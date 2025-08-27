Ultima ora
Ce se întâmplă dacă încurci benzina cu motorina la pompă sau invers. Ai vreo șansă să-ți repari mașina pe CASCO sau RCA

Actualitate
Ce se întâmplă dacă încurci benzina cu motorina la pompă sau invers. Ai vreo șansă să-ți repari mașina pe CASCO sau RCA
Un carburant greșit te poate costa o avere / foto: Playtech

Oricât de atent ai fi, o clipă de neatenție la pompă poate costa scump. Alimentarea cu combustibil greșit – benzină în loc de motorină sau invers – este una dintre cele mai frecvente erori făcute de șoferi. Consecințele diferă însă în funcție de momentul în care observi greșeala: dacă realizezi imediat, situația poate fi remediată fără avarii majore, dar dacă pornești la drum, riscul să distrugi motorul este foarte mare.

Ce spune legea asigurărilor: RCA vs CASCO

În primul rând, trebuie să știi că RCA-ul nu te ajută în niciun fel . Asigurarea obligatorie acoperă exclusiv pagubele pe care le produci altora într-un accident rutier – mașini, clădiri, persoane. Dacă îți strici propriul motor din cauza alimentării greșite, nu vei primi despăgubiri prin RCA.

CASCO, în schimb, îți protejează propria mașină, dar cu limite clare. Conform explicațiilor oferite de specialistul în asigurări George Valentin Niculache, alimentarea cu carburant greșit nu este considerată risc asigurat , fiind încadrată la defecțiuni tehnice provocate de utilizator. CASCO acoperă avarii rezultate din accidente, furt, vandalism, fenomene naturale (grindină, inundații) sau incendii – dar nu erori de exploatare precum această greșeală de alimentare.

Totuși, unele polițe CASCO pot include clauze suplimentare de asistență rutieră , care îți oferă sprijin dacă ai alimentat greșit. Practic, un echipaj poate veni să golească rezervorul și să rezolve problema înainte ca motorul să fie pornit, evitând astfel pagubele. Însă dacă motorul cedează, cheltuielile de reparație rămân exclusiv în sarcina ta.

Ce să faci dacă ai pus combustibilul greșit

Dacă realizezi la timp că ai alimentat cu alt carburant decât cel corect:

  • nu porni motorul ;
  • apelează imediat la o platformă sau la serviciul de asistență rutieră inclus în polița CASCO, dacă există;
  • rezervorul trebuie golit complet, iar sistemul de alimentare curățat într-un service autorizat.

Dacă, în schimb, ai pornit deja la drum și motorul se oprește sau se defectează, reparațiile pot ajunge foarte costisitoare, iar asigurările nu vor acoperi paguba.

Nici RCA, nici CASCO nu îți plătesc motorul dacă l-ai stricat prin alimentare greșită. Singura excepție este dacă ai activă o clauză de asistență rutieră care acoperă astfel de incidente și chemi ajutorul la timp. În rest, soluția este atenția sporită la pompă și verificarea etichetei carburantului înainte de alimentare, conform ProMotor.ro.

