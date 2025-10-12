Ce se întâmplă cu veșmintele vechi ale Sfintei Parascheva după ce sunt schimbate. Tradiția puțin știută din inima Mitropoliei Moldovei

Ultima ora
Ludovic Orban, atac dur la Klaus Iohannis: „Cea mai proastă decizie a lui a dus la nașterea lui Călin Georgescu”
12 oct. 2025 | 14:00
de Daoud Andra

În fiecare an, pe 14 octombrie, zeci de mii de credincioși din întreaga țară vin la Iași, pentru a se închina la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte ale Ortodoxiei românești. Pelerinajul, devenit una dintre cele mai mari sărbători religioase din România, transformă orașul într-un loc al credinței, al răbdării și al rugăciunii.

Ritualul schimbării veșmintelor

Puțini știu însă că, dincolo de procesiunea spectaculoasă și de rugăciunile neîntrerupte, la Mitropolia Moldovei are loc un ritual discret, dar de o mare încărcătură spirituală: schimbarea veșmintelor Sfintei Parascheva. Este un obicei păstrat cu sfințenie de zeci de ani și cunoscut doar de slujitorii Catedralei Mitropolitane.

Veșmintele Sfintei Parascheva sunt schimbate de câteva ori pe an, cel mai adesea înaintea sărbătorii din 14 octombrie, dar și în alte momente speciale din calendarul ortodox. Procesul are loc într-un cadru restrâns, în interiorul Catedralei Mitropolitane din Iași, în prezența Înaltpreasfințitului Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și a câtorva preoți desemnați special.

Operațiunea se desfășoară cu o grijă deosebită și cu rugăciuni rostite în taină. Racla este deschisă, iar veșmintele sfintei – realizate din mătase și brodate cu fir de aur – sunt înlocuite cu unele noi, oferite de obicei de credincioși sau de mănăstiri din țară și din străinătate.

Ce se întâmplă cu veșmintele vechi

Mulți credincioși se întreabă ce se întâmplă cu veșmintele care nu mai sunt folosite. Potrivit tradiției bisericești, veșmintele vechi ale Sfintei Parascheva nu sunt aruncate și nici păstrate ca simple piese de muzeu. Ele sunt tăiate în bucăți mici, iar fragmentele devin sfințenii de mare preț, fiind oferite ca binecuvântare unor mănăstiri, biserici sau preoți din toată țara.

Uneori, o parte dintre aceste bucăți ajung și la credincioși, cusute în acoperăminte de sfinte moaște sau păstrate în racle mai mici, ca semn de protecție și har. În acest fel, veșmintele continuă să poarte binecuvântarea Sfintei, chiar și după ce sunt înlocuite. Nimic nu se pierde, totul se transformă în semn de credință și recunoștință.

Veșmintele Sfintei Parascheva nu sunt alese întâmplător. Ele simbolizează curăția, smerenia și iubirea față de Dumnezeu. Culorile pot varia în funcție de perioada liturgică, iar materialele sunt întotdeauna de cea mai bună calitate, donate de credincioși care își exprimă astfel recunoștința pentru ajutorul primit.

Schimbarea veșmintelor este, așadar, un gest de reînnoire spirituală, o dovadă că tradiția vie din jurul Cuvioasei Parascheva continuă să unească oamenii prin credință.

De mai bine de 380 de ani, moaștele Sfintei Parascheva se află la Iași, fiind aduse aici în 1641. De atunci, mii de minuni și mărturii de credință s-au adunat în jurul raclei sale. Pelerinajul de la Iași nu este doar o sărbătoare religioasă, ci o adevărată lecție de speranță, iar tradiția schimbării veșmintelor este una dintre cele mai emoționante dovezi că spiritualitatea românească își păstrează rădăcinile vii.

