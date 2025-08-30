Ce se întâmplă dacă explodează bateria unui smartphone în avion? Cum funcționează bateriile litiu-ion

Puțini dintre noi își pot imagina că obiectele banale pe care le purtăm zilnic pot deveni pericole într-un avion. Totuși, exact acest lucru s-a întâmplat la bordul zborului Delta 1334, între Atlanta și Fort Lauderdale.

Incidente reale care au speriat pasagerii

Călătoria decurgea normal, până când dintr-un rucsac aflat în compartimentul de bagaje de mână a început să iasă fum.

În câteva secunde, flăcările au izbucnit, panicând cei 191 de pasageri aflați la bord. Piloții au declarat stare de urgență și au aterizat de urgență la Fort Myers, Florida. Vinovatul nu a fost un act de sabotaj, ci o banală baterie de litiu, prezentă în orice smartphone sau laptop.

Astfel de situații nu sunt izolate. Potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), în medie, se înregistrează două incidente pe săptămână cauzate de aprinderea bateriilor de litiu, fie la sol, fie în aer.

Deși raportat la milioanele de zboruri anual numărul pare mic, pentru inginerii de aviație și autoritățile de siguranță aceste incidente sunt suficient de alarmante încât să genereze reguli stricte.

De ce sunt bateriile cu litiu atât de riscante

Succesul global al bateriilor cu litiu-ion se datorează avantajelor lor clare: sunt compacte, ușoare și pot stoca multă energie. Însă, în spatele acestor beneficii, se ascunde o fragilitate chimică.

Bateriile funcționează prin deplasarea ionilor de litiu între doi electrozi, într-un electrolit lichid. Atâta timp cât procesul rămâne în parametrii proiectați, totul este sigur.

Dar un șoc mecanic, un defect de fabricație sau o temperatură ridicată pot declanșa un fenomen periculos: fuga termică. Practic, bateria intră într-o reacție în lanț, producând tot mai multă căldură, până când carcasa cedează. În acel moment, se eliberează gaze toxice, fum și flăcări.

Într-un test realizat de laboratoarele FAA din Atlantic City, o baterie de laptop încălzită peste 300°C a explodat în câteva secunde, aprinzând materialul scaunului și umplând încăperea cu fum. Imaginați-vă același scenariu la 10.000 de metri altitudine, într-o cabină presurizată.

Cum reacționează echipajele la incendii de acest tip

Un incendiu la bord nu seamănă cu unul de la sol. Nu poți arunca dispozitivul pe geam, iar spațiul închis transformă fumul și vaporii toxici într-o amenințare imediată. Din acest motiv, echipajele urmează proceduri stricte.

Primul pas este utilizarea stingătorului cu halon, disponibil pe toate avioanele comerciale. Acesta poate stinge flăcările, dar nu și procesul intern al bateriei.

De aceea, personalul de cabină folosește apoi orice sursă de apă disponibilă – sticle, gheață sau băuturi – pentru a răci dispozitivul și a opri fuga termică. Însă fiecare secundă contează, mai ales dacă bateria se află într-un bagaj greu accesibil.

De ce bateriile externe nu pot fi transportate în cală

Pentru a reduce riscurile, Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) a interzis, încă din 2016, transportul bateriilor de litiu în cală.

În compartimentul de bagaje nu există posibilitatea unei intervenții rapide. Dacă o baterie începe să ardă acolo, incendiul poate scăpa de sub control.

Astfel, regulile sunt clare: bateriile externe și power bank-urile trebuie să fie transportate doar în bagajul de mână. Totuși, chiar și aici există riscuri.

Un caz celebru este cel al unui zbor Hong Kong Airlines, unde o baterie externă a explodat în compartimentul de bagaje de deasupra scaunelor, determinând o aterizare de urgență.

Reglementările companiilor aeriene și diferențele dintre ele

Chiar dacă principiile generale sunt comune, fiecare companie aeriană își stabilește propriile reguli. Emirates, de exemplu, permite folosirea power bank-urilor, dar fără conectarea la prizele avionului. Lufthansa acceptă dispozitive până la 100 Wh, în timp ce Ryanair descurajează utilizarea lor în timpul zborului.

În Europa, companii precum ITA Airways, Air France-KLM sau British Airways respectă directivele Agenției Europene de Siguranță a Aviației (EASA). Totuși, există discuții despre introducerea unor reguli mai stricte, cum ar fi utilizarea pungilor ignifuge pentru baterii.

Cum să alegi o baterie externă sigură

Pentru că bateriile de rezervă au devenit indispensabile, este esențial să alegem modele sigure și conforme. Capacitatea este primul criteriu: majoritatea bateriilor portabile variază între 5.000 și 20.000 mAh, dar este important să nu depășească limita de 100 Wh impusă de majoritatea companiilor aeriene.

De asemenea, merită să verificăm viteza de încărcare și tipul de porturi disponibile. Modelele moderne, precum încărcătorul portabil INIU sau bateria externă Belkin de 10.000 mAh, oferă încărcare rapidă și porturi multiple. O altă opțiune atractivă este power bank-ul wireless compatibil MagSafe, destinat utilizatorilor de iPhone.

Incidentele provocate de bateriile cu litiu ne amintesc că tehnologia modernă vine la pachet cu riscuri. Deși cazurile sunt rare raportat la numărul total de zboruri, consecințele pot fi grave.

De aceea, reglementările devin tot mai stricte, iar pasagerii trebuie să respecte regulile și să fie atenți la dispozitivele pe care le transportă. În definitiv, o baterie aparent inofensivă poate face diferența între un zbor liniștit și o urgență în aer.