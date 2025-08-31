Ce se întâmplă dacă mergi cu 130 Km/h pe prima bandă de pe autostradă. Care este viteza minimă, când iei amendă de 4.000 de lei

Autostrăzile sunt gândite pentru a permite o circulație rapidă și sigură, motiv pentru care limitele de viteză admise aici sunt mai mari decât pe alte tipuri de drumuri. În România, limita maximă de viteză pentru autoturisme este de 130 km/h. Totuși, mulți șoferi se întreabă dacă au voie să circule cu această viteză pe prima bandă sau dacă ar trebui să o reducă pentru a le face loc celor care vin din spate pe banda a doua.

De cele mai multe ori, confuzia apare din neînțelegerea noțiunilor de bandă de circulație și bandă de depășire. Codul Rutier 2025 clarifică situația: viteza maximă admisă este aceeași pe toate benzile, dar există reguli clare despre unde trebuie să circuli în mod obișnuit și cum trebuie să folosești benzile suplimentare.

Limitele de viteză pe autostrăzi în 2025

Codul Rutier menține în 2025 limitele consacrate, diferențiate în funcție de tipul vehiculului și de experiența șoferului. Autoturismele și motocicletele din categoriile A și B pot circula cu până la 130 km/h, în timp ce șoferii începători au restricții mai stricte, cu un plafon maxim de 110 km/h. Vehiculele cu remorcă, autobuzele sau camioanele au limite mai mici, între 90 și 120 km/h, în funcție de categoria din care fac parte.

De asemenea, legea interzice accesul vehiculelor care nu pot atinge cel puțin 50 km/h prin construcție. În această categorie intră, de exemplu, mopedele, bicicletele sau căruțele. Motivul este simplu: diferențele mari de viteză între participanți cresc riscul de accidente grave.

Important este și faptul că, până acum, în România nu a fost stabilită o viteză minimă obligatorie pe autostrăzi. Totuși, Codul Rutier prevede sancțiuni pentru șoferii care circulă nejustificat cu o viteză cu cel puțin 10 km/h sub o eventuală limită minimă impusă de administratorul drumului.

Ce obligații ai pe prima bandă

Conform regulilor de circulație, șoferii sunt obligați să circule pe prima bandă, cea situată imediat lângă banda de urgență. Banda a doua și cele superioare sunt destinate exclusiv depășirilor. După ce ai depășit un vehicul, trebuie să revii pe prima bandă, fără a te menține inutil pe banda de depășire.

În ceea ce privește viteza, Codul Rutier nu face diferențe între benzi: ai voie să circuli cu 130 km/h pe prima bandă, la fel ca pe oricare alta, atâta timp cât respecți limita maximă și condițiile de trafic. Totuși, administratorul drumului poate stabili restricții specifice. Spre exemplu, pe unele autostrăzi din Europa există diferențieri: 110 km/h pe prima bandă, 120 km/h pe a doua și 130 km/h pe a treia. În România, o astfel de diferențiere nu există în prezent.

Ce amenzi riști dacă încalci regulile

Depășirea vitezei legale se sancționează în funcție de cât de mult ai trecut peste limita maximă. În 2025, amenzile pornesc de la 405 lei pentru o depășire de până la 20 km/h și pot ajunge la peste 4.000 de lei pentru abateri mai mari de 50 km/h. În plus, pe lângă sancțiunea financiară, permisul de conducere este suspendat între 90 și 120 de zile, în funcție de gravitatea abaterii.

De asemenea, circulația pe banda de urgență atrage sancțiuni severe: între 1.822 și 4.050 lei, plus suspendarea permisului timp de 90 de zile. Această bandă este destinată exclusiv vehiculelor de intervenție și situațiilor de urgență, nu pentru evitarea ambuteiajelor.

Un alt aspect important este că viteza prea mică, atunci când este nejustificată, poate fi și ea sancționată. Chiar dacă nu există încă o viteză minimă stabilită în România, circulația nejustificată cu mult sub fluxul normal al traficului poate fi considerată periculoasă.

Respectarea acestor reguli are rolul de a menține fluența și siguranța pe autostrăzi. Experții în conducere defensivă, precum Titi Aur, atrag atenția că utilizarea corectă a benzilor și respectarea limitelor nu sunt doar chestiuni legale, ci și de bun-simț, menite să reducă riscurile și să facă deplasările mai sigure pentru toți participanții la trafic.