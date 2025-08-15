Ce înseamnă utilizarea inteligenței artificiale ”la scară largă”. Decizia Guvernului SUA care funcționează ca un avertisment global vizavi de AI

Guvernul Statelor Unite a făcut un pas decisiv în direcția digitalizării, aprobând folosirea uneltelor de inteligență artificială de la trei dintre cei mai mari jucători din industrie – OpenAI, Google și Anthropic – în toate instituțiile civile federale. Decizia, anunțată de Administrația Serviciilor Generale, marchează începutul unei etape în care AI-ul nu mai este doar un experiment sau o soluție punctuală, ci devine parte integrantă a mecanismului administrativ american.

AI-ul devine instrument de lucru zilnic în administrație

Prin includerea acestor companii în sistemul federal de achiziții, agențiile guvernamentale pot cumpăra mult mai simplu produsele și serviciile lor, fără negocieri complicate. Oficialii spun că scopul este de a oferi angajaților federali acces la tehnologii care să le crească productivitatea.

De la redactarea și corectura documentelor oficiale, până la detectarea fraudei fiscale sau analiza rapidă a mii de comentarii publice pentru propuneri legislative, AI-ul va fi folosit într-o gamă tot mai variată de activități. Inclusiv crearea de chatboturi care răspund automat cetățenilor intră pe lista de aplicații vizate.

Până acum, astfel de modele erau utilizate mai ales în proiecte mici sau în domeniul securității naționale, cum este cazul contractelor AI atribuite de Pentagon. Decizia actuală mută însă AI-ul în zona de lucru cotidiană a unor agenții precum Trezoreria SUA sau Oficiul pentru Managementul Personalului.

Nevoia de competențe digitale avansate

Scott Kupor, directorul OPM, avertizează că simpla achiziție de instrumente AI nu este suficientă. „Vedem un potențial imens în AI, dar avem nevoie și de angajați care știu să o folosească. Nu putem doar să aruncăm idei și să sperăm că vor funcționa”, spune acesta.

Această abordare subliniază faptul că trecerea la utilizarea „la scară largă” a AI presupune și o investiție majoră în pregătirea personalului, altfel există riscul ca tehnologia să fie folosită superficial sau ineficient.

Neutralitate ideologică și implicații globale

Un alt element important al acestei decizii este directivele președintelui Donald Trump, care cer ca AI-ul folosit în instituțiile federale să fie „neutru ideologic”. Deși formularea este politică, ea ridică o problemă globală: cât de mult pot fi controlate și filtrate rezultatele AI pentru a evita biasul și influențele externe?

Mesajul transmis indirect altor guverne este clar: implementarea AI-ului la scară națională nu poate fi doar o chestiune tehnică, ci și una strategică, legată de valori și siguranță.

În viitor, Administrația Serviciilor Generale intenționează să includă și alte companii în acest program, însă primele trei aprobate – OpenAI, Google și Anthropic – erau deja avansate în procesul de achiziție și testare, conform Bloomberg.com.