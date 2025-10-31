Ce nu știi despre veniturile extrasalariale – când se lasă cu taxe și impozite suplimentare. Așa se stabilește CAS și CASS, conform ANAF

Veniturile extrasalariale înseamnă tot ce încasezi în afara salariului: activități independente (PFA, profesii liberale), drepturi de autor, chirii, investiții, agricultură, premii, jocuri de noroc, transferuri de imobile sau „alte surse”. De ce contează să le ții separat de leafă? Pentru că fiecare categorie are reguli proprii de impozitare și contribuții, iar combinația lor îți schimbă atât CAS, cât și CASS la final de an. În 2025, declarația unică (formular 212) nu mai are componentă de estimare pentru anul în curs, ci o folosești ca să definitivezi 2024 și, opțional, să plătești CASS pe 2025 dacă vrei acoperire medicală fără venituri salariale.

Chiar dacă activezi „pe persoană fizică”, nu toate încasările sunt tratate la fel. De pildă, chiria din 2024 nu mai poate fi trecută „pe real” în 212 dacă închiriezi către firme, pentru că impozitul se reține la sursă, cu o cotă forfetară de cheltuieli. La polul opus, veniturile din activități independente rămân în continuare la sistem real sau normă de venit, iar drepturile de autor au propriile particularități privind deductibilitatea și contribuțiile. Ca să eviți surprize, tratează separat fiecare flux de bani și verifică ce intră în baza de calcul pentru impozit, ce intră pentru CAS și ce intră pentru CASS.

Când datorezi CAS pe veniturile extrasalariale

CAS (pensie, 25%) nu se aplică tuturor veniturilor extrasalariale, ci în special celor din activități independente și drepturi de autor, dacă depășești pragul. Dacă totalul din aceste surse ajunge cel puțin la 12 salarii minime brute pe țară în 2024, datorezi CAS pentru 2024 și o definitivezi în 212/2025. Salariul minim relevant este cel valabil la 1 ianuarie 2025, adică 4.050 lei, iar baza minimă pentru CAS devine una „aleasă”, dar nu mai mică decât 12 salarii minime dacă ești în intervalul 12–24 salarii, respectiv 24 salarii minime dacă ești peste 24. Practic, alegi baza, dar legea îți impune pragul minim aferent benzii în care te încadrezi.

Ce înseamnă asta pentru tine, concret: dacă ai avut 2024 cu venit net din PFA de 60.000 lei, treci de 12 salarii minime și intri pe baza minimă de 12 salarii minime la 25%. Dacă venitul a sărit de 24 de salarii minime, baza minimă urcă la 24 salarii minime. Poți opta să plătești mai mult pentru o bază mai mare, dar nu ești obligat. Pensionarii sau persoanele asigurate în sisteme proprii nu datorează CAS pe aceste venituri, iar scutirile speciale se aplică punctual.

Cum se calculează CASS după noile reguli

CASS (sănătate, 10%) are din 2024 o logică diferită față de anii trecuți. Baza anuală nu mai e pe trepte fixe, ci este egală, în principiu, cu venitul net realizat din activități independente ori cu norma de venit, cu un plafon superior important: nu poate depăși baza echivalentă cu 60 de salarii minime brute. Dacă ți-a reținut cineva deja CASS la sursă sau ai mai multe surse, tot faci regularizare în 212 pentru a ajunge la baza corectă, dar fără să depășești acel plafon. În paralel, dacă în anul anterior ai avut salariu cel puțin la nivelul a 6 salarii minime, nu mai datorezi diferența până la acest plafon în anumite cazuri.

În practică, asta înseamnă că, pentru 2024, strângi toate veniturile relevante pentru CASS, calculezi venitul net pe fiecare categorie, le aduni și aplici 10%, cu atenție la plafonul de 60 salarii minime. Dacă ai și salariu, drepturi de autor și PFA, regula îți cere să privești ansamblul, nu bucăți izolate. Mai reține și că, în sistem real, atât CAS, cât și CASS devin parțial deductibile în calculul impozitului pe venit, proporțional cu ponderea fiecărei surse în total, ceea ce îți poate reduce impozitul final.

Declarația unică 2025: ce depui, ce termene respecți, cum te ferești de erori

În 2025, 212-ul este exclusiv de „definitivare” pentru 2024: impozit pe venit, CAS și CASS pentru anul trecut, plus o secțiune separată în care poți opta să plătești CASS pentru 2025 dacă vrei asigurare medicală fără alte venituri. Termenul-limită este 26 mai 2025, deoarece 25 mai a picat într-o zi nelucrătoare. Versiunea electronică a formularului este deja disponibilă, iar instrucțiunile actualizate reflectă noile reguli privind baza CASS și modul de calcul al deductibilităților.

Ca să te protejezi, procedează ordonat: separă pe categorii veniturile extrasalariale, verifică ce se reține la sursă și ce se definitivează în 212, aplică pragurile la CAS și plafonul la CASS, iar apoi calculează impozitul abia după ce ai scăzut contribuțiile deductibile proporțional. Dacă ai avut schimbări în cursul anului sau mai multe surse, păstrează documentele și exporturile din platformele folosite, fiindcă regularizarea se face pe total și ANAF verifică consistența între declarații, SAF-T, e-Factura și jurnalul veniturilor. Iar dacă nu ai venituri, dar vrei acces la servicii medicale, poți opta în 2025 pentru plata CASS la baza egală cu șase salarii minime brute, direct în declarația curentă.