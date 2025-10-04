Ultima ora
Sean ‘Diddy’ Combs, condamnat la peste 4 ani de închisoare pentru proxenetism. Rapperul va plăti și o amendă de 500.000 de dolari”
04 oct. 2025 | 15:19
de Badea Violeta

Ce pensie primești dacă ai lucrat 15 ani în străinătate. Reguli și calcule pentru români

Social
Ce pensie primești dacă ai lucrat 15 ani în străinătate. Reguli și calcule pentru români
Cum influenteaza cei 15 ani lucrati in strainatate pensia ta

Tot mai mulți români care au muncit în străinătate se întreabă cum li se calculează pensia și dacă anii lucrați peste hotare contează în sistemul din România. Răspunsul depinde de țara în care au fost plătite contribuțiile și de acordurile bilaterale semnate de statul român. Iată ce trebuie să știi dacă ai petrecut 15 ani muncind în altă țară.

Cum se calculează pensia pentru românii care au lucrat în străinătate

Pentru cei care au muncit în Uniunea Europeană, regulile sunt destul de clare. Fiecare stat membru în care s-au plătit contribuțiile de asigurări sociale va calcula și plăti partea de pensie corespunzătoare perioadei lucrate pe teritoriul său.

Cu alte cuvinte, dacă un român a lucrat 15 ani în Spania și 20 de ani în România, va primi două pensii: una din partea statului român, alta din partea Spaniei. Fiecare instituție de pensii implicată va calcula drepturile în funcție de legislația proprie.

Vezi și:
Ce faci dacă ai lucrat în străinătate și nu se calculează la pensie în România. Cum se valorifică perioadele muncite în Occident
România se confruntă cu tot mai mulți copii rămași singuri după plecarea părinților în străinătate. Ce arată studiul ANPDCA

România, de exemplu, va lua în considerare doar cei 20 de ani lucrați în țară, însă, datorită principiului „totalizării perioadelor de asigurare”, cele 15 perioade din Spania vor fi recunoscute pentru stabilirea dreptului de pensie.

Cu alte cuvinte, chiar dacă nu îndeplinește vârsta sau stagiul minim complet în România, persoana respectivă poate primi pensie, fiind considerată ca având contribuții complete prin însumarea anilor.

Ce se întâmplă dacă ai muncit în afara Uniunii Europene

Situația diferă în cazul românilor care au lucrat în țări din afara UE. În acest caz, contează existența unui acord bilateral de securitate socială între România și statul respectiv.

Țări precum Canada, Turcia, Israel, Republica Moldova sau Coreea de Sud au semnate astfel de convenții, care permit recunoașterea vechimii în muncă și a contribuțiilor.

Dacă nu există un asemenea acord, anii lucrați acolo nu se iau în calcul la pensia din România. În schimb, românii pot primi pensie separată din țara în care au muncit, dacă îndeplinesc condițiile locale.

Câtă pensie poți primi după 15 ani de muncă peste hotare

Valoarea exactă a pensiei depinde de nivelul contribuțiilor și de salariile avute în perioada de activitate. În general, în țările din vestul Europei, unde contribuțiile sunt mai mari, pensiile rezultate pot fi semnificativ mai consistente decât cele din România.

Un român care a lucrat 15 ani în străinătate și a plătit contribuții regulate poate primi o pensie lunară de câteva sute de euro din statul respectiv, la care se adaugă pensia calculată în România, proporțional cu anii lucrați aici.

Astfel, chiar și după revenirea în țară, veniturile din pensii pot fi cumulate, oferind o stabilitate financiară mai bună și un sentiment de siguranță la vârsta pensionării.

Meteorologii anunță schimbări bruște ale vremii. Cât mai plouă în România
Recomandări
Jocuri video Xbox gratis, dar cu pauze publicitare. Ce vrea Microsoft cu Xbox Cloud Gaming
Jocuri video Xbox gratis, dar cu pauze publicitare. Ce vrea Microsoft cu Xbox Cloud Gaming
Cum poți beneficia de servicii medicale gratuite dacă nu ești asigurat. Motivul pentru care s-au supraaglomerat camerele de gardă ale spitalelor
Cum poți beneficia de servicii medicale gratuite dacă nu ești asigurat. Motivul pentru care s-au supraaglomerat camerele de gardă ale spitalelor
Boala de care spune că suferă Robbie Williams: „Mergeam pe stradă zilele trecute şi am înţeles că aceste gânduri intruzive sunt inerente acestui sindrom”
Boala de care spune că suferă Robbie Williams: „Mergeam pe stradă zilele trecute şi am înţeles că aceste gânduri intruzive sunt inerente acestui sindrom”
Temperatura ideală în casă iarna: cât de cald trebuie să fie în fiecare cameră
Temperatura ideală în casă iarna: cât de cald trebuie să fie în fiecare cameră
Circuli cu 49 km/h în localitate? Când riști amendă, puncte de penalizare și suspendarea permisului
Circuli cu 49 km/h în localitate? Când riști amendă, puncte de penalizare și suspendarea permisului
„Mini-creiere” umane crescute în laborator pentru calculatoare vii, la propriu
„Mini-creiere” umane crescute în laborator pentru calculatoare vii, la propriu
Prințul William vrea să schimbe monarhia din temelii. Mărturisirea dureroasă pe care a făcut-o despre Harry: „Sper să nu ne întoarcem la vremurile alea”
Prințul William vrea să schimbe monarhia din temelii. Mărturisirea dureroasă pe care a făcut-o despre Harry: „Sper să nu ne întoarcem la vremurile alea”
Cum se aerisește corect un calorifer și când este momentul să o faci VIDEO
Cum se aerisește corect un calorifer și când este momentul să o faci VIDEO
Revista presei
Adevarul
Cum poate fi blocată aderarea Moldovei la UE. Lecția Austria-România se repetă
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Elena Udrea și Adrian Alexandrov, surprinși în timpul unei ieșiri în doi. Detaliul care iese imediat în evidență
Playtech Știri
Actriția Mihaela Velicu spune cum a fost să lucreze cu Bromania. Este Matei Dima un șef dur?: „Sper că n-am stricat foarte multe duble”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Ce a spus Monica Gabor despre fiica ei, Irina. Cele două au parte de o reuniune emoționantă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...