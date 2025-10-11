Ce legume de toamnă mai poți planta în luna octombrie

Succesul culturilor semănate în luna octombrie depinde de mai mulți factori: zona de rezistență, clima locală și tipul de legume ales. În general, grădinarii din anumite zone cu climă blândă se pot bucura de o varietate generoasă de culturi, în special acolo unde iernile sunt mai temperate și solul nu îngheață devreme.

Este prea târziu să plantezi legume în octombrie?

Dacă te întrebi ce legume mai pot fi plantate în octombrie pentru o recoltă târzie de toamnă sau chiar de iarnă, vestea bună este că există destule opțiuni — totul ține de temperaturi și de momentul în care solul îngheață.

Pentru legumele de vară — precum roșiile, castraveții sau ardeii —, data primei brume este un prag natural care marchează sfârșitul sezonului. Aceasta variază în funcție de regiune, însă în multe zone din România primele înghețuri apar între sfârșitul lui octombrie și mijlocul lui noiembrie.

Totuși, multe legume de sezon rece continuă să se dezvolte până când pământul îngheață complet. Acest moment diferă mult de la o zonă la alta: în zonele mai reci (precum nordul Transilvaniei sau zonele montane), solul se întărește mai devreme, în timp ce în sud sau în Dobrogea, culturile pot continua să se dezvolte până târziu în noiembrie. Dacă solul este tare și nu mai „cedează” sub lopată, înseamnă că este înghețat și trebuie să oprești plantările.

Pentru culturile care trec peste iarnă — cum este usturoiul —, octombrie este perioada ideală de plantare. În regiunile cu ierni aspre, plantările de toamnă pot continua într-o seră încălzită sau într-un solar protejat.

Ce legume poți planta în octombrie

Legumele care se dezvoltă rapid și rezistă la frig sunt cele mai potrivite. Ridichile, napii, sfecla roșie, varza kale, spanacul, mazărea, salata verde, cicoarea sau cresonul pot fi semănate în această perioadă, mai ales în zonele cu îngheț întârziat. Aceste culturi se maturizează în 30–50 de zile și pot fi recoltate chiar înainte de venirea iernii.

Varza kale, de exemplu, rezistă la temperaturi de până la –12°C, iar unele soiuri de broccoli, conopidă sau varză timpurie pot fi plantate până spre sfârșitul lunii octombrie. Este important să aplici un strat de mulci gros pentru a proteja rădăcinile și să ai la îndemână folie de protecție în caz de îngheț neașteptat.

Usturoiul, ceapa și șalota plantate în octombrie își dezvoltă un sistem radicular puternic înainte de venirea frigului. În zonele cu ierni reci, un strat de mulci organic de 7–10 cm va proteja bulbii de îngheț. Primăvara, îndepărtează stratul gros când apar primele frunzulițe.

Cum să pregătești grădina pentru sezonul următor

După ce recoltarea s-a încheiat, grădina are nevoie de câteva lucrări importante:

Planifică schema culturilor pentru anul următor, ținând cont de rotația acestora.

Strânge și depozitează araci, plase sau alte suporturi reutilizabile.

Elimină foliile sintetice și buruienile persistente.

Scoate plantele de vară și adaugă-le în compost.

Afânează solul prin săpare sau motocultor.

Verifică pH-ul solului și corectează-l dacă e necesar.

Îmbogățește solul cu compost, frunze, iarbă uscată sau gunoi de grajd.

Poți semăna culturi verzi (ex. secară, muștar) pentru refacerea solului.

Plantarea legumelor în octombrie nu este doar posibilă, ci și benefică. Cu o planificare atentă și protecție adecvată, poți transforma grădina ta într-o sursă de verdeață chiar și în mijlocul iernii.