Ce poţi face dacă eşti nemulţumit de animalele din curtea vecinului? Cadrul legal

Uneori, vecinul poate deține animale (câini, păsări, animale de fermă) care îți creează disconfort prin mirosuri, zgomote sau prin amplasarea improprie a adăposturilor. Deși nu există o lege unică ce reglementează strict ”animalele vecinului”, legislația românească cuprinde norme și acte administrative ce pot fi aplicate în astfel de situații. În continuare sunt prezentate prevederile legale și pașii pe care îi poți urma.

Norme privind igiena, distanţe şi adăposturi pentru animale

Ordinul nr. 536/1997 al Ministerului Sănătăţii stabileşte „Normele de igienă şi recomandările privind mediul de viaţă al populaţiei”, care prevăd distanţe minime între adăposturi pentru animale şi locuinţele vecinilor.

Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei prevede că adăposturile pentru creşterea animalelor domestice trebuie amplasate la cel puţin 10 metri de locuinţele învecinate, dacă nu există reglementări locale care cer distanţe mai mari.

Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor impune deținătorilor obligaţia de a asigura condiţii adecvate de adăpostire, hrănire, îngrijire, precum şi respectarea normelor sanitare-veterinare, igienă şi bunăstare animală.

Obligaţii legale ale deţinătorului de animale

Potrivit legislaţiei privind protecţia animalelor, fiecare deţinător are obligaţia de a trata animalele cu respect şi grijă, fără a le supune la cruzimi, abuzuri sau condiţii care le-ar putea provoca suferinţă ori stres.

Este interzis ca acestea să fie ţinute în spaţii improprii ori să fie expuse unor factori ce le-ar putea pune în pericol sănătatea sau bunăstarea, dar şi sănătatea publică.

În acelaşi timp, legea cere ca proprietarii să le asigure hrană adecvată, apă proaspătă, îngrijire medicală şi adăpost corespunzător, protejându-le permanent de murdărie excesivă, paraziţi, zgomote sau mirosuri deranjante.

Aceste obligaţii nu sunt doar o recomandare morală, ci reprezintă un cadru legal menit să garanteze atât condiţii decente pentru animale, cât şi un mediu mai curat şi mai sigur pentru comunitate.

Ce poţi face când normele nu sunt respectate

Verifică dacă adăposturile animalelor respectă distanțele legale faţă de locuinţa ta, conform Ordinului 119/2014 şi Ordinului 536/1997. Dacă nu — poţi să semnalezi la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) sau la primăria locală.

Poţi sesiza Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), în cazul în care adăpostul animalelor nu respectă norme sanitare-veterinare sau bunăstare.

Dacă disconfortul este semnificativ (mirosuri insuportabile, zgomote persistente etc.), poţi să te adresezi instanţei printr-o acţiune civilă, invocând normele legale încălcate şi solicitând măsuri (mutarea adăpostului, despăgubiri).

Consultă regulamentul local (consiliul local poate avea norme suplimentare referitoare la vecinătate, adăposturi de animale, convieţuire socială).

Legislaţia nu garantează automat eliminarea disconfortului, dar îţi oferă instrumente dacă adăposturile sunt neconforme sau dacă proprietarul animalelor nu respectă obligaţiile legale.

Notă a redacției: Acest material are caracter informativ și nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept administrativ sau drept civil.