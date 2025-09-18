Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 07:30
de Alexandru Puiu

Ce înseamnă să fii bătrân la volan în România, conform Codului Rutier. Cât de des trebuie să-ți reînnoiești permisul de conducere, de la ce vârstă

ACTUALITATE
Ce înseamnă să fii bătrân la volan în România, conform Codului Rutier. Cât de des trebuie să-ți reînnoiești permisul de conducere, de la ce vârstă

De la o anumită vârstă, șofatul în România vine la pachet cu mai multe obligații și verificări medicale, iar legislația rutieră este tot mai atentă la impactul vârstei asupra siguranței rutiere. Reflexele, acuitatea vizuală și capacitatea de concentrare se diminuează odată cu înaintarea în vârstă, ceea ce a determinat autoritățile să introducă reguli mai stricte privind valabilitatea permiselor auto pentru seniori. În prezent, Codul Rutier stabilește anumite termene generale pentru toți șoferii, dar modificările legislative aflate în dezbatere vor aduce schimbări importante.

În forma actuală, permisul auto pentru categoriile A și B este valabil 10 ani, indiferent de vârsta deținătorului. Însă, un proiect de lege aflat în Parlament propune ca această durată să fie redusă treptat, odată cu vârsta. Dacă până la 70 de ani valabilitatea rămâne aceeași, de la acest prag apar noi condiții. Guvernul a analizat propunerea și a dat aviz favorabil, ceea ce înseamnă că este foarte probabil ca regulile să fie schimbate în viitorul apropiat.

Reguli pentru șoferii de 70 și 80 de ani

Proiectul legislativ prevede ca, odată ce un șofer împlinește 70 de ani, permisul să fie valabil doar 5 ani. Asta înseamnă că persoanele din această categorie de vârstă vor fi obligate să treacă mai des prin procedura de reînnoire a documentului și prin controalele medicale obligatorii. După împlinirea vârstei de 80 de ani, condițiile devin și mai stricte: valabilitatea se reduce la doar 2 ani, ceea ce presupune verificări și mai frecvente.

Vezi și:
Cu trotineta electrică pe drumurile din România, conform Codului Rutier. Pe unde ai voie să circuli ca să eviți amenzi de 1600 de lei
Când primești avertisment în trafic și scapi de amendă. Detaliile din Codul Rutier

Pentru reînnoirea permisului, este nevoie de avizul mai multor specialiști. Printre disciplinele obligatorii se numără medicina internă, neurologia, psihiatria, ortopedia, ORL și oftalmologia. Practic, doar după o evaluare medicală complexă, șoferii în vârstă vor putea primi un nou document care să le permită să rămână la volan. În acest fel, autoritățile vor să reducă riscurile de accidente cauzate de probleme de sănătate.

Permisul pentru restul șoferilor și procedura de adoptare

Pentru șoferii sub 70 de ani, proiectul aduce o veste bună: valabilitatea permisului ar putea fi extinsă la 15 ani. Astfel, cei mai mulți conducători auto ar urma să aibă mai rar obligația de a-și înnoi documentul, ceea ce ar simplifica procedurile administrative. În același timp, diferențierea între categoriile de vârstă reflectă preocuparea statului pentru siguranța rutieră și adaptarea regulilor la realitățile medicale.

Deocamdată, schimbările nu sunt în vigoare. Proiectul de lege a trecut de Senat și se află în Camera Deputaților, forul decizional. Dacă va fi adoptat de deputați, urmează promulgarea de către Președintele României și publicarea în Monitorul Oficial. Abia atunci noile reguli vor deveni obligatorii pentru toți șoferii. Până atunci, legislația actuală rămâne valabilă, iar șoferii trebuie să fie atenți la termenele standard de valabilitate.

De ce ziua și noaptea nu sunt egale la echinocțiu. Momentul de egalitate se numește „echilux” și vine la câteva zile
Recomandări
Cât câștigă un zidar în această țară europeană – Salariul pe care îl primește un muncitor cu experiență
Cât câștigă un zidar în această țară europeană – Salariul pe care îl primește un muncitor cu experiență
18 septembrie între independențe, inovații și crize care au modelat istoria
18 septembrie între independențe, inovații și crize care au modelat istoria
Obligatoriu până pe 30 septembrie pentru toți românii care au firme mici și mari, avertismentul ANAF. Declarația 406 și SAF-T nu trebuie ignorate
Obligatoriu până pe 30 septembrie pentru toți românii care au firme mici și mari, avertismentul ANAF. Declarația 406 și SAF-T nu trebuie ignorate
Programul Rabla 2025, pe etape. Anunțul de la Ministerul Mediului despre procedura completă, pașii de urmat
Programul Rabla 2025, pe etape. Anunțul de la Ministerul Mediului despre procedura completă, pașii de urmat
Cum îți dai demisia în România, ce drepturi ai în fața angajatorului. Ce-i poți refuza și când ai putea să-l dai în judecată
Cum îți dai demisia în România, ce drepturi ai în fața angajatorului. Ce-i poți refuza și când ai putea să-l dai în judecată
VIDEO din Grecia: localnici par să împingă o barcă cu refugiați înapoi în larg
VIDEO din Grecia: localnici par să împingă o barcă cu refugiați înapoi în larg
Nvidia primește o lovitură în China: cipurile îi sunt blocate, iar dezamăgirile se adună
Nvidia primește o lovitură în China: cipurile îi sunt blocate, iar dezamăgirile se adună
Cine este sportiva celebră rănită în accidentul provocat de Toto Dumitrescu
Cine este sportiva celebră rănită în accidentul provocat de Toto Dumitrescu
Revista presei
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe de viață
Playsport.ro
Fiul lui Ilie Dumitrescu, testat pozitiv la cocaină, urmărit penal pentru fugă de la locul accidentului. Procurorii cer...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Elvira Deatcu, nemiloasă în emisiunea „La bine și la Roast”! Lucian Viziru și Sergiu Costache i-au fost victime sigure. Ce a putut să le spună actrița colegilor săi? EXCLUSIV
Playtech Știri
Horoscop 18 septembrie 2025. Zodia care primește vești neașteptate și are parte de o schimbare importantă
Playtech Știri
Horoscop karmic de toamnă: lecțiile pe care fiecare zodie trebuie să le învețe
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...