Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 21:36
de Vieriu Ionut

Ce se întâmplă cu împrumutul bancar după decesul persoanei. Ce trebuie să știe moștenitorii

Legislație
Ce se întâmplă cu împrumutul bancar după decesul persoanei. Ce trebuie să știe moștenitorii
Ce se întâmplă cu împrumutul bancar după decesul persoanei Sursă foto: Arhivă

Pierdea unei persoane dragi este un moment dificil, iar gestionarea aspectelor financiare poate adăuga un strat suplimentar de complexitate. Unul dintre aceste aspecte este modul în care se gestionează împrumuturile bancare după decesul titularului. Este esențial ca moștenitorii să înțeleagă drepturile și obligațiile lor pentru a naviga corect în acest proces.

Ce se întâmplă cu împrumutul bancar după deces?

În cazul în care o persoană a decedat și avea un împrumut bancar activ, acest împrumut devine parte a patrimoniului succesoral. Astfel, moștenitorii pot fi obligați să preia datoriile defunctului, dar doar în limita bunurilor moștenite. Conform Codului Civil, moștenitorii răspund pentru datoriile și sarcinile moștenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral, proporțional cu cota fiecăruia.

Pași de urmat pentru moștenitori

  • Notificarea băncii: Moștenitorii trebuie să informeze instituția bancară despre decesul titularului împrumutului. Aceasta se face prin prezentarea certificatului de deces.
  • Analiza situației financiare: După notificare, este recomandat ca moștenitorii să analizeze situația financiară a defunctului, inclusiv datoriile și bunurile. Aceasta le va permite să decidă dacă acceptă sau refuză moștenirea.
  • Consultarea unui avocat: Dacă există incertitudini legate de acceptarea moștenirii sau de datoriile asociate, este recomandat să consultați un avocat specializat în dreptul succesoral.

Cum se poate evita plata datoriilor?

Dacă moștenitorii consideră că pasivul (datoriile) depășește activul (bunurile), aceștia pot refuza moștenirea. În acest caz, nu vor fi responsabili pentru datoriile defunctului, dar vor pierde și bunurile moștenite.

Importanța asigurării de viață

Multe împrumuturi bancare sunt însoțite de asigurări de viață care acoperă soldul restant în caz de deces. Dacă defunctul avea o astfel de asigurare, moștenitorii trebuie să contacteze atât banca, cât și compania de asigurări pentru a solicita despăgubirea. Este esențial să prezinte certificatul de deces și orice alte documente solicitate de compania de asigurări.

Gestionarea unui împrumut bancar după decesul titularului poate fi complexă, dar cu informațiile corecte și pașii adecvați, moștenitorii pot naviga acest proces cu succes. Este esențial să fie informați despre drepturile și obligațiile lor și să consulte profesioniști atunci când este necesar.

Nota redacției PlaytechAcest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.

Uraganul „Melissa” a lovit Jamaica. Rafale de vânt de peste 300 km/h și pagube uriașe
Recomandări
Ce pensie iei dacă ai lucrat 20 de ani și ai câștigat 4.000 lei lunar. Exemplu de calcul complet
Ce pensie iei dacă ai lucrat 20 de ani și ai câștigat 4.000 lei lunar. Exemplu de calcul complet
iPhone 20 fără butoane fizice, ar miza pe o soluție care redefinește filosofia Apple, potrivit unor surse
iPhone 20 fără butoane fizice, ar miza pe o soluție care redefinește filosofia Apple, potrivit unor surse
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
Pacea lui Trump din Orientul Mijlociu se destramă: Israel pregătește „lovituri puternice” în Gaza la ordinul lui Netanyahu
Pacea lui Trump din Orientul Mijlociu se destramă: Israel pregătește „lovituri puternice” în Gaza la ordinul lui Netanyahu
Ministerul Educației anunță creșterea plății cu ora pentru profesori. Când ar putea intra în vigoare măsura
Ministerul Educației anunță creșterea plății cu ora pentru profesori. Când ar putea intra în vigoare măsura
Facturi mai mari la încălzire, de la 1 noiembrie. Estimări pentru o garsonieră şi un apartament cu două camere
Facturi mai mari la încălzire, de la 1 noiembrie. Estimări pentru o garsonieră şi un apartament cu două camere
De ce simbolul 5G de pe telefon nu înseamnă că ai, de fapt, 5G
De ce simbolul 5G de pe telefon nu înseamnă că ai, de fapt, 5G
Cine este Oana Gheorghiu, propusă vicepremier: cum a reușit să ridice un spital pentru copii fără ajutor de la stat
Cine este Oana Gheorghiu, propusă vicepremier: cum a reușit să ridice un spital pentru copii fără ajutor de la stat
Revista presei
Adevarul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo, la babe”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop 29 octombrie 2025. Trei zodii primesc semne clare că viața lor se schimbă în bine
Playtech Știri
Dana Budeanu, despre ţinuta Mirabelei Grădinaru, la sfinţirea Catedralei. Greşeala făcută de partenera lui Nicuşor Dan
Playtech Știri
Viaţă secretă a profesoarei din Iaşi, dezvăluită de elevi. Îşi spune „Vulpiţa sălbatică” pe internet şi ar fi racolat o elevă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...