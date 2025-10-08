Ce înseamnă autocolantele roșii și albe lipite pe stâlpi. Mulți șoferi nu știu semnificația lor

În mai multe orașe germane, pe stâlpii de iluminat stradal se pot observa autocolante roșii și albe — banda de tip „laternenring”. Deși pare un detaliu minor, acest marcaj poartă o semnificație importantă pentru șoferii care parchează pe stradă, mai ales noaptea.

Ce reprezintă „laternenring” și de ce apare

Acest autocolant face parte din categoria semnelor directive (Richtzeichen) în legislația germană, cu cod din StVO — corespunde semnului 394 (Laternenring).

El indică că lumina stradală aferentă stâlpului nu rămâne aprinsă pe toată noaptea. În unele cazuri, pe banda roșie apare și ora la care se va opri iluminatul.

Banda este plasată la o înălțime între 1,50 și 1,80 metri pe stâlp.

De ce este important pentru șoferi

Dacă îți lași mașina parcată sub un stâlp cu acest marcaj și iluminatul se stinge peste noapte, vehiculul poate deveni greu de observat pentru ceilalți participanți la trafic.

Legea prevede că, în astfel de cazuri, șoferii trebuie să-și facă autovehiculul vizibil cu lumini de parcare (Standlicht). În localități, este suficient să lumineze partea mașinii spre carosabil; în zone aflate în afara localităților, trebuie luminile pe ambele părți.

Dacă nu respectă aceste reguli și apare un accident cauzat de lipsa vizibilității, se poate considera o mitschuld (complicitate) în Germania.

Modernizarea iluminatului și relevanța semnului astăzi

Cu trecerea la tehnologii mai eficiente (LED, sisteme de dimming), municipalitățile opresc tot mai rar iluminatul complet noaptea, iar semnul devine, în multe cazuri, mai mult un vestigiu istoric.

Totuși, dacă întâlnești acest marcaj lângă mașina ta, merită să fii precaut și să activezi lumina de parcare, pentru a nu te expune unui risc.