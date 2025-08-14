Ce se întâmplă dacă ignori avertismentul producătorului despre o mașină rechemată în service. Ar fi bine să nu o conduci în continuare

Rechemările în service au devenit o practică tot mai frecventă în industria auto, chiar și pentru mărcile premium, fiind menite să prevină incidente grave provocate de defecte tehnice. De la airbaguri cu potențial de declanșare necontrolată, la sisteme de frânare sau direcție cu probleme, aceste campanii sunt gândite să protejeze atât șoferii, cât și pasagerii. Însă, mulți proprietari se întreabă dacă sunt obligați legal să se prezinte la verificare și ce riscuri își asumă dacă ignoră un astfel de avertisment.

Potrivit Registrului Auto Român (RAR), producătorii sunt obligați, conform Regulamentului (UE) 2018/858, să remedieze problemele grave apărute la vehiculele aflate în circulație. În general, rechemarea se face gratuit, iar piesele defecte sunt înlocuite cu altele conforme. În unele cazuri, dacă sunt necesare reparații suplimentare din cauze care nu țin de motivul rechemării, acestea trebuie achitate de proprietar.

Riscurile de a ignora o rechemare în service

Deși legislația actuală nu prevede restricționarea accesului la inspecția tehnică periodică (ITP) pentru mașinile cu rechemări neefectuate, ignorarea unei astfel de campanii poate avea consecințe serioase. Dacă vehiculul prezintă deficiențe majore, cum ar fi probleme la frâne, direcție sau sistemele de siguranță, iar acestea contribuie la producerea unui accident, răspunderea legală se poate transfera de la producător la proprietar.

Un alt risc ține de relația cu asiguratorul. În cazul unui accident cauzat direct de defectul vizat de rechemare, compania de asigurări ar putea refuza plata despăgubirilor, invocând faptul că șoferul nu a remediat problema cunoscută. La ITP, defecțiunile semnalizate prin martori aprinși în bord pot fi, de asemenea, un motiv de respingere a inspecției.

Cum poți verifica dacă mașina ta are o campanie activă de rechemare

RAR a anunțat că va lansa o secțiune pe site-ul oficial unde proprietarii pot verifica, pe baza codului VIN, dacă vehiculul lor este vizat de o rechemare. În plus, platforma europeană Safety-Gate/RAPEX permite consultarea listelor cu mărci, modele și perioade de fabricație afectate, împreună cu descrierea neconformităților și a riscurilor asociate.

Chiar dacă, în prezent, nu există obligativitate legală de a răspunde la o rechemare, recomandarea specialiștilor este clară: prezintă-te la service și rezolvă problema cât mai repede. Siguranța ta, a pasagerilor și a celorlalți participanți la trafic poate depinde de această decizie.