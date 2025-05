Ce pățești dacă circuli fără permis de conducere pe străzile din România. Cât este amenda penală, care sunt sancțiunile

În România, conducerea unui autovehicul fără permis nu este doar o simplă abatere, ci o infracțiune gravă sancționată penal. Legislația în vigoare în 2025 înăsprește pedepsele pentru cei care se urcă la volan fără a avea dreptul legal să o facă, indiferent dacă nu au obținut niciodată permisul de conducere sau dacă îl au, dar nu pentru categoria de vehicul pe care îl conduc.

Codul Penal tratează cu maximă severitate aceste fapte, iar sancțiunile pot include inclusiv închisoarea cu executare. În unele situații, instanțele pot opta pentru amenzi penale, însă doar în cazurile mai puțin grave, unde nu există circumstanțe agravante evidente.

Închisoare garantată pentru cei care nu au avut niciodată permis

Dacă ești prins conducând o mașină pe drumurile publice fără a fi deținut vreodată un permis de conducere, te expui automat unei pedepse cu închisoarea. Articolul 335, alineatul (1) din Codul Penal prevede clar: „Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai de către o persoană care nu posedă permis de conducere se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani.”

În această situație, nu există posibilitatea aplicării unei amenzi penale. Singura sancțiune legală este închisoarea, iar judecătorul poate decide dacă aceasta se execută în regim de detenție sau cu suspendare. De asemenea, instanța poate impune și interdicții complementare, cum ar fi imposibilitatea de a obține un permis auto pe o perioadă determinată.

Este important de reținut că această măsură se aplică inclusiv în cazurile în care persoana aflată la volan are permis pentru o altă categorie de vehicul decât cea condusă.

Amenda penală se aplică în cazuri specifice

Când este vorba despre persoane care au permisul suspendat, anulat, retras sau care conduc o mașină pentru care nu dețin categoria necesară, legea oferă o marjă de manevră: instanța poate aplica fie o pedeapsă cu închisoarea de la șase luni la trei ani, fie o amendă penală. Spre deosebire de amenzile contravenționale, cele penale sunt calculate în sistemul zilelor-amendă.

Mai precis, o zi-amendă poate avea o valoare cuprinsă între 10 lei și 500 de lei, iar numărul total al zilelor variază între 30 și 400, în funcție de gravitatea faptei. De exemplu, dacă instanța decide o amendă de 180 zile-amendă, iar valoarea unei zile este de 100 de lei, amenda totală va fi de 18.000 de lei. Aceste limite pot fi ajustate în funcție de pedeapsa potențială cu închisoarea și de circumstanțele cazului.

Răspundere penală și pentru cei care oferă mașina

Nu doar cei care conduc fără permis sunt trași la răspundere, ci și cei care le permit acest lucru. Dacă dai cu bună știință mașina unei persoane care nu are dreptul legal să conducă – fie pentru că nu are permis, fie pentru că este suspendat sau se află sub influența alcoolului – te expui aceleiași pedepse: închisoare de la șase luni la trei ani sau amendă penală.

Această prevedere are scopul de a descuraja complicitatea și de a responsabiliza proprietarii de autovehicule, mai ales în contextul numeroaselor accidente cauzate de șoferi neautorizați.

Legea din 2025 transmite un mesaj clar: conducerea fără permis este o faptă penală, iar sancțiunile sunt pe măsură. Evitarea acestor riscuri ține atât de respectarea regulilor, cât și de asumarea responsabilității atunci când ai un vehicul în proprietate.