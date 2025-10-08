Ultima ora
Se modifică Codul Muncii: ce drepturi noi primesc angajații care lucrează între 22:00 și 06:00
08 oct. 2025 | 17:19
de Ioana Bucur

Ce înseamnă autocolantele roșii și albe lipite pe stâlpi. Mulți șoferi nu știu semnificația lor

UTILE
Ce înseamnă autocolantele roșii și albe lipite pe stâlpi. Mulți șoferi nu știu semnificația lor

În mai multe orașe germane, pe stâlpii de iluminat stradal se pot observa autocolante roșii și albe — banda de tip „laternenring”. Deși pare un detaliu minor, acest marcaj poartă o semnificație importantă pentru șoferii care parchează pe stradă, mai ales noaptea.

Ce reprezintă „laternenring” și de ce apare

  • Acest autocolant face parte din categoria semnelor directive (Richtzeichen) în legislația germană, cu cod din StVO — corespunde semnului 394 (Laternenring).
  • El indică că lumina stradală aferentă stâlpului nu rămâne aprinsă pe toată noaptea. În unele cazuri, pe banda roșie apare și ora la care se va opri iluminatul.
  • Banda este plasată la o înălțime între 1,50 și 1,80 metri pe stâlp.

De ce este important pentru șoferi

Dacă îți lași mașina parcată sub un stâlp cu acest marcaj și iluminatul se stinge peste noapte, vehiculul poate deveni greu de observat pentru ceilalți participanți la trafic.

Legea prevede că, în astfel de cazuri, șoferii trebuie să-și facă autovehiculul vizibil cu lumini de parcare (Standlicht). În localități, este suficient să lumineze partea mașinii spre carosabil; în zone aflate în afara localităților, trebuie luminile pe ambele părți.

Vezi și:
Indicatorul alb cu o cruce roşie dă mari bătăi de cap locuitorilor dintr-un oraş european. Ce ar trebui să facă şoferii atunci când îl văd

Dacă nu respectă aceste reguli și apare un accident cauzat de lipsa vizibilității, se poate considera o mitschuld (complicitate) în Germania.

Modernizarea iluminatului și relevanța semnului astăzi

Cu trecerea la tehnologii mai eficiente (LED, sisteme de dimming), municipalitățile opresc tot mai rar iluminatul complet noaptea, iar semnul devine, în multe cazuri, mai mult un vestigiu istoric.

Totuși, dacă întâlnești acest marcaj lângă mașina ta, merită să fii precaut și să activezi lumina de parcare, pentru a nu te expune unui risc.

Șefa ANM explică de ce s-a emis cod roșu în București: „Ploi atât de însemnate nu s-au mai înregistrat din 1972”
Recomandări
Meghan Markle, o nouă gafă la Săptămâna Modei de la Paris. Kate Middleton, Prinţul William şi Regele Charles, îngrijoraţi pentru apariţia soţiei lui Harry
Meghan Markle, o nouă gafă la Săptămâna Modei de la Paris. Kate Middleton, Prinţul William şi Regele Charles, îngrijoraţi pentru apariţia soţiei lui Harry
Se poate ieși la pensie militară după doar 15 ani de muncă? Ce prevede legea actuală
Se poate ieși la pensie militară după doar 15 ani de muncă? Ce prevede legea actuală
Cum recunoști urmele și găurile lăsate de șerpi în curte. Ce e bine să faci imediat după
Cum recunoști urmele și găurile lăsate de șerpi în curte. Ce e bine să faci imediat după
Mihaela Velicu dezvăluie realitatea dureroasă a zilelor noastre și iluziile internetului. Cum ne păcălește Instagramul că nu suntem destul de buni: „E suficient de greu să fii autentic, mai ales că e din ce în ce mai taxată greșeala”. Interviu EXCLUSIV
EXCLUSIV
Mihaela Velicu dezvăluie realitatea dureroasă a zilelor noastre și iluziile internetului. Cum ne păcălește Instagramul că nu suntem destul de buni: „E suficient de greu să fii autentic, mai ales că e din ce în ce mai taxată greșeala”. Interviu EXCLUSIV
Casa Hagi Moscu și istoria primei clădiri a Primăriei București. Unde se afla, cui i-a aparținut, de ce a fost demolată
Casa Hagi Moscu și istoria primei clădiri a Primăriei București. Unde se afla, cui i-a aparținut, de ce a fost demolată
Philip Morris România: investiții strategice pentru dezvoltarea socio-economică a țării. Impactul total al companiei în economia țării este de 10,1 miliarde RON, echivalent cu 0,63% din PIB
Philip Morris România: investiții strategice pentru dezvoltarea socio-economică a țării. Impactul total al companiei în economia țării este de 10,1 miliarde RON, echivalent cu 0,63% din PIB
O jurnalistă CNN a dezvăluit care este cel mai neplăcut lucru în călătoriile cu Donald Trump. Stafful său este epuizat
O jurnalistă CNN a dezvăluit care este cel mai neplăcut lucru în călătoriile cu Donald Trump. Stafful său este epuizat
Misterul statuilor de pe Insula Paștelui a fost rezolvat: cercetătorii au descoperit cum au fost „plimbate” capetele uriașe
Misterul statuilor de pe Insula Paștelui a fost rezolvat: cercetătorii au descoperit cum au fost „plimbate” capetele uriașe
Revista presei
Adevarul
Cum a ajuns comisarul european pentru agricultură să lucreze la o stână din România: „Trebuia să mulgem oile dimineața, să producem brânza”
Playsport.ro
Rapid, noul lider din România. Giuleștenii au câștigat cu Farul și au depășit-o pe Craiova: ”Mă bucur enorm de mult”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile pentru care se încheie o perioadă nefastă. Vor avea zile cu mult noroc începând de joi, 9 octombrie
Playtech Știri
Cătălin Botezatu, în vizorul fostei iubite! Bianca Drăgușanu a făcut show total la „La bine și la Roast”, iar designerul nu a scăpat de glumele acide. EXCLUSIV
Playtech Știri
Irina Columbeanu, cu geanta de zeci de mii de euro în mână. Fiica Monicăi Gabor şi a lui Irinel Columbeanu şi-a uimit fanii cu achiziţia de lux
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...