Ce primeşti la un restaurant cu stele Michelin pentru 1.800 de euro. Sunt 17 preparate pe care le poţi gusta

Gastronomia spaniolă a atins un nou nivel de exclusivitate. La Madrid, restaurantul Coque, condus de chef-ul Mario Sandoval – distins cu două stele Michelin –, a lansat recent un meniu care a atras atenția lumii culinare. În parteneriat cu renumita distilerie scoțiană The Macallan, Sandoval propune o experiență gastronomică fără precedent: un meniu de degustare în 17 etape, la prețul de 1.800 de euro pentru fiecare oaspete.

Meniu inspirat din istoria distilăriei

Astfel, Coque găzduiește cea mai scumpă cină din Spania și una dintre cele mai sofisticate din lume. Dar ce primești, de fapt, pentru această sumă amețitoare? Nu este vorba doar despre mâncare rafinată și whisky de colecție. Este o călătorie multisenzorială, o poveste spusă prin arome, texturi, culori, sunete și chiar prin obiectele care însoțesc fiecare preparat.

Meniul, disponibil exclusiv la Coque, include 17 preparate principale și peste 380 de micro-elaborări, fiecare concepută cu o precizie spectaculoasă. Mario Sandoval și echipa sa au lucrat împreună cu experții de la The Macallan pentru a transpune în limbaj culinar universul distilăriei scoțiene, cu o istorie de peste două secole.

Inspirația vine din peisajul și patrimoniul The Macallan Estate: câmpurile verzi, solurile fertile, stejarul european al butoaielor de învechire, dar și arhitectura futuristă a cramei subterane. Toate aceste elemente se regăsesc reinterpretate pe farfurie.

Bucate care spun povești

Unul dintre preparate recreează mediul natural din Scoția, folosind ingrediente locale, dar transformate prin tehnici de avangardă precum liofilizarea sau fermentația controlată. Altul surprinde aromele butoaielor de stejar, cu accente afumate, caramelizate și note lemnoase fine. Fiecare farfurie este servită într-o piesă de ceramică sau sticlărie creată special pentru acest proiect, iar unele vin însoțite de scurte povești care intensifică trăirea culinară.

Pentru Sandoval, cunoscut pentru felul în care combină cercetarea științifică cu tradiția gastronomică, nu era suficient să asocieze preparatele cu whisky. Obiectivul său a fost să creeze o armonie totală între gust, miros, textură și emoție, astfel încât fiecare înghițitură și fiecare sorb să fie o experiență irepetabilă.

O experiență de lux completă

Cina are loc într-un spațiu rezervat al restaurantului, cu capacitate limitată, iluminare personalizată și sunet ambiental adaptat fiecărei etape. Se servesc unele dintre cele mai rare și exclusiviste sortimente de The Macallan, inclusiv ediții de colecție.

La final, fiecare oaspete primește o sticlă de whisky în ediție limitată și alte daruri speciale, menite să prelungească acasă amintirea serii. În acest fel, experiența depășește simpla gastronomie și pătrunde în universul luxului senzorial.

Pentru 1.800 de euro, nu primești doar 17 preparate, ci accesezi un spectacol culinar și cultural ce unește două lumi de elită: bucătăria inovatoare a lui Mario Sandoval și tradiția seculară a distileriei The Macallan. Este cel mai scump meniu din Spania, dar și unul dintre cele mai ambițioase din lume, destinat celor care vor să guste nu doar mâncarea, ci și o poveste despre pasiune, artă și rafinament absolut.