Ce înseamnă când centrala pornește și se oprește des. Ce problemă costisitoare pot ascunde instalațiile vechi

Atunci când centrala ta termică pornește, funcţionează doar câteva minute și apoi se opreşte, reluând ciclul în mod repetat, începi să îți pui întrebări și să cauți soluții. Acest fenomen, cunoscut adesea sub numele de „ciclare scurtă”, indică de cele mai multe ori faptul că sistemul de încălzire nu funcţionează corect. Mai ales atunci când instalația este mai veche, pornirile şi opririle dese pot ascunde defecte serioase, care vor genera costuri mari pe termen mediu sau lung.

De ce porneşte şi se oprește des centrala

Atunci când centrala termică merge prea puţin timp şi se opreşte, există câteva cauze frecvente:

Dacă sistemul atinge rapid temperatura setată, centrala oprește arzătorul şi apoi pornește din nou pentru că termostatul sau senzorii au indicat că mai este nevoie de căldură.

Amplasarea incorectă a termostatului în cameră sau reglaj greşit: dacă termostatul este pus aproape de o sursă de căldură sau de un geam deschis, el indică o temperatură mai mare sau mai mică decât realitatea, ceea ce duce la pornirea și oprirea prematură a centralei.

Instalaţia de încălzire este subdimensionată sau centrala este prea puternică raportat la necesarul casei. Un caz rar, dar vizibil: o centrală supradimensionată încălzeşte rapid, sistemul ajunge rapid la temperatura setată, arzătorul se opreşte, după care temperatura scade şi ciclul se reia.

Există blocaje în instalaţie (filtre murdare, schimbător de căldură plin de depuneri), pompa nu funcţionează corespunzător sau apa nu circulă suficient, astfel centrala opreşte din motive de siguranţă pentru a evita suprasolicitarea.

De ce este periculoasă această situaţie

Ciclarea frecventă a centralei nu este doar un factor ce aduce disconfort şi o sursă de zgomot — ea reduce eficienţa termică, consumul de combustibil/gaz creşte şi piesele componente (cum ar fi schimbătorul de căldură, pompa sau arzătorul) se uzează mai rapid decât în mod normal.

Mai mult, dacă instalaţia este veche, riscul ca una dintre piesele cheie să fie aproape de finalul duratei normale de viaţă este foarte mare. De exemplu, schimbătorul de căldură poate fi colmatat cu depuneri de calcar sau magnetită, ceea ce duce la încălzire ineficientă, supratemperatură locală şi oprire intempestivă a centralei. În timp, costul reparării acestor piese sau înlocuirea lor poate depăşi semnificativ costul unei centrale noi.

Ce probleme pot ascunde instalaţiile vechi

Când sistemul de încălzire datează de mai mulţi ani, apar frecvent următoarele defecțiuni:

Vasul de expansiune îşi pierde tensiunea sau prezintă membrana ruptă: presiunea sistemului devine instabilă, centrala se opreşte.

Senzorii de temperatură sau presiune încep să funcţioneze defectuos; centrala „crede” că s‐au atins parametrii corecţi şi se opreşte, apoi reporneşte.

Conductele şi radiatoarele pot fi pline de nămol sau sedimente, ceea ce îngreunează circulaţia apei și determină cicluri de funcţionare prea scurte.

Sistemul de evacuare a gazelor arse sau ventilatorul pot fi degradate — centrala se opreşte din motive de siguranţă.

Aceste probleme ascunse pot conduce la defecţiuni majore, la costuri de întreţinere ridicate sau chiar la necesitatea înlocuirii întregului echipament.

Când să iei în calcul înlocuirea centralei

Pentru a ameliora situaţia sau cel puţin a diagnostica corect problema, poţi lua câteva măsuri simple:

Verifică dacă termostatul este montat într-un loc potrivit (departe de surse de căldură directe, ferestre deschise, curenţi de aer) şi dacă reglajul este corect.

Verifică presiunea apei din instalaţie: dacă este constant foarte mică sau foarte mare, asta poate duce la oprirea centralei.

Aeriseşte caloriferele şi verifică dacă pompa funcţionează (se simte dacă apa din calorifere circulă bine).

Dacă centrala are deja mulţi ani (de regulă peste 10-15 ani) sau dacă au fost multiple intervenţii tehnice, merită să soliciti o evaluare profesională: într-un sistem vechi, costurile de întreţinere pot fi mai mari decât achiziţia unei centrale moderne, cu randament mai bun şi funcţionare mai stabilă.