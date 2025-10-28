Ce poți să faci dacă îți întârzie salariul la locul de muncă. Ce drepturi ai, cum poți sancționa angajatorul cu amenzi de 10.000 de lei

Pentru mulți salariați din România, problema întârzierii salariilor nu este doar o chestiune administrativă, ci una care le afectează direct stabilitatea financiară și demnitatea profesională. Deși Codul muncii garantează dreptul la plata la timp a muncii prestate, realitatea arată că tot mai mulți angajatori amână remunerațiile fără justificare. În asemenea situații, legea oferă mai multe instrumente prin care poți cere respectarea drepturilor tale și chiar sancționarea firmei cu amenzi consistente.

Legea stabilește clar că angajatorul are obligația să plătească salariul la termenul prevăzut în contractul individual de muncă. Întârzierea plății peste o lună nu mai este o simplă abatere administrativă, ci o contravenție sancționată cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei, potrivit art. 260 alin. (1) lit. s) din Codul muncii. Totuși, aplicarea amenzii nu aduce automat și recuperarea sumelor restante, ceea ce înseamnă că e nevoie de o acțiune suplimentară pentru a-ți primi banii.

Cum acționezi dacă angajatorul întârzie plata salariului

Primul pas este să sesizezi Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM). Poți face acest lucru online, prin poștă sau direct la sediul instituției, fără teama de repercusiuni, întrucât inspectorii sunt obligați să păstreze confidențialitatea identității tale. Odată înregistrată sesizarea, inspectorii pot aplica sancțiuni contravenționale și pot dispune măsuri de remediere. În cazurile grave, când întârzierea depășește o lună, amenda poate ajunge la 10.000 de lei pentru fiecare situație de neplată.

Dacă angajatorul continuă să refuze plata, următorul pas este acțiunea în instanță. Legea îți oferă un termen de trei ani pentru a solicita recuperarea salariilor restante și a eventualelor compensații pentru prejudiciul suferit. Procedura este gratuită, iar judecătoria competentă este cea de la locul de muncă sau de domiciliu. În plus, poți solicita dobânzi penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, potrivit prevederilor Codului civil.

Inspectorii de muncă pot impune și o măsură de remediere, prin care obligă angajatorul să corecteze neconformitatea într-un termen scurt. Dacă firma nu se conformează, ITM poate aplica o nouă sancțiune, în baza Legii nr. 108/1999. Astfel, presiunea legală crește progresiv până la soluționarea situației.

Ce alte drepturi ai și cum se aplică pentru orele suplimentare

Plata la timp a salariului nu este singurul drept afectat în astfel de cazuri. Legea prevede că orice oră lucrată în plus trebuie compensată prin plată suplimentară sau prin ore libere echivalente. Orele suplimentare neplătite se pot adăuga la cererea principală de recuperare a drepturilor salariale.

Mai mult, salariatul are dreptul la o copie a contractului individual de muncă, la fișa postului și la documentele care atestă evidența orelor de muncă. Acestea devin probe în instanță în cazul unui conflict de muncă. Dacă angajatorul refuză să le furnizeze, ITM poate interveni direct pentru verificarea situației și pentru aplicarea sancțiunilor corespunzătoare.

Prin aceste reglementări, Codul muncii încearcă să restabilească echilibrul într-o relație de muncă adesea dezechilibrată. Deși salariatul este partea vulnerabilă, lipsa de reacție nu face decât să perpetueze abuzurile. Legea te protejează, dar doar dacă acționezi – prin sesizarea ITM-ului și, la nevoie, prin acțiune în instanță.