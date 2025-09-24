Ce presupun orele remediale introduse în școli și de ce au devenit obligatorii. Ce învață elevii

Începând cu anul școlar 2025-2026, sistemul de educație din România intră într-o etapă nouă: fiecare profesor de gimnaziu și liceu va dedica un sfert din orele de curs activităților remediale și de consolidare. Măsura, reglementată prin Instrucțiunea Nr. 8 a Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial pe 17 septembrie 2025, schimbă modul în care se organizează predarea și are ca scop adaptarea învățării la nevoile reale ale elevilor.

Ce înseamnă concret aceste ore

Cele 25% din orele prevăzute la fiecare disciplină nu se mai concentrează exclusiv pe predarea de conținut nou. Ele devin un spațiu flexibil, unde accentul cade pe fixarea și aprofundarea cunoștințelor, pe remedierea lacunelor, dar și pe aplicarea competențelor în contexte practice, utile vieții de zi cu zi.

Profesorii pot organiza aceste activități cu întreaga clasă sau diferențiat – pe grupe ori individual, în funcție de nivelul și interesele elevilor. De asemenea, documentul oferă libertatea de a desfășura orele sub formă de ateliere sau proiecte.

Un element important este posibilitatea de a reconfigura grupele de elevi. De exemplu, mai multe clase din același an școlar pot fi împărțite pe niveluri, pentru ca fiecare copil să beneficieze de sprijinul potrivit. Astfel, elevii cu dificultăți primesc timp suplimentar pentru a-și clarifica neînțelegerile, iar cei care performează pot fi provocați cu sarcini mai complexe.

Rolul profesorilor, directorilor și inspectoratelor

Profesorii au responsabilitatea de a integra aceste ore în planificarea anuală și de a adapta activitățile la specificul clasei. Planificările vor fi avizate de directori, care trebuie să asigure coerență și resursele necesare. În plus, comisiile metodice din școli vor sprijini cadrele didactice prin consiliere și schimb de bune practici.

Inspectoratele școlare au un rol de îndrumare și monitorizare, potrivit reglementării. Ele vor organiza webinare și sesiuni de formare pentru profesori, dar și vor analiza, prin sondaj, modul în care orele sunt planificate și aplicate. Evaluarea nu va presupune sarcini birocratice suplimentare, ci feedback constructiv și recomandări. Totodată, inspectoratele vor transmite Ministerului sinteze cu dificultăți întâlnite și soluții identificate.

Cum se desfășoară și cum se face evaluarea

Activitățile remediale nu sunt gândite ca ore de meditații colective, ci ca un timp de învățare adaptat. Profesorul poate alterna intervenții directe pentru un grup restrâns de elevi cu sarcini independente pentru restul clasei, folosind portofolii, proiecte sau platforme digitale. Pentru elevii avansați, sunt recomandate resurse complementare, care nu sunt obligatorii pentru toți, dar care stimulează performanța.

Evaluarea în cadrul acestor ore este una preponderent formativă. În locul testelor clasice, se folosesc instrumente rapide și flexibile, precum probe scurte, autoevaluări sau feedback colegial. Scopul este reglarea procesului didactic, nu ierarhizarea elevilor. Totuși, atunci când activitățile remediale generează evaluări sumative, acestea trebuie să respecte standardele naționale pentru a asigura echitatea între elevi.

Ministrul Educației, Daniel David, a explicat că intenția principală este de a muta accentul de pe predarea rigidă pe modul în care învățarea are loc efectiv în clasă. Introducerea obligatorie a acestor ore urmărește să reducă decalajele dintre elevi, să crească nivelul de înțelegere al materiei și să conecteze școala mai bine la realitățile și nevoile copiilor.