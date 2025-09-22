Ce meserie ar avea Gina Pistol dacă nu ar lucra în televiziune? Domeniul ales de prezentatoarea „MasterChef”, unul rar

Gina Pistol este cunoscută de public mai ales pentru prezenţa ei impunătoare în televiziune, dar puţini ştiu ce meserie ar fi ales dacă nu ar fi urmat calea reflectoarelor. Opticiană la bază, cu visul de a deveni bijutier, Gina a făcut primii pași în lume încă de la adolescenţă. Aceste informaţii, împreună cu evoluţia ei profesională, dezvăluie o poveste de muncă, alegere și adaptare.

Meseria de bază: optician, cu visul de bijutier

„Am terminat Şcoala de Arte şi Meserii. Eu sunt de meserie optician. Atunci când eram mică mama s-a gândit să fac o meserie să fac bani. Veneai la mine cu reţeta şi pe vremuri când făceam eu practică şlefuiam lentila. Ştiam să tai frumos lentila, să o şlefuiesc. Ştiam lentile concave, convexe. Doar că n-am mai făcut. Nu mă văd făcând asta”, a declarat Gina Pistol într-un interviu pentru Antena 1.

Tot în acelaşi dialog, prezentatoarea a mărturisit:

„Eu voiam să devin bijutier. Dar am intrat la optică şi asta am terminat.”

De la optică la lumina reflectoarelor: cariera în televiziune

Gina Pistol și-a început cariera în modă, ca model, la 17 ani. Frumusețea și prezența scenică au făcut-o rapid vizibilă în lumea media.

Pe lângă modeling, Gina a intrat în televiziune prin apariții în diverse emisiuni, fie ca invitată, concurentă, fie prezentatoare. Emisiunea Chefi la Cuțite este probabil rolul care i-a adus cea mai mare recunoaștere în ultima perioadă, însă la un moment-dat a decis să se retragă parțial pentru a se concentra pe familie.

De asemenea, Gina Pistol a prezentat și Asia Express și a participat la showuri precum „Ferma vedetelor” şi „Sunt celebru, scoate-mă de aici”.

Rolul ei actual: gazdă la „MasterChef România”

După o pauză de televiziune începută în februarie 2023, Gina revine în lumina reflectoarelor, anunțată ca noua prezentatoare a show-ului „MasterChef România”, difuzat la Pro TV.

Ea declară că revederea cu cei trei chefi — Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu — a fost „ca o reîntâlnire cu prieteni dragi” și că experiența este o provocare venită la momentul potrivit.

Viața personală și echilibrul între muncă și familie

Gina Pistol nu a fost întotdeauna în atenția publicului pentru relații sau viața personală, dar câteva detalii importante sunt cunoscute. Ea este partenera lui Smiley, și au împreună o fiică, Josephine Maria.

În februarie 2023, Gina și-a anunţat retragerea temporară din televiziune, menţionând că doreşte să petreacă mai mult timp alături de familie și de copilul ei, dar a revenit pe micile ecrane alături de cei trei chefi, prezentând MasterChef România.