dacă unul dintre moștenitori dorește să le valorifice, va trebui să aștepte finalizarea întregii proceduri. În situații extreme, dacă succesiunea rămâne nerezolvată pe termen lung, anumite bunuri ar putea intra în regimul de proprietate vacantă, putând fi revendicate de stat.

Proceduri succesorale parțiale și situația moștenitorilor inactivi

Dacă unii moștenitori nu pot fi localizați sau refuză să participe, legea permite ca succesiunea să fie dezbătută parțial sau în instanță. Un avocat specializat poate solicita declararea decăderii din dreptul de opțiune succesorala pentru moștenitorii care nu sunt prezenți sau nu și-au exercitat dreptul în termen.

Totuși, aceste soluții implică termene prelungite și costuri suplimentare, în special în cazul disputelor între moștenitori sau când apar contestații.

Beneficiul demarării rapide

Pentru a evita majorările fiscale și consecințele negative, avocații recomandă încheierea procedurii în termen de doi ani de la deces. Cei care finalizează succesiunea în acest interval scutesc taxa de 1 % impusă de legea fiscală pentru transferul dreptului de proprietate.

De asemenea, demararea procesului imediat după deces permite ca bunurile să fie puse în posesia moștenitorilor fără blocaje, iar tranzacțiile viitoare (vânzare, donație, ipotecare) să fie realizate fără impedimente juridice.

Neînregistrarea la timp a actelor de moștenire nu este doar o formalitate amânată — este o decizie care poate avea consecințe grave: pierderea dreptului la moștenire, impozit suplimentar de 1 %, blocaje în tranzacționarea bunurilor și costuri legale crescute. Avocații insistă ca moștenitorii să acționeze rapid, să consulte specialiști și să înceapă procedura succesorala chiar dinainte ca aceste riscuri să devină realitate.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.