Ce ia o româncă zilnic din produsele aruncate de Lidl? Mulţi consideră că e gunoi. „Mândria costă. Eu nu mai vreau să trăiesc după aparenţe”

Risipa alimentară este o problemă tot mai vizibilă, iar gesturile unor persoane atrag atenția și stârnesc dezbateri aprinse pe rețelele de socializare. Georgiana, o româncă stabilită în Spania, s-a filmat în timp ce căuta printre produsele aruncate de un lanț de supermarket-uri, iar video-ul ei a devenit viral pe TikTok. Aceasta a explicat că acțiunea ei nu este motivată de lipsă de respect, ci de dorința de a economisi și de a evita risipa.

Economie și responsabilitate, motivațiile Georgienei

Georgiana a precizat că multe dintre fructele și legumele pe care le recuperează sunt încă bune, însă au fost eliminate din rafturi pentru că au depășit termenul de valabilitate sau prezintă mici imperfecțiuni.

„Mândria costă, ştiţi ce zic? Dacă ţii la mândria ta şi la ce părere are vecinul de bloc sau casieriţa din supermarket, rămâi cu buza umflată. Eu nu mai vreau să trăiesc după aparenţe. Nu îmi este ruşine”, a explicat femeia în videoclipul postat pe TikTok.

Aceasta subliniază că alegerea sa nu are legătură cu ceea ce gândesc alții, ci cu pragmatismul: economisește bani și evită risipa de alimente.

„Da, economisesc o grămadă de bani, pentru că banii mei sunt oricum puţini şi mi se pare păcat să aruncăm produse care sunt încă bune”, a adăugat Georgiana.

Reacții diverse din partea comunității online

Gestul româncei a stârnit reacții mixte în mediul online. Unii dintre internauți au lăudat inițiativa ei, considerând-o o abordare practică și responsabilă:

„Bravo, doamnă, aş face şi eu la fel, nu aş avea nicio reţinere să le folosesc dacă sunt bune”, a comentat un utilizator.

Alții, însă, au atras atenția asupra riscurilor implicate:

„Sunt alimente cu termen scăzut sau chiar depăşit de valabilitate, se pot îmbolnăvi. E părerea mea, dar voi ştiţi mai bine”, a scris un alt internaut.

Evident, nu au lipsit nici comentariile ironice:

„Asta-i diaspora cu miile de euroi”, au adăugat câțiva critici.

Atitudinea Georgienei: sinceritate și asumare

Georgiana a subliniat că ea și soțul ei nu se ascund și și-au asumat public gestul, spre deosebire de multe alte persoane care recuperează produse aruncate, dar fac acest lucru în tăcere.

„Eu mi-am asumat ce fac şi nu mă ascund. Nu pot să mă las condusă de frica judecăţii altora. Sunt cea mai fericită când reuşesc să economisesc”, a spus românca.

Femeia mai precizează că alegerea de a folosi produse considerate „gunoi” de alții nu afectează respectul de sine și este o opțiune personală, bazată pe utilitate și sustenabilitate.