Ce nu trebuie să ratezi pe Max în iulie: sport live, thrillere, drame și documentare explozive

Dacă ești în căutarea unui serial intens și bine scris, din 11 iulie găsești pe Max producția spaniolă „Furie”, o dramă despre cinci femei ale căror vieți se prăbușesc și care decid să se răzbune într-un mod care generează un efect de domino. Cu personaje puternice și conflicte emoționale profunde, serialul promite suspans și introspecție.

Tot în iulie, ai parte de o selecție de filme care îți țin respirația suspendată. Pe 4 iulie are premiera „Sinners”, noul thriller cu Michael B. Jordan, în care doi frați gemeni revin în orașul natal pentru a scăpa de trecut, doar ca să descopere un rău și mai mare.

Pe 11 iulie, „Fuga” și „Vikingul” se lansează simultan: primul este o dramă de introspecție cu peisaje sălbatice scoțiene, al doilea un film de răzbunare brutal, cu o distribuție de excepție – Alexander Skarsgard, Nicole Kidman și Anya Taylor-Joy.

Luna continuă cu „Babygirl” (25 iulie), despre o femeie de afaceri prinsă într-o relație riscantă cu un intern mult mai tânăr, și se încheie în forță cu „The Ministry of Ungentlemanly Warfare”, o poveste de război inspirată din fapte reale.

Nu lipsesc nici clasicele: „Mr. & Mrs. Smith”, „Traffic”, seria completă „Final Destination”, „Juno”, „Virgin la 40 de ani”, „Bad Teacher” sau comediile polițiste „21 Jump Street” și „22 Jump Street”.

Sport de top pe Max: Wimbledon și Turul Franței, în direct

Pentru iubitorii de sport, luna iulie este un adevărat festin pe Max. Între 30 iunie și 13 iulie, ai Wimbledon, cel mai prestigios turneu de tenis pe iarbă din lume. Poți urmări în direct încercarea lui Carlos Alcaraz de a câștiga al treilea titlu consecutiv la masculin și duelurile din ce în ce mai strânse din competiția feminină.

Pe 5 iulie începe Turul Franței, care va ține până pe 27 iulie. Fiecare etapă este transmisă live, cu o rivalitate spectaculoasă între Tadej Pogacar și Jonas Vingegaard. Unul dintre aceștia doi a câștigat fiecare ediție în ultimii cinci ani, iar în 2025 lupta se anunță mai intensă ca niciodată.

Indiferent dacă ești fan tenis sau pasionat de ciclism, Max îți oferă experiența completă, fără întreruperi și fără reclame.

Documentare, reality-show-uri și animații pentru toată familia

Începând cu 3 iulie, poți urmări „Ms.: O revoluție în scris”, un documentar esențial pentru înțelegerea mișcării feministe moderne. Povestea revistei Ms., fondată în 1972 și activă și azi, explorează provocările și impactul său în domenii tabu precum sexul, avortul, politica și discriminarea de gen.

Pe 10 iulie vine „Viața ca în anii 1880”, în care trei familii moderne trăiesc fără electricitate, canalizare și confort contemporan, ca pe vremea pionierilor americani. O provocare interesantă și o lecție despre reziliență și adaptare.

Dacă ești curios să vezi cum funcționează relațiile neconvenționale, pe 16 iulie ai „Polifamilia”, un documentar despre două cupluri care împart nu doar același acoperiș, ci și viața de familie și partenerii.

Lista documentarelor e completată de: „Monstrul american: Abuz de putere”, „Billy Joel: And So It Goes”, „Evil Lives Here”, „Viața la 300 kg: Mexic” și „Uciderea actorului Rafael Miguel”. Totul este disponibil direct din aplicația Max, accesibilă pe iOS, Android, Apple TV, Roku și Amazon Fire TV.

Pentru copii, „Beast Boy: Lupul Singuratic”, din 7 iulie, aduce o aventură fresh cu personajul din „Tinerii Titani” care încearcă să-și dovedească valoarea de supererou independent.

Pe scurt, indiferent dacă îți plac thrillerele, dramele, sportul live, documentarele sau animațiile, Max are în iulie ceva care să te țină lipit de ecran. Așa că pregătește popcornul, setează-ți reminderul pentru premiera preferată și profită de serile călduroase cu cele mai bune producții în streaming.