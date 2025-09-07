Ce se întâmplă cu rovinieta în 2025 și 2026, cât vor plăti românii ca să conducă o mașină pe drumurile patriei

Șoferii din România se confruntă cu noi scumpiri ale taxelor de drum și ale impozitelor auto, schimbări care vor afecta buzunarele a milioane de proprietari de mașini. De la 1 septembrie 2025, rovinieta aproape că se dublează, iar din 2026 intră în vigoare și majorări consistente ale impozitelor pe locuințe și autovehicule.

Guvernul justifică aceste măsuri prin nevoia de a aduce mai mulți bani la bugetele locale și prin alinierea României la standardele europene privind taxarea infrastructurii rutiere. Totuși, pentru românii de rând, schimbările înseamnă costuri anuale semnificativ mai mari pentru simplul fapt de a deține și folosi o mașină.

Rovinieta 2025 – tarife aproape duble și amenzi usturătoare

Începând cu 1 septembrie 2025, tarifele rovinietei cresc pentru toate perioadele de valabilitate. Astfel, pentru un autoturism, costurile sunt următoarele:

o zi: 3,5 euro (față de 2,5 euro anterior);

10 zile: 6 euro (față de 3,3 euro);

30 de zile: 9,5 euro (față de 5,3 euro);

60 de zile: 15 euro (față de 8,4 euro);

12 luni: 50 de euro (față de 28 de euro).

Pentru cei care uită sau aleg să nu plătească, amenzile cresc la rândul lor, ajungând între 500 și 1.000 de lei, dublu față de nivelul anterior. Mai mult, și taxele de trecere peste podurile de la Fetești și Giurgeni vor fi mai mari, cu tarife ajustate între 16 și 19 lei pentru o singură trecere, iar amenzile pentru neplata peajului vor fi calculate la un multiplu al tarifului.

Impozitul auto 2026 – aproape dublu pentru mașinile mici

Din 2026, șoferii vor plăti mai mult și pentru impozitul auto. Pentru majoritatea mașinilor din România, cu motoare de capacitate mică, impozitul se va dubla: de la 70-80 de lei pe an la aproximativ 150 de lei.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că peste 10,5 milioane de mașini intră în această categorie și că acestea generau doar o treime din totalul impozitului auto colectat. Prin creșterea taxei, autoritățile vor să echilibreze contribuția între posesorii de mașini mici și cei care dețin vehicule mari, mult mai taxate.

Astfel, un proprietar care plătea în prezent 220 de lei impozit anual pentru un autoturism urban va ajunge să achite 400 de lei de la 1 ianuarie 2026.

Impactul general asupra românilor

Aceste modificări vin în paralel cu creșterea impozitelor pe locuințe, care din 2026 vor fi mai mari cu 70%. În București, de exemplu, un apartament cu trei camere ar putea genera un impozit anual de 800-1.200 de lei, față de 400-500 de lei în prezent.

Cu alte cuvinte, în doar doi ani, costurile de întreținere a unei locuințe și a unei mașini vor fi sensibil mai mari, ceea ce va pune presiune suplimentară pe bugetele familiilor. Dacă până acum rovinieta și impozitele auto erau printre cele mai mici din Europa, România se aliniază treptat la tarife mai apropiate de media Uniunii Europene, chiar dacă veniturile populației sunt considerabil mai reduse.

Pentru șoferi, asta înseamnă că drumul zilnic către serviciu, vacanțele sau simpla utilizare a mașinii devin tot mai scumpe. În lipsa unor creșteri salariale echivalente, aceste taxe suplimentare vor fi resimțite ca o povară și vor accentua diferența dintre nivelul de trai local și cel al altor state europene.