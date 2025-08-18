Ce se întâmplă cu mama gemenilor din Ploiești, morți după ce au căzut de la etajul 10, după eliberarea din închisoare? Andreea Vizu: „Dimineața am zâmbit”

Au trecut patru ani de la tragedia care a zguduit România, în august 2021, atunci când doi gemeni din Ploiești au murit după ce au căzut de la etajul 10 al blocului în care locuiau. Cazul a stârnit atunci revoltă și durere la nivel național, iar mama copiilor a fost trasă la răspundere pentru lipsa de supraveghere. Condamnată la trei ani de închisoare cu executare, femeia a ajuns în penitenciar în februarie 2023. Acum însă, după ce și-a ispășit o parte din pedeapsă, Andreea Vizu a fost eliberată și se află din nou în libertate.

Reîntoarcerea la vechiul obicei după eliberare

După eliberarea din spatele gratiilor, femeia pare să fi revenit la obiceiurile care i-au adus critici în trecut. Mai exact, aceasta și-a reluat activitatea pe rețelele de socializare, unde obișnuia să facă live-uri încă dinaintea tragediei. Recent, ea a postat un videoclip emoționant, alcătuit din fotografii cu gemenii săi, pe fundalul căruia a adăugat un mesaj cu puternică încărcătură emoțională.

„Sunt mamă, nu sunt o super eroină, nici din oțel, dar pentru copiii mei aș fi orice. Am petrecut nopți întregi cu lacrimi în ochi, dar dimineața am zâmbit, ca să nu simtă ei niciun regret. Am îndurat dureri, lipsuri și oboseală, dar dragostea mea nu le-a lipsit niciodată”, spune Andreea în mesajul său.

Ea a continuat, subliniind că, în ciuda lipsurilor materiale, a fost întotdeauna prezentă pentru copii:

„Poate nu am tot ce îmi doresc, poate nu am bani sau haine scumpe, dar am brațele care îi țin strâns când le e frică, și sufletul care se rupe când îi văd triști. Pentru ei aș trece prin foc, aș înfrunta lumea, aș cădea și m-aș ridica de o mie de ori. Un copil nu are nevoie de o mamă perfectă, ci de o mamă prezentă care luptă, care nu are tot, dar le dă tot. Așa sunt eu. Mă ridic din genunchi pentru ei, sper și muncesc pentru ei. Ei sunt inima mea până la ultima mea suflare.”

Cazul care a cutremurat România în 2021

Tragedia a avut loc pe 11 august 2021, atunci când gemenii, în vârstă de doar doi ani, au rămas nesupravegheați și s-au urcat pe un corp de mobilier aflat lângă fereastra apartamentului. În lipsa atenției mamei, care era ocupată să transmită live pe TikTok, cei mici au căzut de la etajul 10, pierzându-și viața pe loc.

Autoritățile au reacționat imediat și au deschis o anchetă.

„La data de 18 august 2021 s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de mama minorilor decedaţi, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. Din probele administrate în cauză până în prezent a rezultat că minorii, fiind lăsaţi nesupravegheaţi de către mama lor, s-au urcat pe un corp de mobilier din apropierea ferestrei dormitorului şi s-au precipitat de la etajul 10 al imobilului unde locuiau, rezultând decesul acestora”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești.

Condamnarea și anii petrecuți în penitenciar

În aprilie 2022, după mai multe amânări, instanța penală a Judecătoriei Ploiești a dat verdictul: femeia a fost găsită vinovată de ucidere din culpă. Decizia definitivă a venit în februarie 2023, când Andreea Vizu a fost condamnată la trei ani de închisoare cu executare.

Astfel, mama gemenilor și-a început pedeapsa, însă timpul petrecut în detenție nu a fost întregul stabilit de instanță. Conform procedurilor legale, ea a beneficiat de eliberare anticipată după ce a executat o parte din sentință.