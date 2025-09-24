Ce rol are butonul roșu de pe bancomat. Cum funcționează și ce se întâmplă dacă îl apeși

Siguranța atunci când retragem bani de la bancomat este o temă care îi preocupă pe mulți utilizatori. Într-o lume în care fraudele financiare devin din ce în ce mai sofisticate, orice detaliu contează. Un element adesea trecut cu vederea este chiar butonul roșu de anulare de pe tastatura bancomatului. Deși pare banal, acesta poate face diferența între o tranzacție sigură și un posibil furt.

Ce face, de fapt, butonul roșu

Apăsarea butonului roșu are ca efect întreruperea instantanee a operațiunii în curs. În acel moment, cardul este returnat utilizatorului, iar bancomatul nu mai procesează nicio comandă. Este o măsură de siguranță concepută pentru a opri imediat o retragere sau o plată, dacă ceva nu pare în regulă.

Totuși, specialiștii subliniază că acest buton este util și la finalul tranzacției. Dacă, după ce ați luat cardul și banii, mai apăsați odată pe anulare, sesiunea se închide complet. Astfel, eliminați riscul ca cineva să continue tranzacția în locul dumneavoastră.

În prezent, majoritatea bancomatelor din bănci sau case de economii respectă o regulă strictă: întâi returnează cardul și abia apoi eliberează numerarul. Astfel, utilizatorul este obligat să fie prezent și să își ia cardul înainte de a ridica banii. Dacă, din neatenție, cardul rămâne în aparat, bancomatul îl reține automat după câteva secunde pentru a preveni folosirea lui de către altcineva.

Când devine butonul roșu un ajutor real

Există situații în care butonul roșu nu este doar o formalitate, ci un instrument de protecție:

dacă observați persoane suspecte care vă urmăresc la bancomat;

dacă sunteți abordați de străini ce se oferă să vă „ajute”;

dacă vă simțiți nesigur sau presat în timpul operațiunii.

În astfel de cazuri, apăsarea butonului de anulare este o decizie simplă, dar eficientă. Bancomatul nu mai eliberează banii, cardul revine în siguranță, iar eventualii răufăcători rămân fără posibilitatea de a vă fura numerarul. În plus, cardul, fără codul PIN, este inutil și poate fi blocat rapid printr-un apel la bancă sau chiar din aplicație, la unele bănci.

Pe lângă aparatele instalate de bănci, există și bancomate operate de companii private, adesea amplasate în gări, benzinării sau zone turistice. În aceste cazuri, regulile pot să difere. De aceea, este recomandat să vă informați din timp despre modul de funcționare a bancomatelor din țara în care călătoriți. Dacă aveți dubii, apăsarea butonului roșu după retragere este o măsură de precauție care nu aduce niciun risc suplimentar.

Reguli simple pentru un plus de siguranță

Experții recomandă câteva măsuri esențiale atunci când folosiți un bancomat: