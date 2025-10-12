Ultima ora
Ce înseamnă cuvântul „abject" și de ce e adesea folosit greșit
În ultimii ani, cuvântul „abject” a devenit tot mai prezent în discursul public românesc. Îl auzim în dezbateri televizate, în postări virale de pe rețelele sociale sau în articole de opinie, de multe ori folosit cu o intensitate care depășește sensul său real. Deși are o rezonanță puternică și pare să exprime dispreț total, termenul este adesea utilizat exagerat sau în contexte nepotrivite, pierzându-și astfel greutatea morală și lingvistică.

Ce spune DEX-ul despre „abject”

Conform Dicționarului explicativ al limbii române (DEX), cuvântul abject înseamnă: „Josnic, dezgustător, vrednic de dispreț.” Etimologic, provine din limba franceză (abject), care la rândul ei are originea în latina abiectus, însemnând „lepădat”, „aruncat la pământ”. Prin urmare, sensul inițial al termenului este legat de decădere morală profundă, de o stare umilitoare și rușinoasă, care provoacă repulsie.

În limbajul uzual, „abject” se referă la atitudini, comportamente sau fapte care încalcă grav normele morale sau valorile umane. Nu e un simplu sinonim pentru „rău”, „urât” sau „neplăcut”, ci desemnează ceva imoral, degradant și lipsit complet de demnitate.

Pentru a înțelege mai clar nuanțele termenului, iată câteva exemple:

  • „Gestul său a fost abject, trădând o lipsă totală de respect față de suferința altora.”
  • „E abject să profiți de slăbiciunea cuiva pentru câștig personal.”
  • „Propaganda care instigă la ură este o formă abjectă de manipulare.”

În toate aceste situații, cuvântul transmite o condamnare morală fermă, sugerând un act josnic, inuman sau lipsit de onoare.

Cum este folosit greșit în limbajul cotidian

În discursul public actual, termenul „abject” a ajuns să fie folosit în contexte în care o altă expresie ar fi mai potrivită. Mulți oameni îl utilizează pur și simplu ca pe un sinonim pentru „urât”, „neplăcut” sau „deranjant”:

  • „Mâncarea e abjectă!”
  • „A fost abjectă vremea când am plecat în vacanță.”

Aceste exemple sunt improprii, pentru că termenul descrie o situație banală sau o nemulțumire minoră, nu un act moralmente condamnabil. Când spunem că ceva este „abject”, implicăm o judecată etică, nu una estetică sau de confort.

Prin utilizarea în astfel de contexte, cuvântul riscă să-și piardă forța expresivă. A-l folosi în mod exagerat, pentru orice lucru neplăcut, duce la o banalizare a sensului său profund și la o deformare a limbajului.

„Abject” este un termen cu greutate morală și emoțională. Când este folosit corect, el exprimă indignare față de fapte care trădează lipsa de umanitate, precum trădarea, corupția sau cruzimea. Când este folosit greșit, își pierde semnificația și transformă un cuvânt puternic într-o simplă exagerare retorică.

