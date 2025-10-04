Ce pensie primești dacă ai lucrat 15 ani în străinătate. Reguli și calcule pentru români

Tot mai mulți români care au muncit în străinătate se întreabă cum li se calculează pensia și dacă anii lucrați peste hotare contează în sistemul din România. Răspunsul depinde de țara în care au fost plătite contribuțiile și de acordurile bilaterale semnate de statul român. Iată ce trebuie să știi dacă ai petrecut 15 ani muncind în altă țară.

Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat în străinătate

Pentru cei care au muncit în Uniunea Europeană, regulile sunt destul de clare. Fiecare stat membru în care s-au plătit contribuțiile de asigurări sociale va calcula și plăti partea de pensie corespunzătoare perioadei lucrate pe teritoriul său.

Cu alte cuvinte, dacă un român a lucrat 15 ani în Spania și 20 de ani în România, va primi două pensii: una din partea statului român, alta din partea Spaniei. Fiecare instituție de pensii implicată va calcula drepturile în funcție de legislația proprie.

România, de exemplu, va lua în considerare doar cei 20 de ani lucrați în țară, însă, datorită principiului „totalizării perioadelor de asigurare”, cele 15 perioade din Spania vor fi recunoscute pentru stabilirea dreptului de pensie.

Cu alte cuvinte, chiar dacă nu îndeplinește vârsta sau stagiul minim complet în România, persoana respectivă poate primi pensie, fiind considerată ca având contribuții complete prin însumarea anilor.

Ce se întâmplă dacă ai muncit în afara Uniunii Europene

Situația diferă în cazul românilor care au lucrat în țări din afara UE. În acest caz, contează existența unui acord bilateral de securitate socială între România și statul respectiv.

Țări precum Canada, Turcia, Israel, Republica Moldova sau Coreea de Sud au semnate astfel de convenții, care permit recunoașterea vechimii în muncă și a contribuțiilor.

Dacă nu există un asemenea acord, anii lucrați acolo nu se iau în calcul la pensia din România. În schimb, românii pot primi pensie separată din țara în care au muncit, dacă îndeplinesc condițiile locale.

Câtă pensie poți primi după 15 ani de muncă peste hotare

Valoarea exactă a pensiei depinde de nivelul contribuțiilor și de salariile avute în perioada de activitate. În general, în țările din vestul Europei, unde contribuțiile sunt mai mari, pensiile rezultate pot fi semnificativ mai consistente decât cele din România.

Un român care a lucrat 15 ani în străinătate și a plătit contribuții regulate poate primi o pensie lunară de câteva sute de euro din statul respectiv, la care se adaugă pensia calculată în România, proporțional cu anii lucrați aici.

Astfel, chiar și după revenirea în țară, veniturile din pensii pot fi cumulate, oferind o stabilitate financiară mai bună și un sentiment de siguranță la vârsta pensionării.