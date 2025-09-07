Ultima ora
Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
07 sept. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

Ce se întâmplă cu rovinieta în 2025 și 2026, cât vor plăti românii ca să conducă o mașină pe drumurile patriei

Actualitate
Ce se întâmplă cu rovinieta în 2025 și 2026, cât vor plăti românii ca să conducă o mașină pe drumurile patriei
E din ce în ce mai scump să conduci o mașină în România / foto: Playtech

Șoferii din România se confruntă cu noi scumpiri ale taxelor de drum și ale impozitelor auto, schimbări care vor afecta buzunarele a milioane de proprietari de mașini. De la 1 septembrie 2025, rovinieta aproape că se dublează, iar din 2026 intră în vigoare și majorări consistente ale impozitelor pe locuințe și autovehicule.

Guvernul justifică aceste măsuri prin nevoia de a aduce mai mulți bani la bugetele locale și prin alinierea României la standardele europene privind taxarea infrastructurii rutiere. Totuși, pentru românii de rând, schimbările înseamnă costuri anuale semnificativ mai mari pentru simplul fapt de a deține și folosi o mașină.

Rovinieta 2025 – tarife aproape duble și amenzi usturătoare

Începând cu 1 septembrie 2025, tarifele rovinietei cresc pentru toate perioadele de valabilitate. Astfel, pentru un autoturism, costurile sunt următoarele:

Vezi și:
Taxa de poluare, cea mai nouă lovitură pentru buzunarul șoferilor români. Cât vor plăti impozit din 2026
  • o zi: 3,5 euro (față de 2,5 euro anterior);
  • 10 zile: 6 euro (față de 3,3 euro);
  • 30 de zile: 9,5 euro (față de 5,3 euro);
  • 60 de zile: 15 euro (față de 8,4 euro);
  • 12 luni: 50 de euro (față de 28 de euro).

Pentru cei care uită sau aleg să nu plătească, amenzile cresc la rândul lor, ajungând între 500 și 1.000 de lei, dublu față de nivelul anterior. Mai mult, și taxele de trecere peste podurile de la Fetești și Giurgeni vor fi mai mari, cu tarife ajustate între 16 și 19 lei pentru o singură trecere, iar amenzile pentru neplata peajului vor fi calculate la un multiplu al tarifului.

Impozitul auto 2026 – aproape dublu pentru mașinile mici

Din 2026, șoferii vor plăti mai mult și pentru impozitul auto. Pentru majoritatea mașinilor din România, cu motoare de capacitate mică, impozitul se va dubla: de la 70-80 de lei pe an la aproximativ 150 de lei.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că peste 10,5 milioane de mașini intră în această categorie și că acestea generau doar o treime din totalul impozitului auto colectat. Prin creșterea taxei, autoritățile vor să echilibreze contribuția între posesorii de mașini mici și cei care dețin vehicule mari, mult mai taxate.

Astfel, un proprietar care plătea în prezent 220 de lei impozit anual pentru un autoturism urban va ajunge să achite 400 de lei de la 1 ianuarie 2026.

Impactul general asupra românilor

Aceste modificări vin în paralel cu creșterea impozitelor pe locuințe, care din 2026 vor fi mai mari cu 70%. În București, de exemplu, un apartament cu trei camere ar putea genera un impozit anual de 800-1.200 de lei, față de 400-500 de lei în prezent.

Cu alte cuvinte, în doar doi ani, costurile de întreținere a unei locuințe și a unei mașini vor fi sensibil mai mari, ceea ce va pune presiune suplimentară pe bugetele familiilor. Dacă până acum rovinieta și impozitele auto erau printre cele mai mici din Europa, România se aliniază treptat la tarife mai apropiate de media Uniunii Europene, chiar dacă veniturile populației sunt considerabil mai reduse.

Pentru șoferi, asta înseamnă că drumul zilnic către serviciu, vacanțele sau simpla utilizare a mașinii devin tot mai scumpe. În lipsa unor creșteri salariale echivalente, aceste taxe suplimentare vor fi resimțite ca o povară și vor accentua diferența dintre nivelul de trai local și cel al altor state europene.

Prima ninsoare în București vine înainte de decembrie. Meteorologii anunță o iarnă grea în România
Recomandări
Ce salariu câștigă un muncitor srilankez după 3 ani în România. În trei ani, își poate construi o casă în țara natală
Ce salariu câștigă un muncitor srilankez după 3 ani în România. În trei ani, își poate construi o casă în țara natală
Cine este prințul „Libelulă” al Japoniei, tânărul care poate fi ultimul împărat al celei mai vechi dinastii regale din lume
Cine este prințul „Libelulă” al Japoniei, tânărul care poate fi ultimul împărat al celei mai vechi dinastii regale din lume
Ce strică vacanțele în Egipt, mulți români sunt dezamăgiți de ce se întâmplă. Detaliul despre care agențiile nu vorbesc
Ce strică vacanțele în Egipt, mulți români sunt dezamăgiți de ce se întâmplă. Detaliul despre care agențiile nu vorbesc
Câștigătorul Leului de Aur de la Festivalul de Film de la Veneția e altfel în acest an: filmul lui Jim Jarmusch urcă pe cel mai înalt podium, iar „The Voice of Hind Rajab” ia argintul
Câștigătorul Leului de Aur de la Festivalul de Film de la Veneția e altfel în acest an: filmul lui Jim Jarmusch urcă pe cel mai înalt podium, iar „The Voice of Hind Rajab” ia argintul
Greșeala banală care îi costă pe români. Unde și de ce vor fi nevoiți să achite o taxă suplimentară de 60 de lei
Greșeala banală care îi costă pe români. Unde și de ce vor fi nevoiți să achite o taxă suplimentară de 60 de lei
Cele mai bune jocuri mobile pentru pauzele de 5 minute
Cele mai bune jocuri mobile pentru pauzele de 5 minute
7 septembrie în istorie: de la independența Braziliei la bătălia de la Borodino și începutul Blitz-ului
7 septembrie în istorie: de la independența Braziliei la bătălia de la Borodino și începutul Blitz-ului
Trucuri Microsoft Office pe care nu le știai pentru optimizarea timpului. Așa ai o viață mai aerisită
Trucuri Microsoft Office pe care nu le știai pentru optimizarea timpului. Așa ai o viață mai aerisită
Revista presei
Adevarul
Specialiștii au stabilit cauza tragediei de la Lisabona. Ce s-a întâmplat cu funicularul care a ucis 16 oameni
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop duminică, 7 septembrie 2025. Zodia care atrage abundența la final de săptămână
Playtech Știri
Ce pun moldovencele în bulion ca să nu facă floare. Ingredientul banal care oprește fermentarea
Playtech Știri
Ce pomi fructiferi se plantează toamna pentru o recoltă bogată. Cum alegi soiurile cele mai rezistente
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...