Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 14:01
de Daoud Andra

Ce moștenește Mihaela Rădulescu după ce familia lui Felix Baumgartner a încasat asigurarea de 500 de milioane de euro

Showbiz
Ce moștenește Mihaela Rădulescu după ce familia lui Felix Baumgartner a încasat asigurarea de 500 de milioane de euro
FOTO: Profimedia Images

Moartea tragică a lui Felix Baumgartner, legendarul sportiv austriac cunoscut pentru salturile sale spectaculoase, a declanșat nu doar o anchetă complexă, ci și un val de speculații despre moștenirea uriașă lăsată în urmă. În timp ce familia sa a încasat deja o poliță de asigurare de viață estimată la 500 de milioane de euro, plus vile luxoase în Austria și Elveția și aproximativ cinci milioane de euro din conturi, numele Mihaelei Rădulescu – partenera lui din ultimii ani – apare în discuții mai degrabă la capitolul sentimental decât financiar.

Lucrurile personale pe care Felix Baumgartner i le-a lăsat Mihaelei Rădulescu

Potrivit surselor citate de România TV, cei doi nu erau căsătoriți și nici nu aveau un parteneriat civil înregistrat. Din acest motiv, vedeta TV nu figurează printre beneficiarii direcți ai averii colosale. Chiar și așa, presa a vehiculat ideea că ar exista posibile tensiuni între Mihaela și moștenitorii legali ai lui Felix, mai ales în contextul unor zvonuri privind circumstanțele suspecte ale accidentului fatal.

Ancheta a luat recent o turnură neașteptată. Procurorii au descins la sediul firmei care ar fi închiriat motoparapanta folosită de Felix în ultima sa cursă. Imaginile surprinse de camera montată pe pieptul sportivului arată că motorul s-ar fi oprit brusc în zbor – fapt ce a alimentat ipoteza unei intervenții deliberate. În culise, se discută despre o posibilă „mână criminală” și despre interesul unor persoane pentru accesul la averea impresionantă a sportivului.

Vezi și:
O nouă cauză a morţii lui Felix Baumgartner: parapanta s-ar fi oprit brusc în aer. Familia a primit asigurarea de viaţă în valoare de 500 de milioane de euro
Mihaela Rădulescu, mesaj emoţionant la trei săptămâni de la moartea lui Felix Baumgartner. „Am făcut din acest bărbat cel mai fericit om. Țintește către o astfel de iubire”

În tot acest tablou tensionat, rolul Mihaelei Rădulescu în testamentul lui Felix pare mai degrabă simbolic. Conform unor surse apropiate cuplului, sportivul i-ar fi lăsat trei lucruri cu valoare sentimentală: medaliile sale, un echipament purtat la un eveniment deosebit și un ceas de colecție. Dacă aceste obiecte nu se compară cu vilele și conturile moștenite de familie, ele au însă o puternică încărcătură emoțională pentru vedetă.

„L-am făcut cel mai fericit”

Relația dintre Mihaela și părinții lui Felix nu a fost niciodată una apropiată, iar tensiunile au escaladat după tragedie. Potrivit martorilor, socrii săi au evitat chiar să se apropie de sicriul fiului lor în cele două zile de priveghi la care Mihaela a fost prezentă.

Pe rețelele de socializare, vedeta a preferat să transmită un mesaj personal, încărcat de emoție, postând un clip în care apare cântând alături de Felix. Textul care însoțește imaginile – „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine” – a fost interpretat de unii ca o confirmare a profunzimii legăturii lor, dar și ca o replică indirectă la zvonurile despre moștenire.

În timp ce ancheta continuă și ipotezele se înmulțesc, un lucru rămâne clar: Mihaela Rădulescu nu va primi nimic din averea impresionantă a lui Felix Baumgartner, în afara câtorva obiecte personale cu semnificație afectivă. Pentru unii, aceasta este dovada că relația lor a fost bazată pe sentimente reale, nu pe interese materiale.

Când scăpăm de caniculă? ANM anunță temperaturi mai mici în toată țara
Recomandări
Mugur Isărescu, lămuriri în scandalul pensiilor: „Nu se confiscă nimic”. Cum poate România să evite recesiunea
Mugur Isărescu, lămuriri în scandalul pensiilor: „Nu se confiscă nimic”. Cum poate România să evite recesiunea
Panouri fotovoltaice la oraș sau la țară? Descoperă avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni
Panouri fotovoltaice la oraș sau la țară? Descoperă avantajele și dezavantajele fiecărei opțiuni
Luna august vine cu concerte de top, piese de teatru memorabile și filme care au făcut istorie. De la Coldplay la Oasis, de la Cumberbatch la Kubrick, găsești ceva pentru fiecare
Luna august vine cu concerte de top, piese de teatru memorabile și filme care au făcut istorie. De la Coldplay la Oasis, de la Cumberbatch la Kubrick, găsești ceva pentru fiecare
Un român a murit în incendiile de vegetație din Spania. Bărbatul lucra la un centru ecvestru care a fost cuprins de flăcări
Un român a murit în incendiile de vegetație din Spania. Bărbatul lucra la un centru ecvestru care a fost cuprins de flăcări
Locurile unde șoferii nu pot parca, chiar dacă au plătit taxa. Ce sancțiuni riscă
Locurile unde șoferii nu pot parca, chiar dacă au plătit taxa. Ce sancțiuni riscă
Viespile, aliații tăcuți ai grădinii: de ce nu ar trebui să le privești doar ca pe niște insecte periculoase
Viespile, aliații tăcuți ai grădinii: de ce nu ar trebui să le privești doar ca pe niște insecte periculoase
Este păcat să bei alcool și să fumezi? Ce spune un preot celebru
Este păcat să bei alcool și să fumezi? Ce spune un preot celebru
Oasele animalelor antice dezvăluie rolul oilor în epidemia de ciumă din Epoca Bronzului
Oasele animalelor antice dezvăluie rolul oilor în epidemia de ciumă din Epoca Bronzului
Revista presei
Adevarul
Summit-ul din Alaska. Ultima șansă pentru Ucraina? Analist: „Negocierile s-au purtat deja”
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Ispita Mattia de la Insula Iubirii, noi dezvăluiri despre lupta cu cancerul: „Dacă m-ar întreba cineva dacă aș mai trece prin boală, răspunsul ar fi da!” Ce crede despre acest diagnostic. EXCLUSIV
Playtech Știri
Fotbalist, acuzat că a provocat un accident rutier mortal. Sportivul ar fi fost sub influența alcoolului și drogurilor
Playtech Știri
Castraveți picanți în ketchup, perfecți pentru iarnă. Aroma lor te va cuceri din prima
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William