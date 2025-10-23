Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
23 oct. 2025 | 17:39
de Ioana Bucur

Ce mesaj a transmis Distrigaz după explozia din Rahova. Compania explică situația afișelor false apărute pe scările de bloc

ACTUALITATE
Ce mesaj a transmis Distrigaz după explozia din Rahova. Compania explică situația afișelor false apărute pe scările de bloc
Imagine arhivă

Tot mai multe imagini au apărut pe rețelele de socializare după explozia din cartierul Rahova, înfățișând afișe lipite pe scările de bloc, prin care locatarii erau sfătuiți să nu anunțe Distrigaz în caz de întreruperi ale gazelor, pe motiv că repornirea ar fi costisitoare. Informația este falsă, atrage atenția compania Distrigaz Sud Rețele, care a transmis că repunerea în funcțiune a alimentării cu gaze nu se taxează atunci când întreruperea are loc din motive tehnice.

Mesajul transmis de Distrigaz

„În cazul în care Distrigaz Sud Rețele întrerupe alimentarea cu gaze naturale din motive tehnice, repunerea în funcțiune a clienților nu se taxează. Singurele servicii pentru care se percepe tarif sunt sistările solicitate de furnizor, ca urmare a neplății facturilor, sau la cererea expresă a clientului, atunci când acesta dorește modificări în locuință”, au precizat reprezentanții companiei.

Aceștia au subliniat că, în situația unor scurgeri de gaze, intervenția distribuitorului este obligatorie și gratuită, scopul fiind protejarea vieții și a bunurilor locatarilor. După întreruperea alimentării, proprietarii trebuie să contacteze o firmă autorizată ANRE pentru verificarea și remedierea instalației. Reluarea furnizării gazelor se face numai după ce Distrigaz primește documentele tehnice care confirmă siguranța sistemului.

În legătură cu explozia din Rahova, compania a anunțat că nu poate oferi detalii până la finalizarea anchetei oficiale, dar colaborează cu autoritățile pentru stabilirea cauzelor.

„Distrigaz Sud Reţele colaborează îndeaproape cu organele de anchetă, cărora le pune la dispoziţie toate informaţiile necesare pentru stabilirea circumstanţelor în care s-a produs evenimentul”, a punctat sursa menţionată.

La rândul său, președintele ANRE, George Niculescu, a dispus un control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă intervenția operatorului a respectat legislația în vigoare. Verificările includ și firmele care au efectuat reviziile tehnice la blocul afectat.

Explozia produsă vineri în Sectorul 5 s-a soldat cu trei morți și 20 de răniți, tragedie care a readus în atenție importanța verificării periodice a instalațiilor de gaze. Conform legii, detectoarele trebuie verificate o dată la doi ani, iar revizia generală a instalației este obligatorie o dată la zece ani.

