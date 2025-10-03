Ce faci dacă testamentul nu te include? Cum poți contesta un testament și ce șanse ai să câștigi

În cazul în care ai constatat că nu ai fost inclus într-un testament sau că ai fost exclus, aceasta poate fi o situație emoționantă și juridic complexă. Legea succesiunilor din România oferă mecanisme prin care rudele care au fost omise sau dezmoștenite abuziv pot contesta testamentul și pot revendica drepturi succesorale. În continuare, detaliez ce pași trebuie să urmezi, ce condiții trebuie întrunite și ce șanse ai să obții anularea totală sau parțială a testamentului.

Cine are dreptul să conteste un testament

Persoanele care nu au fost incluse într-un testament au șansa de a interveni juridic dacă fac parte din rândul moștenitorilor rezervatari.

Moștenitorii rezervatari sunt acei membri ai familiei care sunt protejați de lege (copii, soț/soție supraviețuitor, părinți, după caz), și care au dreptul la o cotă legală de moștenire, indiferent de voința testatorului. Dacă testamentul îi exclude în mod nejustificat, aceștia pot cere reducțiunea dispozițiilor testamentare care le încalcă rezerva succesorala.

Este important de reținut că nu toți cei cu legătură familială pot contesta un testament – doar cei care sunt “moștenitori rezervatari” au acest drept legal.

Motive legale de contestare și cauze de nulitate

Contestarea unui testament se poate baza pe mai multe temeiuri legale, printre care:

Nerespectarea formelor legale – de exemplu, un testament olograf care nu este scris integral de mână, datat sau semnat fară respectarea normelor legale este nul.

Lipsa capacității testatorului – dacă testatorul nu era într-o stare mentală corespunzătoare când a întocmit testamentul sau a fost victima unor influențe nelegitime.

Fals sau simulare – dacă s-a probează că actul nu aparține testatorului sau că a fost creat sub influență frauduloasă.

Încălcarea rezervei succesorale – dacă testamentul atribuie bunuri într-o măsură care dăunează drepturilor moștenitorilor rezervatari. Aceștia pot cere reducțiunea legatalelor sau revocarea anumitor dispoziții.

Dezmoștenirea legală – testatorul poate exclude un moștenitor legal doar în situațiile expres prevăzute de lege, iar astfel de dispoziții pot fi anulate dacă nu respectă condițiile de validitate.

Un testament poate fi declarat nul absolut dacă nu îndeplinește condițiile fundamentale – de exemplu, lipsa formei olografe sau faptul că două persoane dispun reciproc de bunuri prin testament (testament reciproc) este sancționat cu nulitate absolută.

Termene legale de contestare

Contestarea unui testament trebuie făcută în timp util, deoarece dreptul se prescrie. Legea română prevede un termen general de 3 ani în care poate fi cerută anularea testamentului sau reducțiunea unor dispoziții ilegale.

Termenul începe să curgă fie de la data deschiderii succesiunii (momentul decesului testatorului), fie de la momentul în care moștenitorul a luat cunoștință de testament și de motivele de contestare.

Dacă au trecut mai mult de trei ani fără a se acționa, dreptul de contestație se poate pierde.

Procedura contestării și documente necesare

Pentru a iniția o acțiune de contestare a testamentului, trebuie să urmezi pașii legali:

Deschiderea succesiunii – trebuie să existe procedura de succesiune (notarială sau judiciară) pentru a se stabili inventarul și moștenitorii. Dacă există un conflict, succesiunea va ajunge în instanță.

Depunerea unei cereri în instanță – prin care să soliciți anularea sau reducerea testamentului în baza motivelor legale invocate.

Dovada argumentelor – este esențial să prezinți probe: expertize grafologice, rapoarte medicale care atestă capacitatea mintală, martori, documente care să susțină viciile de consimțământ sau influența nejustificată.

Intervenția notarului sau avocatului – pentru stabilirea masei succesorale, respectarea formei și a normelor legale privind testamentul.

Instanța decide – dacă contestația este admisă, instanța poate anula fie întregul testament, fie doar acele dispoziții care încalcă drepturile rezervatarilor.

Ce șanse ai să câștigi și ce riscuri implică

Testamentul autentificat la notar are o prezumție puternică de validitate, ceea ce îl face mai greu de atacat decât un testament olograf.

Dacă ai probe solide privind incapacitatea testatorului, influența nejustificată sau forma incorectă, șansele de succes cresc considerabil.

Dacă măsura contestării vizează doar reducerea unor dispoziții (pentru a respecta rezerva succesorala), dar nu anularea întregului testament, este o cale mai probabilă. Riscurile includ costurile de judecată, durata procesului și faptul că, dacă cererea este respinsă, partea care o formulează ar putea suporta cheltuieli judiciare.

Dacă termenul legal este depășit, instanța poate respinge acțiunea ca inadmisibilă din punct de vedere procedural, fără a intra pe fond.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.