Ce înseamnă să fii bătrân la volan în România, conform Codului Rutier. Cât de des trebuie să-ți reînnoiești permisul de conducere, de la ce vârstă

De la o anumită vârstă, șofatul în România vine la pachet cu mai multe obligații și verificări medicale, iar legislația rutieră este tot mai atentă la impactul vârstei asupra siguranței rutiere. Reflexele, acuitatea vizuală și capacitatea de concentrare se diminuează odată cu înaintarea în vârstă, ceea ce a determinat autoritățile să introducă reguli mai stricte privind valabilitatea permiselor auto pentru seniori. În prezent, Codul Rutier stabilește anumite termene generale pentru toți șoferii, dar modificările legislative aflate în dezbatere vor aduce schimbări importante.

În forma actuală, permisul auto pentru categoriile A și B este valabil 10 ani, indiferent de vârsta deținătorului. Însă, un proiect de lege aflat în Parlament propune ca această durată să fie redusă treptat, odată cu vârsta. Dacă până la 70 de ani valabilitatea rămâne aceeași, de la acest prag apar noi condiții. Guvernul a analizat propunerea și a dat aviz favorabil, ceea ce înseamnă că este foarte probabil ca regulile să fie schimbate în viitorul apropiat.

Reguli pentru șoferii de 70 și 80 de ani

Proiectul legislativ prevede ca, odată ce un șofer împlinește 70 de ani, permisul să fie valabil doar 5 ani. Asta înseamnă că persoanele din această categorie de vârstă vor fi obligate să treacă mai des prin procedura de reînnoire a documentului și prin controalele medicale obligatorii. După împlinirea vârstei de 80 de ani, condițiile devin și mai stricte: valabilitatea se reduce la doar 2 ani, ceea ce presupune verificări și mai frecvente.

Pentru reînnoirea permisului, este nevoie de avizul mai multor specialiști. Printre disciplinele obligatorii se numără medicina internă, neurologia, psihiatria, ortopedia, ORL și oftalmologia. Practic, doar după o evaluare medicală complexă, șoferii în vârstă vor putea primi un nou document care să le permită să rămână la volan. În acest fel, autoritățile vor să reducă riscurile de accidente cauzate de probleme de sănătate.

Permisul pentru restul șoferilor și procedura de adoptare

Pentru șoferii sub 70 de ani, proiectul aduce o veste bună: valabilitatea permisului ar putea fi extinsă la 15 ani. Astfel, cei mai mulți conducători auto ar urma să aibă mai rar obligația de a-și înnoi documentul, ceea ce ar simplifica procedurile administrative. În același timp, diferențierea între categoriile de vârstă reflectă preocuparea statului pentru siguranța rutieră și adaptarea regulilor la realitățile medicale.

Deocamdată, schimbările nu sunt în vigoare. Proiectul de lege a trecut de Senat și se află în Camera Deputaților, forul decizional. Dacă va fi adoptat de deputați, urmează promulgarea de către Președintele României și publicarea în Monitorul Oficial. Abia atunci noile reguli vor deveni obligatorii pentru toți șoferii. Până atunci, legislația actuală rămâne valabilă, iar șoferii trebuie să fie atenți la termenele standard de valabilitate.