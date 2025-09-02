Ultima ora
„Se fură bani şi bijuterii din seif şi geamantane!”. Românii, avertisment pentru cei cazaţi în cele mai importante hoteluri din Antalya
02 sept. 2025 | 17:47
de Badea Violeta

Timp liber
Ce înseamnă dacă ordonezi facturile de la cea mai mică la cea mai mare, conform psihologilor. Obiceiul spune multe despre tine
Cum explica psihologii faptul ca ordonezi facturile de la cea mai mica la cea mai mare

Uneori, gesturile simple de organizare ascund mai mult decât o dorință de ordine. Sortarea facturilor sau a bancnotelor după mărime poate părea doar un obicei util, dar psihologii atrag atenția că, în anumite situații, poate semnala o tulburare mai profundă. În acest context, ordinea excesivă poate fi un indiciu al tulburării obsesiv-compulsive (TOC).

Ordinea ca instrument sau ca obsesie

Organizarea este o unealtă valoroasă pentru claritate și structură. De la aranjarea casei până la sortarea documentelor, ordinea aduce un sentiment de armonie și control, reducând haosul și stresul cotidian.

Actul de a pune lucrurile la locul lor poate transforma chiar și cele mai aglomerate spații într-un mediu liniștit și echilibrat, oferind minții o respirație binevenită.

Totuși, atunci când comportamentul devine rigid și repetitiv, acesta poate ascunde semnale de alarmă. Persoanele cu tulburare obsesiv-compulsivă (TOC) experimentează gânduri persistente și simt nevoia imperativă de a efectua ritualuri pentru a diminua anxietatea.

În acest context, gesturi aparent banale – aranjarea facturilor de la cea mai mică la cea mai mare sau alinierea bancnotelor ”perfect” – pot fi doar o manie, dar și un semn al tulburării.

Ceea ce începe ca o preferință pentru ordine poate escalada subtil, transformând rutina zilnică într-o serie de ritualuri ce guvernează fiecare mișcare.

Observarea propriilor reacții la perturbarea ordinii devine astfel esențială pentru a diferenția între un obicei sănătos și un comportament compulsiv.

Semnele care trebuie observate

Când comportamentul devine repetitiv și incontrolabil, provoacă anxietate dacă nu este efectuat și interferează cu rutina zilnică sau cu relațiile, poate indica prezența TOC. Folosirea acestor gesturi ca mecanism de neutralizare a gândurilor incomode este un alt indicator important.

Diferența esențială între perfecționism și TOC constă în impactul asupra vieții cotidiene: dacă obiceiul consumă timp excesiv, provoacă suferință sau împiedică funcționarea normală, devine problematic.

Tulburarea obsesiv-compulsivă: frecventă, dar tratabilă

TOC este una dintre cele mai răspândite tulburări de sănătate mintală, mai frecventă decât schizofrenia, tulburarea bipolară sau anorexia. Diagnosticarea corectă și tratamentul adecvat pot îmbunătăți considerabil calitatea vieții. Terapia cognitiv-comportamentală și medicația sunt principalele instrumente pentru gestionarea tulburării.

Chiar dacă sortarea bancnotelor sau a facturilor poate fi o simplă preferință, este important să se acorde atenție disconfortului resimțit atunci când regula nu este respectată, pentru a diferenția între un obicei sănătos și un comportament compulsiv.

