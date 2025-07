Ce pățești în România dacă ești prins băut, fără permis de conducere și RCA la volanul unei mașini cu talonul suspendat. Pățania unui tânăr de 24 de ani în trafic

În România, legislația rutieră este clară și fermă în ceea ce privește abaterile grave de la regulile de circulație. Un tânăr de 24 de ani din județul Cluj a ajuns în atenția Poliției după ce a fost oprit în trafic, iar autoritățile au constatat nu mai puțin de patru încălcări majore ale legii. Acesta a fost prins conducând fără permis auto, cu talonul mașinii suspendat, fără asigurare RCA și cu o alcoolemie ușoară, dar detectabilă.

Incidentul a avut loc în localitatea Cizer, județul Sălaj, în cadrul unui control de rutină efectuat de polițiștii din zona Crasna. Tânărul a fost oprit aparent fără motiv, dar în urma verificărilor rapide s-a constatat că nu avea dreptul legal să fie la volanul unui autovehicul, iar autoturismul pe care îl conducea se afla într-o stare neconformă din punct de vedere juridic.

Ce spune legea despre cumulul de infracțiuni

În cazul de față, vorbim despre o combinație gravă de infracțiuni și contravenții: conducerea fără permis, conducerea unui vehicul cu certificat de înmatriculare suspendat, lipsa poliței RCA și prezența alcoolului în aerul expirat. Chiar dacă valoarea alcoolului detectat (0,11 mg/l) se încadrează la contravenție și nu constituie infracțiune, celelalte abateri sunt tratate cu maximă seriozitate de Codul Rutier și Codul Penal.

Pentru conducerea fără permis și a unui vehicul cu talonul suspendat, tânărul riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani, conform Codului Penal. Acestea sunt infracțiuni care se pedepsesc separat, dar care pot fi judecate în același dosar, în funcție de decizia procurorului de caz.

Pe de altă parte, lipsa RCA este o contravenție sancționată cu amendă de până la 2.000 de lei, iar poliția are dreptul să rețină plăcuțele de înmatriculare și certificatul de înmatriculare al vehiculului.

Dacă luăm în calcul toate cele patru abateri rutiere, fiecare putând fi încadrată la clasa a IV-a de sancțiuni, suma totală a amenzilor administrative poate depăși 16.000 de lei. Acestea nu înlocuiesc, însă, eventualele pedepse penale, care pot include și reținerea preventivă sau condamnarea cu executare sau suspendare.

Reacția autorităților și consecințele directe

După depistarea în trafic, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore de către polițiștii Secției 6 din Crasna. A fost dus în fața unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Șimleu Silvaniei, pentru a fi stabilite măsurile legale. În aceste situații, reținerea este o măsură obișnuită pentru a preveni repetarea faptei și a proteja siguranța publică.

Cazul nu este singular, dar atrage atenția prin concentrarea de încălcări grave într-o singură situație. Este un exemplu relevant despre cum nepăsarea și ignorarea legii pot duce la consecințe extrem de costisitoare și chiar privarea de libertate.

Autoritățile atrag în mod constant atenția asupra riscurilor și sancțiunilor asociate cu conducerea fără permis sau fără RCA. În plus, șofatul sub influența alcoolului, indiferent de nivel, este o abatere tratată cu zero toleranță.

Acest caz reamintește că, dincolo de riscul penal sau financiar, astfel de comportamente pun în pericol viața celorlalți participanți la trafic și pot duce la tragedii care nu mai pot fi reparate cu nicio amendă sau pedeapsă.