Ce i-a șoptit la ureche Mirabela Grădinaru lui Nicușor Dan după ce a câștigat alegerile prezidențiale. I-a spus un singur cuvânt

Discursul emoționant al lui Nicușor Dan, după victoria istorică în alegerile prezidențiale, a fost marcat de un moment neașteptat. Partenera sa, Mirabela Grădinaru, i-a șoptit un singur cuvânt care i-a schimbat complet tonul mesajului: ”Diaspora”. Cu o reacție imediată, președintele ales a transmis un omagiu românilor din afara granițelor, recunoscând rolul esențial pe care l-au avut în această campanie.

Nicușor Dan a urcat pe scena amenajată în fața sediului de campanie în seara victoriei, în fața a mii de susținători, pentru a le mulțumi celor care au făcut posibil acest moment. Cu vocea încărcată de emoție, a vorbit despre curaj, determinare și implicare civică.

În mijlocul aplauzelor și luminilor, un gest discret a atras atenția celor din apropiere. Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, s-a apropiat de el și i-a șoptit un singur cuvânt la ureche: ”Diaspora”. A fost suficient pentru ca președintele ales să includă imediat în discurs un mesaj dedicat celor care l-au susținut de peste hotare.

Finalul discursului a fost marcat de o chemare la unitate și acțiune. Nicușor Dan și-a păstrat tonul sobru, dar determinat, caracteristic întregii campanii. Cu încredere, și-a încheiat intervenția cu un apel direct către toți românii:

”România începe, începând de mâine, o nouă etapă și are nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Are nevoie de specialiști care să se implice în diverse politici publice, de oameni din societatea civilă, are nevoie de oameni noi în politică.

Și așa cum ați dovedit în această campanie, vă rog să continuați să activați pentru România. Să continuăm să credem în România. Și de mâine – la muncă!”