Ce i-a scris Rareș mamei sale înainte să moară. Ultimul mesaj e sfâșietor

Moartea lui Rareș Ion, un tânăr de doar 20 de ani cunoscut în mediul online pentru stilul său de viață controversat, a lăsat în urmă o durere greu de descris. În ultimele zile din viață, tânărul a transmis un mesaj profund mamei sale, cuvinte care capătă o și mai mare încărcătură emoțională în lumina tragediei care avea să urmeze. Ultimul lui gest exprimă nu doar regretul, ci și dorința sinceră de a repara o relație marcată de suferință.

Rareș Ion nu era un nume necunoscut. Cu o prezență intensă în mediul online, atrăgea mii de urmăritori prin postări directe, adesea încărcate de revoltă și suferință.

Momentul care a tulburat opinia publică a fost un videoclip filmat din ambulanță, în care Rareș, alături de mama sa, rostea cuvintele devenite virale: ”Nu vă doriți părinți ca ai mei”.

Declarația, de o duritate emoțională aparte, a scos la lumină o relație dificilă și o traumă nerezolvată. Dar, în ultimele luni, Rareș Ion a început să dea semne de schimbare.

Vocea lui, altădată răzvrătită, a devenit una a asumării și a maturității. A vorbit despre lupta cu dependențele, despre remușcare și despre dorința de a deveni o ancoră de sprijin pentru alți tineri care trec prin experiențe similare.

”Haide măi, o iubesc pe mama”, spunea Rareș Ion, aproape nevinovat, într-una dintre ultimele sale postări. Era o recunoaștere sinceră, o întoarcere către rădăcini, un semn că durerea nu a anulat dragostea. Într-un alt mesaj, transmis comunității sale, tânărul și-a cerut iertare și a vorbit despre greșelile făcute, dar și despre eforturile de a deveni mai bun:

”Bă vă iubesc şi îmi pare rău că m-am purtat urât cu unii dintre voi și că mi-am luat grade, nu este nicio scuză care să astupe rana pe care am lăsat-o deschisă asupra comunității mele.

Este greu să mă comport normal, parcă e un nou Rareş, care are câteva zile de când este în viaţă cu tot pachetul mental updatat, ideea este că am început să simt că multe lucruri pe care le fac/făceam, vă făceau mai dornici să încercați și voi acest drum întunecat şi sumbru.

Am promovat un stil de viață nesănătos pentru o grămadă de tineri care au ajuns să mă contacteze(…). Sunt încrezător în trăirile mele și în nenumăratele seri/zile în care am fost dependent am reuşit să înţeleg de ce și cum.

În zilele următoare voi încerca să pregătesc niște materiale foarte bine structurate în ceea ce privește abuzul substanțelor în adolescenți. (…) Am înţeles prea târziu, de fapt, nu am vrut o lungă perioadă să fac niciun demers către schimbare.”, a fost mesajul transmis de Rareș Ion.