Ce salariu primeşte o însoţitoare de zbor, în 2025? Cum se calculează banii exact: „Vă spun la ce să vă aşteptaţi, asta este realitatea”

Meseria de însoțitoare de zbor este adesea privită ca una plină de strălucire, călătorii și salarii generoase. Totuși, realitatea este ceva mai nuanțată. O fostă stewardesă a decis să vorbească deschis despre cum se calculează veniturile celor care lucrează la bordul avioanelor și care sunt, în fapt, sumele la care pot ajunge lunar.

”Toată lumea crede că zborurile vin cu salarii fabuloase”

Isabela Chira, fostă însoțitoare de zbor cu șapte ani de experiență în aviație, a publicat recent un clip pe Instagram prin care a clarificat modul în care sunt calculate salariile. Mesajul ei a atras rapid atenția celor curioși să afle cât câștigă de fapt o stewardesă în 2025.

”Toată lumea crede că zborurile vin cu salarii fabuloase. Realitatea? Hai să-ți arăt cum e de fapt ✈️🤍”, a scris ea în descrierea postării.

Potrivit acesteia, salariul nu este unul fix, ca la un job obișnuit de birou, ci depinde de mai mulți factori.

Cum se formează salariul unei însoțitoare de zbor

Salariul unei însoțitoare de zbor nu seamănă deloc cu cel al unui angajat de birou. Venitul nu este fix și depinde de mai mulți factori care țin de program și de poziția ocupată în echipaj. Înainte de a menționa sumele exacte, Isabela Chira, fostă stewardesă, a explicat clar cum se calculează banii:

”Salariul tău ca însoțitor de zbor este împărțit din numărul de zboruri pe care le ai, diurna pe care o primești în fiecare zi, comision, sporuri de noapte și sporuri de weekend. Toate acestea adunate creează salariul tău și salariul de bază. După care primești un salariu în funcție de poziția pe care o ai în avion.”

Astfel, chiar dacă există o parte fixă, venitul real variază considerabil de la o lună la alta, în funcție de rute, orele de noapte sau zilele de weekend lucrate.

Cât câștigă în realitate însoțitorii de bord

Diferențele de salarizare apar și în funcție de rangul pe care îl ocupă fiecare angajat. Isabela Chira a precizat:

”Ca și Junior Cabin Crew, salariul este cuprins între 4.500 de lei și 6.500 de lei. Ca și Cabin Crew, între 5.000 și 7.500, iar ca și Senior Cabin Crew între 7.000 și 10.000 de lei.”

Astfel, o stewardesă aflată la început de drum poate avea un salariu apropiat de media națională, însă odată cu experiența și promovarea, veniturile cresc semnificativ.

În plus, avantajele meseriei nu se limitează doar la bani: călătoriile, contactul cu oameni din culturi diferite și oportunitățile de dezvoltare personală rămân puncte importante care atrag mulți tineri spre această carieră. În final, fostul însoțitor de bord a subliniat: ”Vă spun la ce să vă așteptați, asta este realitatea.”

