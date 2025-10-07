Ce poți să conduci în România cu permis categoria B – dubele de marfă care nu se lasă cu caz penal și infracțiune

Mulți români care au permis de conducere categoria B folosesc dube de marfă pentru livrări, transport de echipamente sau activități de mic antreprenoriat. Problema este că nu toți știu unde se oprește limita legală și unde începe infracțiunea. O greutate de câteva zeci de kilograme peste pragul admis poate face diferența între o simplă contravenție și un dosar penal. Codul Rutier din 2025 nu lasă loc de interpretări: totul se raportează la Masa Totală Maximă Autorizată, adică la cifra trecută în documentele mașinii, nu la greutatea efectivă din ziua controlului.

Dacă ești curier, transportator ocazional sau doar folosești o dubă pentru muncă, regula de bază e simplă: ai voie să conduci doar vehicule de până la 3.500 de kilograme MTMA. Tot ce depășește acest prag intră într-o altă categorie, iar dacă nu deții permisul corespunzător, legea te consideră automat în afara cadrului legal.

Ce dube de marfă poți conduce legal cu permis categoria B

Conform articolului 24 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, permisul categoria B permite conducerea autovehiculelor a căror Masa Totală Maximă Autorizată (MTMA) nu depășește 3.500 kg și care pot transporta cel mult opt pasageri , pe lângă șofer. Asta include și furgonetele, dubele ușoare sau mașinile de transport marfă, atâta timp cât nu depășesc acest prag.

Cei mai mulți șoferi confundă masa proprie a mașinii cu MTMA. În realitate, MTMA include greutatea mașinii, pasagerii și marfa transportată. Chiar dacă circuli fără încărcătură, poliția rutieră verifică valoarea din talon, la secțiunea F.2 din Cartea de Identitate a Vehiculului. Dacă acolo este trecută o valoare mai mare de 3.500 kg, permisul tău categoria B nu este suficient.

Modelele care se încadrează în limita legală sunt, în general, versiunile standard ale dubelor compacte și medii. Printre ele se află Ford Transit , Renault Master , Volkswagen Crafter , Mercedes Sprinter , Citroën Jumper , Peugeot Boxer , Fiat Ducato sau Fiat Doblo . În schimb, versiunile de transport marfă în regim greu, variantele cu platformă sau dubele caroserie prelungită pot depăși ușor limita de 3.500 kg și necesită un permis superior.

Ce riști dacă depășești limita legală

Dacă ești oprit în trafic și conduci un vehicul a cărui MTMA depășește 3.500 kg fără să deții categoria corespunzătoare, nu mai este vorba de o simplă amendă. Codul Penal, la articolul 335, alin. (2), prevede clar: „Conducerea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii unui permis corespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.”

Aceeași pedeapsă se aplică și celor care conduc cu permisul suspendat sau anulat. Practic, depășirea limitei MTMA este echivalentă cu a conduce o mașină pentru care nu ai drept legal de utilizare. În plus, în caz de accident, asigurarea RCA poate refuza despăgubirea, pe motiv că vehiculul a fost condus fără categorie corespunzătoare.

Cum verifici rapid dacă ești în regulă

Dacă ai dubii, consultă Cartea de Identitate a Vehiculului (CIV). La secțiunea F.2 vei găsi valoarea exactă a MTMA. Dacă aceasta este 3.500 kg sau mai puțin , ești în limitele permisului categoria B. Chiar și 1 kilogram peste , înseamnă că ai nevoie de un permis din categoria C1 sau C, în funcție de tipul mașinii.

Pentru a evita problemele, verifică actele înainte de a închiria sau cumpăra o dubă, mai ales dacă intenționezi să o folosești în scop profesional. Mulți producători oferă variante „light” ale acelorași modele, special configurate să se încadreze în limita de 3,5 tone.

Concluzie: prudența te scapă de dosar penal

Permisul categoria B îți permite să conduci o gamă largă de dube de marfă, atâta timp cât respecți limita de 3.500 kg MTMA. Poliția rutieră nu verifică greutatea efectivă, ci datele din talon, iar un simplu control se poate transforma într-o infracțiune. Înainte să urci la volanul unei dube, asigură-te că actele mașinii confirmă că te afli în limitele legale. Un minut de verificare valorează mai mult decât lunile pierdute într-un dosar penal.