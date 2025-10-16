Ce se întâmplă cu locul de muncă în timpul serviciului militar. Explicaţia ministrului Apărării

Într-un context geopolitic tot mai tensionat și cu o rezervă militară îmbătrânită, România se pregătește pentru introducerea stagiului militar voluntar, un proiect care ar urma să devină realitate începând cu anul 2026. Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat detaliile noii inițiative și a oferit clarificări importante despre ce se întâmplă cu locul de muncă al celor care aleg să participe la programul de instruire militară.

Ministrul Apărării, despre serviciul militar voluntar

Potrivit oficialului, scopul principal al proiectului este refacerea rezervei Armatei Române, care în prezent este considerată prea îmbătrânită pentru nevoile actuale de apărare.

„Proiectul pentru serviciul militar voluntar are ca scop să avem o rezervă a armatei mai mare, mai pregătită și mai tânără”, a declarat Moșteanu luna trecută.

Ministrul a explicat că serviciul militar obligatoriu a fost suspendat în România la 1 ianuarie 2007, ceea ce înseamnă că ultima generație care a făcut armata are acum cel puțin 18 ani de la terminarea stagiului.

„Ca pași, e o modificare a legii pregătirii populației pentru apărare. E un proiect mai vechi, s-a mai încercat avizarea, dar în anii trecuți responsabilii politici au fugit de orice temă legată de război, de Ucraina, de armată. Fiind alegeri, au preferat să nu discute”, a mai precizat oficialul.

Ministrul a subliniat că, în actualul context internațional, România trebuie să se pregătească mai bine și să ofere tinerilor șansa de a face parte dintr-o rezervă militară activă.

Ce se întâmplă cu locurile de muncă ale celor care participă la instruirea militară

În ceea ce privește relația dintre serviciul militar voluntar și locul de muncă, Moșteanu a explicat că tinerii care participă la acest program nu vor pierde serviciul civil.

„O să aibă un soi de concediu, o să poată să plece de la muncă și apoi să revină. Cu siguranță e un principiu la care ținem foarte mult și dacă nu e articulat în draft acum va fi după ce trece din comisiile din Parlament. În 2026, în România va exista stagiul militar voluntar”, a precizat ministrul Apărării la Antena 3 CNN.

Astfel, cei care aleg să participe la acest program vor beneficia de protecția locului de muncă, într-un mod similar concediilor legale — perioada de instruire militară urmând să fie tratată ca o întrerupere temporară a activității profesionale, fără pierderea statutului de angajat. În final, ministrul Moșteanu a comentat și posibilitatea reintroducerii stagiului militar obligatoriu în România:

„Orice se poate dacă e voință politică, dar eu cred că nu e cazul. Armatele trebuie să fie de militari profesioniști, așa sunt armatele NATO.”

El a adăugat că România este o țară sigură și că, deși vor mai exista provocări și știri alarmante: „îi asigur pe toți românii… e o țară sigură, nu avem de ce să ne facem griji.”