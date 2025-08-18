Ce faci în cazul unui accident cu o mașină fără RCA. Cine plătește daunele, care este procedura

Accidentele rutiere sunt situații neplăcute în orice context, dar devin și mai complicate atunci când vehiculul implicat nu are asigurare obligatorie RCA. În România, toate mașinile care circulă pe drumurile publice trebuie să fie asigurate, însă realitatea arată că există șoferi care nu respectă legea. Dacă te afli într-un astfel de caz, este important să știi ce drepturi ai și care sunt pașii de urmat pentru a obține despăgubiri.

Cine plătește daunele în cazul unui accident cu mașină fără RCA

În mod normal, daunele rezultate dintr-un accident sunt acoperite de asigurarea RCA a șoferului vinovat. Dar dacă acesta nu deține o poliță valabilă, intervine Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR).

BAAR are rolul de a despăgubi păgubiții în următoarele situații:

când vehiculul vinovat nu are RCA valabil;

când vehiculul vinovat nu poate fi identificat (doar pentru vătămări corporale sau deces);

când accidentul s-a produs în perioada suspendării contractului RCA.

Despăgubirile acoperă atât daunele materiale, cât și vătămările corporale sau decesele. Există însă și o particularitate: pentru daunele materiale rezultate din accidente grave (care implică deces sau vătămări ce necesită peste 60 de zile de îngrijiri medicale), se aplică o franșiză de 500 de euro echivalent în lei.

Practic, păgubitul nu rămâne neprotejat. BAAR plătește suma necesară reparațiilor sau despăgubirilor, iar ulterior recuperează acești bani de la șoferul vinovat.

Care este procedura pentru a obține despăgubirile

Primul pas după un accident cu o mașină fără RCA este prezentarea la poliție sau la biroul de accidente ușoare din localitatea în care s-a produs evenimentul. Polițiștii vor întocmi procesul-verbal și vor stabili responsabilitatea fiecărui șofer.

Apoi, păgubitul trebuie să depună la BAAR un dosar care să includă:

procesul-verbal al accidentului sau actul din care reiese vinovăția șoferului implicat;

autorizația de reparație emisă de poliție;

documentul de proprietate al vehiculului avariat;

actul de identitate al solicitantului.

Cererea și documentele pot fi trimise și prin e-mail la adresa oficială a BAAR ([email protected]). Dacă mașina a fost deja reparată, trebuie prezentate și facturile sau chitanțele de reparație.

Conform legii, în maximum 90 de zile BAAR trebuie să acorde despăgubirea sau să trimită un răspuns motivat în caz de respingere. Astfel, chiar dacă șoferul vinovat nu are RCA, există o soluție legală care să îți acopere daunele și să te protejeze financiar.