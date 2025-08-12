Ce moștenește Mihaela Rădulescu după ce familia lui Felix Baumgartner a încasat asigurarea de 500 de milioane de euro

Moartea tragică a lui Felix Baumgartner, legendarul sportiv austriac cunoscut pentru salturile sale spectaculoase, a declanșat nu doar o anchetă complexă, ci și un val de speculații despre moștenirea uriașă lăsată în urmă. În timp ce familia sa a încasat deja o poliță de asigurare de viață estimată la 500 de milioane de euro, plus vile luxoase în Austria și Elveția și aproximativ cinci milioane de euro din conturi, numele Mihaelei Rădulescu – partenera lui din ultimii ani – apare în discuții mai degrabă la capitolul sentimental decât financiar.

Lucrurile personale pe care Felix Baumgartner i le-a lăsat Mihaelei Rădulescu

Potrivit surselor citate de România TV, cei doi nu erau căsătoriți și nici nu aveau un parteneriat civil înregistrat. Din acest motiv, vedeta TV nu figurează printre beneficiarii direcți ai averii colosale. Chiar și așa, presa a vehiculat ideea că ar exista posibile tensiuni între Mihaela și moștenitorii legali ai lui Felix, mai ales în contextul unor zvonuri privind circumstanțele suspecte ale accidentului fatal.

Ancheta a luat recent o turnură neașteptată. Procurorii au descins la sediul firmei care ar fi închiriat motoparapanta folosită de Felix în ultima sa cursă. Imaginile surprinse de camera montată pe pieptul sportivului arată că motorul s-ar fi oprit brusc în zbor – fapt ce a alimentat ipoteza unei intervenții deliberate. În culise, se discută despre o posibilă „mână criminală” și despre interesul unor persoane pentru accesul la averea impresionantă a sportivului.

În tot acest tablou tensionat, rolul Mihaelei Rădulescu în testamentul lui Felix pare mai degrabă simbolic. Conform unor surse apropiate cuplului, sportivul i-ar fi lăsat trei lucruri cu valoare sentimentală: medaliile sale, un echipament purtat la un eveniment deosebit și un ceas de colecție. Dacă aceste obiecte nu se compară cu vilele și conturile moștenite de familie, ele au însă o puternică încărcătură emoțională pentru vedetă.

„L-am făcut cel mai fericit”

Relația dintre Mihaela și părinții lui Felix nu a fost niciodată una apropiată, iar tensiunile au escaladat după tragedie. Potrivit martorilor, socrii săi au evitat chiar să se apropie de sicriul fiului lor în cele două zile de priveghi la care Mihaela a fost prezentă.

Pe rețelele de socializare, vedeta a preferat să transmită un mesaj personal, încărcat de emoție, postând un clip în care apare cântând alături de Felix. Textul care însoțește imaginile – „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine” – a fost interpretat de unii ca o confirmare a profunzimii legăturii lor, dar și ca o replică indirectă la zvonurile despre moștenire.

În timp ce ancheta continuă și ipotezele se înmulțesc, un lucru rămâne clar: Mihaela Rădulescu nu va primi nimic din averea impresionantă a lui Felix Baumgartner, în afara câtorva obiecte personale cu semnificație afectivă. Pentru unii, aceasta este dovada că relația lor a fost bazată pe sentimente reale, nu pe interese materiale.