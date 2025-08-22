Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
22 aug. 2025
de Badea Violeta

Ce să semeni după cartofi pentru un pământ aerat și moale ca puful – sfatul simplu al unui grădinar experimentat
Ce plante poti sa semeni dupa cartofi ca sa ai pamant moale si aerat. Sursa foto: Profimedia

Solul în care au crescut cartofii are nevoie de refacere și îngrijire, deoarece această cultură consumă multe substanțe nutritive. Alegerea inteligentă a plantelor care urmează după cartofi nu doar că ajută pământul să își recapete structura, dar îl face și mai aerat, moale și ușor de lucrat. Grădinarii cu experiență recomandă câteva culturi ideale pentru rotația terenului, care pot aduce beneficii atât solului, cât și recoltei următoare.

Leguminoasele care îmbogățesc solul

După cartofi, una dintre cele mai bune opțiuni sunt leguminoasele, precum fasolea, mazărea sau lintea. Aceste plante au o capacitate naturală de a fixa azotul în sol prin intermediul bacteriilor de pe rădăcini.

În felul acesta, pământul obosit după cultura de cartofi își recapătă fertilitatea, devenind mai aerat și mai bogat în substanțe nutritive. În plus, rădăcinile lor pătrund adânc în sol, ajutând la afânarea stratului de pământ și prevenind formarea bulgărilor tari.

Plantele verzi care protejează terenul

O altă categorie de culturi recomandate sunt cele verzi, precum spanacul, muștarul sau rapița. Acestea cresc rapid și au rol de îngrășământ verde, deoarece după ce sunt cosite și încorporate în sol, contribuie la îmbunătățirea structurii acestuia.

De asemenea, protejează terenul de eroziune și mențin un nivel optim de umiditate. Pământul devine astfel mai moale și mai ușor de lucrat în sezonul următor, pregătit pentru noi culturi productive.

În plus, aceste plante reduc apariția buruienilor și atrag insecte benefice pentru grădină. Prin utilizarea lor, grădinarul obține nu doar un sol sănătos, ci și un ecosistem mai echilibrat și mai rezistent.

Cerealele care refac structura pământului

Grâul, secara sau orzul sunt culturi care se pot semăna cu succes după cartofi. Rădăcinile lor viguroase pătrund în profunzime, aerisind solul și împiedicând compactarea.

În același timp, aceste plante contribuie la crearea unui strat protector care limitează apariția buruienilor. După recoltare, resturile vegetale rămase pe teren se transformă într-un strat bogat de materie organică, ceea ce face ca pământul să devină mai pufos și mai fertil.

Așadar, rotația culturilor este esențială pentru menținerea unui sol sănătos și productiv. După cartofi, leguminoasele, plantele verzi și cerealele reprezintă alegeri ideale pentru a aerisi și înmuia terenul.

Prin respectarea acestor recomandări simple, grădinarii se pot bucura de un pământ ușor de lucrat, pregătit pentru recolte bogate și sănătoase în anii următori.

