Ce riști să pățești dacă găsești bani sau un portofel pe stradă și nu îl predai la poliție
FOTO: Freepik

Atunci când găseşti pe stradă bani, acte sau un portofel, prima reacție ar trebui să fie să-l predai proprietarului (dacă îl identifici) sau imediat poliției. Dacă nu faci asta, riști să comiți o infracțiune numită „însușirea bunului găsit”, reglementată de Codul Penal al României. Iată ce spune legislația actuală și ce riști să pățești, dar și în ce situații poți păstra legal bunul găsit!

Ce prevede legea

Conform Articolului 243 din Codul Penal (Legea nr. 286/2009), infracțiunea „Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor” se sancționează dacă nu predai bunul găsit autorităților sau persoanei care l-a pierdut, în termen de 10 zile, ori dacă îl folosești ca și cum ar fi al tău.

Aceeași pedeapsă se aplică și dacă ai bunul ajuns din eroare sau întâmplător în posesia ta și nu-ți aparține, dar nu faci demersurile legale de predare. Sancțiunea presupune închisoare de la o lună la trei luni sau amendă penală. Făptuitorul riscă răspundere penală dacă bunul nu este predat sau dacă-l folosește ca pe-al său.

Dacă nu predai bunul și te prinde poliția sau un proprietar, poți fi anchetat penal pentru această faptă. Asta înseamnă posibilitatea unui dosar penal, cu anchetă, probe, etc. Dacă ești condamnat, poți primi o pedeapsă cu închisoare de la una la trei luni sau o amendă. Gravitatea faptei (valoare bunului, intenția, dacă știai cine este proprietarul, etc.) poate influența sancțiunea.

Dacă ai antecedente sau alte fapte similare, pedeapsa poate fi mai severă. Însă, dacă proprietarul își retrage pretențiile sau dacă există împăcare (adică proprietarul îți iartă fapta), răspunderea penală poate fi înlăturată.

Când poți păstra legal bunul găsit

Există însă și situații în care bunul găsit poate ajunge să fie al celui care l-a găsit, dar numai dacă parcurgi anumiți pași legali:

Conform Codului Civil, dacă găsești un bun în loc public, ești obligat să-l predai poliției în termen de 3 zile de la momentul găsirii. Acest lucru trebuie să fie făcut pe bază de proces-verbal.

Dacă după o perioadă stabilită proprietarul nu revendică bunul sau nu solicită să îl recupereze, atunci bunul poate fi considerat bun fără stăpân și poate fi predat celui care l-a găsit, prin proces-verbal.

Pentru a nu avea probleme cu legea:

  • Predă imediat bunul găsit proprietarului, dacă poate fi identificat (act de identitate, număr de telefon etc.).
  • Dacă nu-l identifici, du-l la secția de poliție cea mai apropiată și fă un proces-verbal.
  • Documentează totul: locul, momentul, ce ai găsit; dacă există martori etc.
