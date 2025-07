Ce pensie are Ion Țiriac. Este de opt ori mai mare decât a lui Ilie Năstase

Anii de glorie ai tenisului românesc sunt evocați astăzi cu nostalgie, dar și cu reflecții amare, mai ales când vine vorba despre recunoașterea de care beneficiază doi dintre cei mai mari sportivi ai României. Ion Țiriac și Ilie Năstase, învingători la Roland Garros în 1970 la proba de dublu masculin, își amintesc acea performanță în moduri diferite, iar prezentul îi găsește într-o situație financiară la fel de inegală, în ciuda carierelor strălucite.

La mai bine de cinci decenii de la momentul istoric de pe zgura pariziană, cei doi campioni nu reușesc să cadă de acord asupra sumei primite în urma victoriei de la Roland Garros. Ion Țiriac susține că au fost recompensați cu 100 de dolari pentru titlul la dublu:

În schimb, Ilie Năstase susține că premiul a fost ceva mai consistent – 200 de dolari, adică câte 100 pentru fiecare: o sumă modestă, dar semnificativă pentru acele vremuri, mai ales într-un sport aflat abia la începutul erei profesioniste.

Dacă în trecut au împărțit același teren și același trofeu, în prezent, pensiile pe care le primesc de la statul român reflectă diferențe semnificative. Ion Țiriac, fost colonel în Ministerul Afacerilor Interne, încasează o pensie lunară de aproximativ 12.000 de lei.

Interesant este că Țiriac recunoaște, cu o doză de jenă, că nici măcar nu știe exact suma:

„Mi-e rușine să spun, mi-e rușine să spun! Scuzați-mă… asta nu este foarte meritoriu din partea mea. Nu am întrebat niciodată de pensie și nici nu știu ce pensie am. Nici nu știu cât am dreptul la pensie și așa mai departe. Adică nu am cerut niciodată. Nu știu! Nu știu…,” a mărturisit fostul sportiv în emisiunea Prietenii lui Ovidiu.