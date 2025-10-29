Ce se întâmplă dacă angajatorul întârzie salariul. Când poți face plângere la ITM

Când angajatorul nu îți plătește salariul la termenul stabilit, situația poate deveni rapid conflictuală. Legislația română oferă mecanisme clare prin care salariatul poate revendica dreptul la plată și poate solicita intervenția Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM). Totuși, trebuie să cunoști pașii corecți, termenele și prevederile legale care reglementează întârzierea salariului și acțiunile posibile în 2025.

Obligația legală de plată a salariului și termenul stabilit

Potrivit Codului Muncii (articolul 166), salariul trebuie plătit cel puțin o dată pe lună, la data stabilită prin contractul individual de muncă, prin contract colectiv aplicabil sau prin regulamentul intern. Dacă angajatorul întârzie plata cu câteva zile peste data convenită, el încalcă obligația legală de plată.

În practică, întârzierea poate fi sancționată dacă se prelungește sau devine obișnuită. Conform informațiilor publicate recent, ITM poate aplica amenzi între 5.000 și 10.000 lei pentru neplata salariilor la termen.

Situații în care poți face plângere la ITM

Este esențial să știi când ai dreptul și cum să sesizezi ITM. Iată principalele situații:

Dacă ți-ai prestat munca, iar angajatorul nu ți-a plătit salariul.

Dacă au fost amânate în mod repetat plățile salariale, fără motiv rezonabil.

Dacă ți s-a promis un salariu minim, dar primești mai puțin decât minimul legal (în 2025 minimul brut este 4.050 lei)

Dacă angajatorul refuză să-ți elibereze fluturașul sau dovada plății.

Dacă ai observat că drepturile de concediu, sporuri sau alte componente salariale nu ți-au fost plătite.

Dacă ești într-una dintre aceste situații, poți înainta o reclamație la Inspectoratul Teritorial de Muncă corespunzător sediului angajatorului.

Cum faci sesizarea la ITM: pași și informații utile

Discută inițial cu angajatorul, solicitând în scris plata salariului întârziat și un termen concret de remediere.

Dacă nu primești răspuns sau soluționare, redactează reclamația către ITM, care trebuie să includă:

Numele tău complet, CNP, adresa Numele și sediul companiei / locul de muncă Perioada și suma restantă Documente justificative (contract, fluturași, corespondență)

Depune reclamația la ITM județean sau local (fizic sau online), solicitând un număr de înregistrare. Petițiile anonime sau neconforme pot fi respinse.

ITM va analiza sesizarea, poate solicita informații suplimentare, cere angajatorului să răspundă și, dacă se confirmă nereguli, poate face control la firmă pentru verificări materiale și documentare.

Durata de soluționare legală este de 30 de zile, cu posibilă prelungire de 15 zile dacă situația este complexă.

Sancțiuni și drepturi în cazul constatării unor nereguli

Dacă ITM constată că angajatorul nu și-a îndeplinit obligațiile salariale, pot fi aplicate amenzi între 5.000 și 10.000 lei.

În situații grave, când întârzierea are caracter persistent sau se constată reținere nejustificată de salariu, ITM poate sesiza Parchetul, pentru că reținerea nelegală poate constitui infracțiune (art. 264 alin. 1 lit. e din Codul Muncii).

Inspecția Muncii poate aplica și alte măsuri corective, cum ar fi ordin de plata, obligația de regularizare și plata penalităților, în funcție de gravitatea cazului.

Aspecte de reținut și recomandări

ITM nu are un termen fix de retroactivitate pentru controale, însă este important ca sesizarea să fie făcută cât mai curând după ce s-a produs întârzierea — cu cât faptele sunt mai noi, cu atât inspectorii pot obține probe mai solide.

Documentarea corectă (contract, fluturaș salariu, corespondență) este esențială pentru susținerea cererii.

Salariul minim brut pe țară în 2025 este de 4.050 lei pentru normă întreagă, conform legislației actualizate.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.