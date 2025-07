Ce se întâmplă când începi să mergi la culcare mai devreme, conform oamenilor de știință: beneficiile pentru sănătate

Un studiu amplu, publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), a analizat obiceiurile de somn și activitate fizică ale aproape 20.000 de adulți, monitorizați cu dispozitive biomedicale purtate la încheietură.

Cercetătorii au strâns date impresionante, însumând aproape 6 milioane de nopți de somn analizate, pentru a înțelege legătura dintre ora de culcare și nivelul de mișcare din ziua următoare.

Ce a ieșit la iveală în urma studiilor

Rezultatele sunt clare: persoanele care merg la culcare mai devreme fac mai multă activitate fizică. Cei care adorm în jur de ora 21:00 reușesc să acumuleze, în medie, cu 30 de minute mai multă activitate fizică moderată sau intensă în ziua următoare, comparativ cu cei care merg la culcare la ora 1:00 dimineața, scrie INC.com.

Chiar și în comparație cu cei care adorm la ora 23:00, cei care merg la somn la ora 21:00 câștigă 15 minute suplimentare de mișcare.

Această corelație pare intuitivă, dar datele oferă o confirmare solidă. Cercetătorii au observat că persoanele care își schimbă obiceiul și aleg să se culce mai devreme încep să fie mai active fizic, chiar dacă anterior nu aveau o predispoziție pentru sport.

Explicația posibilă? Programul social și profesional se potrivește mai bine celor care dorm devreme, permițându-le să își facă timp pentru exerciții fie dimineața, fie mai devreme în cursul zilei.

Mișcarea, un avantaj major pentru sănătate

De altfel, beneficiile exercițiilor fizice sunt deja bine documentate. Un studiu din 2017 arăta că cei care fac sport constant, de exemplu, 30-40 de minute de jogging, cinci zile pe săptămână, pot avea un avantaj biologic echivalent cu 9 ani mai puțin la vârsta biologică.

Dr. Josh Leota, autorul principal al studiului de la Monash University (Australia), subliniază că aceste rezultate pot influența modul în care sunt concepute campaniile de sănătate publică.

„În loc să promovăm separat somnul și activitatea fizică, putem încuraja culcarea mai devreme, care va stimula în mod natural un stil de viață mai activ. O abordare holistică aduce beneficii mai mari atât individului, cât și comunității”, a explicat el.

Pentru mulți oameni ocupați, care jonglează între muncă, familie, prieteni și fitness, acest studiu oferă o perspectivă simplă: dacă vrei mai multă energie și timp pentru sport, începe prin a-ți muta ora de culcare mai devreme.