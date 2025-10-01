Ultima ora
Insula europeană unde este vara şi în octombrie. Temperaturile nu scad sub 28 de grade în această perioadă
01 oct. 2025 | 16:20
de Iulia Kelt

Ce poți face cu un PC depășit pe care, în mod normal, l-ai arunca? Idei ingenioase care îți arată că „nimic nu se pierde, totul se transformă”

TEHNOLOGIE
Ce poți face cu un PC depășit pe care, în mod normal, l-ai arunca? Idei ingenioase care îți arată că „nimic nu se pierde, totul se transformă”
Ce poți face cu un calculator vechi / Foto: master1305

Fiecare pasionat de tehnologie ajunge, mai devreme sau mai târziu, în situația de a înlocui componentele calculatorului.

Odată cu upgrade-urile, rămân în urmă piese care par depășite, dar care încă pot fi utile. Deși vânzarea sau reciclarea sunt opțiuni la îndemână, există numeroase modalități prin care acestea pot fi transformate în proiecte practice sau chiar distractive.

Contribuie la cercetarea medicală prin Folding@Home

Una dintre cele mai nobile utilizări ale unui PC vechi este să îl pui la dispoziția comunității științifice. Proiectul Folding@Home, activ de peste două decenii, folosește calculul distribuit pentru a analiza modul în care proteinele se pliază, informații esențiale în cercetarea unor boli precum Alzheimer, Ebola sau chiar COVID-19.

Vezi și:
De ce este important să-ți cureți calculatorul de praf mai des: Sfaturi practice care îți vor ajuta PC-ul să meargă mai bine
Microsoft 365 Copilot va fi instalat automat pe aproape toate calculatoarele cu Windows 11 din lume. Așa nu mai scapi de inteligența artificială

Tot ce trebuie să faci este să instalezi software-ul pe sistemul tău și să lași computerul să ruleze procesele atunci când nu îl folosești. Astfel, resursele hardware care altfel ar sta neutilizate devin o unealtă pentru progresul medicinei.

Creează un laborator de testare acasă

Dacă ești pasionat de experimente și vrei să testezi sisteme de operare, aplicații sau servere fără să îți pui în pericol PC-ul principal, transformarea unei unități vechi într-un home lab este soluția ideală.

Cu ajutorul unor hypervisor-uri precum Proxmox sau VMware, poți rula mai multe mașini virtuale și poți testa tehnologii noi în siguranță. Este un proiect educativ și util mai ales pentru cei care vor să înțeleagă mai bine rețelele și administrarea serverelor.

Testează sisteme de operare prin dual-boot

Ai un hard disk vechi rămas prin casă? Îl poți folosi pentru a instala un al doilea sistem de operare. Astfel, poți încerca Linux sau alte platforme fără a afecta spațiul principal al calculatorului.

În loc să te limitezi la o singură configurație, dual-boot-ul îți permite să comuți rapid între Windows și Linux, învățând să lucrezi cu mai multe medii software.

Transformă-l într-un server personal

Un alt mod ingenios de a reutiliza un PC vechi este transformarea acestuia într-un server casnic. Poți găzdui aplicații precum Nextcloud pentru stocare de fișiere, Bitwarden pentru gestionarea parolelor sau chiar un server multimedia cu Plex ori Jellyfin.

În acest fel, îți păstrezi controlul asupra datelor și reduci dependența de servicii cloud contra cost.

Creează propria ta consolă de jocuri

Dacă îți place să experimentezi, piesele de PC mai vechi pot fi transformate într-o consolă DIY. Cu sisteme precum SteamOS sau Bazzite, calculatorul poate fi configurat să pornească direct în interfața de gaming, fără a mai trece prin desktop.

Este o soluție excelentă pentru cei care preferă să se relaxeze pe canapea în fața televizorului, în loc să stea la birou.

Deși tentația de a arunca piesele vechi de calculator este mare, realitatea este că acestea pot fi reutilizate în moduri extrem de practice sau chiar creative.

Fie că alegi să ajuți cercetarea medicală, să îți creezi un server personal sau să transformi un PC într-o consolă de jocuri, opțiunile sunt aproape nelimitate.

În loc să devină deșeuri electronice, vechile componente pot avea o a doua viață, aducând valoare în 2025 și dincolo de acest an.

Cod portocaliu de ninsori, ploi abundente și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
Recomandări
Anunţul ambasadei SUA despre serviciile de vize şi paşapoarte în contextul lipsei de fonduri. „În măsura posibilităţilor”
Anunţul ambasadei SUA despre serviciile de vize şi paşapoarte în contextul lipsei de fonduri. „În măsura posibilităţilor”
Construcţiile pentru care nu mai ai nevoie de autorizaţie. Legea a fost aprobată
Construcţiile pentru care nu mai ai nevoie de autorizaţie. Legea a fost aprobată
Un festival de New Media Art aduce trei zile de artă, tehnologie și experiențe pentru toate vârstele, în București
Un festival de New Media Art aduce trei zile de artă, tehnologie și experiențe pentru toate vârstele, în București
De ce a renunțat Apple la mufa Lightning și a trecut la USB-C pe iPhone
De ce a renunțat Apple la mufa Lightning și a trecut la USB-C pe iPhone
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
A apărut o monedă nouă în România. Ce spune BNR despre bănuțul pentru care s-au mobilizat deja colecționarii
A apărut o monedă nouă în România. Ce spune BNR despre bănuțul pentru care s-au mobilizat deja colecționarii
Lucrări care se fac în octombrie, în livadă. Aşa vei avea roade bogate şi anul viitor
Lucrări care se fac în octombrie, în livadă. Aşa vei avea roade bogate şi anul viitor
Disney cere Character.AI să nu-i mai folosească personajele. Ce drepturi de autor au fost invocate?
Disney cere Character.AI să nu-i mai folosească personajele. Ce drepturi de autor au fost invocate?
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cum arată acum Monica Gabor? S-a schimbat mult de când a plecat din România, a fost filmată de Irina Columbeanu
Playtech Știri
Marea actriţă de la Hollywood care uimeşte cu anunţul divorţului. Toţi au crezut că are un mariaj de vis, însă este separată de soţul ei de trei ani
Playtech Știri
Trei zodii atrag banii ca magnetul în octombrie 2025. Vor avea succes financiar fără să se aştepte
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...