17 oct. 2025 | 08:00
de Alexandru Puiu

Ce înseamnă să fie persoană autoexclusă de la jocuri de noroc în România. Ce întâmplă dacă mai joci la păcănele în unele locații

Ce înseamnă să fie persoană autoexclusă de la jocuri de noroc în România. Ce întâmplă dacă mai joci la păcănele în unele locații
Jocurile de noroc în România, reglementate strict, în teorie

Regulile privind jocurile de noroc în România s-au înăsprit semnificativ în 2025, odată cu introducerea cadrului legal pentru autoexcluderea voluntară a persoanelor care vor să renunțe la această activitate. Prin Ordinul 79/2025, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) a instituit o procedură clară, menită să ofere protecție celor care recunosc că nu își mai pot controla participarea la jocurile de noroc. Totodată, operatorii din domeniu se confruntă cu sancțiuni drastice dacă nu respectă regulile impuse.

Autoexcluderea nu este o simplă declarație de intenție, ci un act cu valoare juridică, ce devine opozabil tuturor operatorilor licențiați la o zi după înregistrarea în baza de date a ONJN. Din acel moment, persoana înscrisă nu mai are voie să participe la nicio formă de jocuri de noroc, fie că este vorba de cazinouri, păcănele sau platforme online.

Cum funcționează mecanismul de autoexcludere

Persoana care dorește să se autoexcludă trebuie să depună o cerere scrisă, însoțită de o copie a actului de identitate. Cererea poate fi transmisă direct la ONJN sau printr-un operator licențiat, dar acesta din urmă are obligația legală de a o preda instituției în termen de două zile lucrătoare. Modelul cererii este standardizat și anexat ordinului, pentru a evita orice interpretare diferită.

După înregistrare, măsura intră în vigoare începând cu ora 00:00 a zilei următoare. Din acel moment, baza de date a ONJN devine instrumentul de referință pentru toți organizatorii de jocuri de noroc, care trebuie să verifice în timp real identitatea clienților. În cazul în care o persoană autoexclusă încearcă să intre într-o sală de joc sau să acceseze un cont online, operatorul este obligat să refuze participarea.

În plus, o prevedere esențială interzice ca operatorii să primească sau să proceseze cereri de retragere a consimțământului. Orice astfel de document depus direct la un cazinou sau sală de joc este nul din punct de vedere legal. Singura autoritate care poate primi și procesa o retragere este ONJN, tocmai pentru a evita influențele externe și deciziile impulsive ale jucătorilor.

Ce riscă operatorii care încalcă legea

Sancțiunile pentru nerespectarea acestor prevederi sunt severe și pot ajunge până la 100.000 de lei, potrivit OUG 77/2009. Amenda maximă se aplică în cazurile în care un operator permite accesul unei persoane autoexcluse la jocuri sau, mai grav, îi pune la dispoziție un formular de retragere a consimțământului.

Un exemplu recent a fost controlul efectuat de ONJN la un operator din Pitești, unde s-a constatat exact o astfel de abatere. Compania a fost amendată cu suma maximă prevăzută de lege, fiind acuzată că a ignorat deliberat prevederile privind excluderea și a încercat să faciliteze reluarea participării la jocuri.

Vlad-Cristian Soare, președintele ONJN, a declarat că astfel de practici nu vor mai fi tolerate și că autoritatea va continua verificările în teren: „Vom aplica sancțiuni ferme și vom continua controalele până când toți organizatorii vor înțelege că regulile se respectă, nu se negociază.”

De asemenea, proiectul legislativ L94/2025, aflat în dezbatere la Camera Deputaților, propune introducerea unei perioade de „cool-off”, în care persoanele autoexcluse nu își pot retrage consimțământul. Totodată, acesta prevede unificarea procedurilor pentru mediul online și cel fizic, printr-o singură bază de date centralizată gestionată de ONJN.

Ce se întâmplă dacă o persoană autoexclusă continuă să joace

Dacă o persoană înscrisă în registrul ONJN reușește totuși să joace la păcănele sau pe o platformă online, responsabilitatea nu îi aparține ei, ci exclusiv operatorului care a permis accesul. În astfel de cazuri, ONJN poate dispune suspendarea licenței, amenzi substanțiale sau chiar retragerea dreptului de operare.

Scopul sistemului de autoexcludere nu este de a pedepsi jucătorii, ci de a le oferi o metodă reală de control și protecție. În contextul creșterii numărului de persoane afectate de dependența de jocuri, măsurile adoptate de ONJN reprezintă un pas important spre responsabilizarea industriei și limitarea daunelor personale și sociale.

