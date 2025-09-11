Ce se întâmplă când conduci altă mașină decât a ta în România. Când ai nevoie de împuternicire de la proprietar, procură

Foarte mulți șoferi circulă zilnic cu mașini care nu le aparțin – fie că este vorba despre autoturismul părinților, al prietenilor sau un vehicul de firmă. Codul Rutier 2025 nu interzice acest lucru, însă există situații în care lipsa unei împuterniciri scrise poate aduce probleme serioase.

Deși, în mod obișnuit, nu ești amendat doar pentru că folosești mașina altcuiva, trebuie să știi ce riscuri legale apar atunci când nu există un document care să justifice dreptul tău de folosință.

Ce spune legea despre conducerea unei mașini împrumutate

În România, nu e obligatoriu să ai o procură notarială pentru a conduce mașina unei alte persoane. Nici numele tău nu trebuie să fie trecut pe talon. Totuși, e necesar acordul proprietarului, chiar dacă doar verbal.

Atenție însă: legea stabilește că persoana care deține autovehiculul poate răspunde penal dacă îl împrumută unei persoane fără permis, cu permis suspendat, expirat, anulat sau nevalid în România. Același lucru se aplică și dacă șoferul se află sub influența alcoolului (peste 0,80 g/l în sânge) sau a substanțelor psihoactive.

Conducerea fără permis poate fi pedepsită cu până la 5 ani de închisoare. Dacă șoferul este prins băut, drogat sau cu permisul suspendat, riscă între 6 luni și 3 ani de închisoare. În plus, și proprietarul care a încredințat mașina răspunde penal.

Când e nevoie de procură sau documente suplimentare

Există situații în care lipsa unei împuterniciri scrise poate complica lucrurile. De exemplu, la ieșirea din țară, autoritățile de frontieră pot solicita dovada că mașina este folosită legal. În lipsa acesteia, autoturismul poate fi reținut până la clarificarea situației.

De asemenea, pentru mașinile de firmă sau aflate în leasing, o astfel de procură este adesea necesară. În controalele rutiere, polițiștii pot cere documente care să ateste dreptul de folosință al vehiculului.

În cazul unor amenzi, răspunderea se împarte:

pentru rovinietă lipsă, amenda se aplică proprietarului;

pentru viteză, lipsă ITP sau defecțiuni tehnice, sancțiunea este a șoferului;

dacă șoferul nu are permis sau conduce sub influența alcoolului ori a drogurilor, răspunderea este atât a lui, cât și a proprietarului.

Din aceste motive, mulți specialiști recomandă încheierea unui contract simplu sau a unei procuri atunci când mașina rămâne mai mult timp la o altă persoană. Acest document protejează proprietarul de eventualele consecințe legale și demonstrează, în fața poliției sau a vameșilor, că folosești mașina în mod legal.